Trump dice que Corea del Norte cuenta con 57 armas nucleares

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Corea del Norte cuenta con 57 armas nucleares, al hacer referencia de manera precisa y poco común al arsenal atómico del líder Kim Jong Un.

“El hecho de que me lleve ⁠bien con él es algo bueno, no malo. ⁠Él tiene 57 armas nucleares muy potentes. Nunca se debió permitir que esto ocurriese. Si yo hubiera sido el presidente, no lo habría permitido. Pero las tiene”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Me entiendo muy bien con él”, añadió sobre su relación bilateral. Kim gobierna el país a través de la dinastía familiar (que data del 1948) desde 2011 como líder supremo.

“Conozco muy bien a Kim Jong Un, y le irá bien siempre y cuando ‌tengamos un presidente inteligente”, declaró Trump durante una visita ⁠al helipuerto que está construyendo en el histórico jardín sur ‌de la Casa Blanca.

A lo largo de los años, los expertos han ofrecido ‌estimaciones dispares sobre el número de ​armas nucleares de Corea del Norte. En junio, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo estimó que “posiblemente ha fabricado unas 60 ojivas y posee suficiente material fisible ‌para producir al menos 30 más”.

Demostración militar en Corea del Norte AFP

Trump aseguró además que se reunirá con su par norcoreano antes de que termine el año. “Sí, me reuniré con él”, respondió Trump, interrogado al respecto mientras mostraba a algunos periodistas las obras en curso en la Casa Blanca. Se trataría del cuarto encuentro entre ambos; las otras tres fueron en 2018 y 2019.

Las declaraciones del republicano llegan luego de que Washington ordenara reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur horas antes de que comenzaran este lunes, al considerar que envían una señal “inapropiada y hostil” dada su buena relación con el líder norcoreano.

Soldados del Ejército de los Estados Unidos llevan a cabo un ejercicio de entrenamiento en un río de Yeoncheon, Corea del Sur, cerca de la frontera con Corea del Norte Ahn Young-joon - AP

Agregó que ya era demasiado tarde para cancelar los ejercicios, por lo que ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que los “redujera sustancialmente”.

Trump criticó el domingo en su plataforma Truth Social los ejercicios con su aliado Seúl no “solo por costosos”, sino porque “envían una señal totalmente inapropiada y hostil” hacia Corea del Norte, país que, según dijo, se ha mostrado respetuoso y “no amenazante” desde que él volvió al poder en 2025.

El posteo de Donald Trump

A ello se suma, una imagen que Trump publicó en la red social junto al líder norcoreano durante un encuentro en 2019. “A pesar de la expresión poco amigable en esta foto en particular, hay muchas en las que estamos sonriendo. ¡Kim Jong Un y yo nos llevamos de maravilla!“, destacó el presidente republicano.

Todo esto es un ejemplo de que el presidente parece ponerse en contra de un aliado y en favor de un líder que gobiernos anteriores en Washington presentaron como un adversario.

Corea del Norte considera estos ejercicios como un ensayo de invasión y el miércoles lanzó un misil balístico sobre el mar de Japón en señal de protesta. Estados Unidos mantiene estacionados unos 28.500 soldados en Corea del Sur para reforzar la defensa del país frente a amenazas militares de Pyongyang.

Las dos países países asiáticos terminaron con un armisticio la guerra de 1950-53, y no con un tratado de paz.

Sin embargo, las repetidas críticas de Trump contra aliados históricos han sembrado dudas sobre los compromisos de Estados Unidos con la seguridad en el este de Asia.

La preocupación se suma a un deterioro de la confianza entre parte de la población surcoreana hacia Washington, alimentado por la guerra arancelaria impulsada por Trump y por una redada migratoria realizada el año pasado en Georgia, Estados Unidos, que terminó con cientos de trabajadores surcoreanos detenidos.

Agencias AFP y Reuters.