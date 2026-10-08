Trump dice que no atacará Irán hasta las elecciones de medio término en EE.UU.

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su país no atacará a Irán antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, aunque el bloqueo estadounidense sigue en vigor, y describió como productivas las conversaciones en curso con Teherán.

“No atacaremos a Irán en ningún momento previo a las elecciones de medio término, que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre”, escribió en Truth Social. “Sostendremos discusiones productivas con la República Islámica de Irán”, dijo Trump, y añadió que ese país se encuentra en una “muy mala condición” en términos económicos y militares.

Truth de Trump

Trump dijo que el bloqueo estadounidense permanecerá “en pleno vigor y efecto”, y afirmó que 22 millones de barriles de petróleo pasaron la noche del miércoles por el estrecho de Ormuz, pero ninguno hacia o desde Irán. Concluyó diciendo: “¡IRÁN NO TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!”.

Por su parte, el Financial Times informó que los flujos petroleros a través del estrecho de Ormuz disminuyeron drásticamente en los últimos días, y que según datos preliminares cuatro millones de barriles atravesaron esa vía el martes, menos que el promedio semanal de 15 millones de barriles diarios a finales de septiembre.

Antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran su campaña militar conjunta contra Irán el 28 de febrero, un promedio de 21,6 millones de barriles de petróleo pasaron diariamente por el estrecho en el último trimestre de 2025, lo que representaba alrededor de una quinta parte del consumo petrolero mundial, según indicó la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Postura cambiante

La postura pública de Trump respecto a las elecciones ha cambiado durante el último mes. El 2 de septiembre, mientras Estados Unidos intercambiaba fuego con Irán por primera vez en semanas, declaró que las elecciones no lo “afectaban”, y añadió que él no figuraba en las boletas, aunque tenía la intención de ayudar a su partido.

Una semana más tarde, antes de dirigirse a la convención republicana en Dallas, afirmó que esperaba que la guerra terminara casi inmediatamente después de la votación y acusó a Teherán de resistir con la esperanza de que un cambio de poder en el Congreso le dejara vía libre para desarrollar armas nucleares.

El presidente Donald Trump llega para pronunciar un discurso en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, en Washington Julia Demaree Nikhinson - AP

En estas idas y vueltas, una encuesta de Reuters/Ipsos de finales de septiembre reveló que solo alrededor de un tercio de los estadounidenses aprobaba los ataques contra Irán y que el nivel de aprobación de Trump entre los republicanos había descendido del 82% al 73% en una semana.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo conversaciones con su homólogo iraní, Massoud Pezeshkian, y prometió “hacer todo lo posible” para ayudar a poner fin al conflicto en Medio Oriente.

“Estamos dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para contribuir a la resolución de esta situación”, dijo Putin antes de una cumbre regional en Turkmenistán, y añadió que Irán había realizado “esfuerzos reales para poner fin a la guerra”.

Putin destacó la “evolución positiva” de las relaciones entre Irán y Rusia, que han reforzado sus vínculos diplomáticos y militares desde que Moscú lanzó su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022.

Vladimir Putin se saluda con el presidente iraní Masud Pezeshkian en el marco de una cumbre en Turkmenistán SERGEI BOBYLYOV - POOL

Ambos líderes se reunieron antes de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) -un grupo de antiguas repúblicas soviéticas- en la ciudad balnearia de Avaza, a orillas del mar Caspio. Los dos presidentes se habían reunido por última vez en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán, en septiembre.

Kiev y los países occidentales acusan a Irán de suministrar a Rusia drones Shahed y misiles de corto alcance para lanzar contra Ucrania. Por otra parte, acusan a Rusia de brindar datos de objetivos a Irán para sus ataques contra intereses estadounidenses en Medio Oriente.

Agencias AFP y Xinhua