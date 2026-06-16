Trump evalúa restablecer sanciones al petróleo ruso y el G7 refuerza la presión sobre Rusia

EVIAN-LES-BAINS, Francia.– El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que podría restablecer “pronto” las sanciones al petróleo ruso, después que los líderes del Grupo de los Siete (G7) acordaran aumentar la presión sobre Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania.

Estados Unidos había suspendido algunas sanciones al petróleo ruso para contrarrestar la fuerte subida de los precios del crudo provocada por su guerra contra Irán, pero el lunes anunció un acuerdo con Teherán para poner fin a este conflicto.

“Pronto podremos hacer eso, porque el petróleo ya está fluyendo” por el estrecho de Ormuz, aseguró Trump, en referencia a aumentar las sanciones contra Rusia, en los márgenes de la cumbre del G7 en Evian, en el este de Francia. El mandatario confirmó además que se reunirá con su homólogo ucraniano por la tarde.

Zelensky participó de la cumbre y expuso el impacto de los últimos ataques rusos HANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

La guerra en Ucrania volvió a ocupar un lugar central en la agenda del G7, en una cumbre marcada por tensiones geopolíticas más amplias pero también por un renovado intento de los aliados occidentales de alinear posiciones frente a Rusia y reimpulsar el apoyo a Kiev.

Tras semanas en las que el conflicto en Medio Oriente había eclipsado el frente europeo, los líderes de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Canadá y Japón coincidieron en la necesidad de retomar el foco sobre la invasión rusa, que ya supera los cuatro años. La participación del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en una sesión de trabajo fue clave para reactivar el debate y exponer la situación sobre el terreno.

El G7 coincidió en aumentar la presión económica y militar sobre Moscú Christian Hartmann - Pool Reuters

El encuentro, de unos 75 minutos, fue descrito por fuentes diplomáticas como “muy productivo” y permitió consolidar una postura común: aumentar la presión sobre Moscú, especialmente a través de nuevas sanciones dirigidas a los sectores energético y financiero, considerados pilares de la economía del Kremlin.

A su vez, los líderes acordaron reforzar el apoyo militar a Ucrania, con énfasis en sistemas de defensa aérea para contrarrestar los ataques con misiles y drones.

“La marea está cambiando para Ucrania”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que “la marea está cambiando para Ucrania” y subrayó que “la situación en 2026 es muy diferente a la de 2025”. Destacó que Kiev “está defendiendo valientemente la línea de frente”, mientras que “la fatiga de Rusia se muestra abiertamente”, lo que, a su juicio, configura “el momento de duplicar nuestro apoyo”. En ese marco, recordó el primer desembolso del préstamo de la Unión Europea (UE) por 90.000 millones de euros y anticipó un paquete de invierno para sostener a Ucrania en los próximos meses, al tiempo que remarcó que el G7 respalda “a una Ucrania fuerte y soberana”.

The tide is turning for Ukraine.



The situation in 2026 is very different from 2025.



Ukraine is bravely holding the frontline.

Russia’s fatigue is openly showing.



That’s the time to double down on our support.



With the first disbursement of the €90 billion EU loan.



With a… pic.twitter.com/nRV2I9AByp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2026

La ofensiva diplomática se produjo en un contexto de intensificación de los bombardeos rusos. Horas antes del inicio de la cumbre, ataques masivos impactaron en varias ciudades ucranianas y dejaron tanto víctimas fatales como daños significativos en infraestructuras civiles, incluido un complejo religioso de alto valor simbólico. El episodio reforzó el mensaje de Kiev sobre la necesidad urgente de mayor liderazgo internacional.

Zelensky buscó influir directamente en el presidente estadounidense, quien llegó a la cumbre tras anunciar avances en un acuerdo con Irán y con la intención de redirigir su atención hacia Ucrania. Durante las conversaciones, el mandatario ucraniano presentó imágenes de los daños causados por los ataques rusos, en un intento por subrayar el costo humano y patrimonial de la guerra. Según fuentes europeas, el gesto tuvo impacto en Trump, que expresó su desaprobación por las acciones de Moscú.

El posicionamiento de Washington sigue siendo un factor clave en la dinámica del G7. Si bien Trump reiteró su voluntad de contribuir a un eventual acuerdo de paz y se mostró abierto a aumentar el suministro de sistemas defensivos, su administración ha reducido en el pasado reciente ciertos niveles de asistencia, lo que obligó a los países europeos a asumir un rol más activo como principales proveedores de ayuda militar y financiera a Ucrania. “Así que, sí, voy a hacer todo lo que pueda”, afirmó Trump al referirse a la guerra, aunque también relativizó su impacto para Estados Unidos al señalar que “todo esto es ridículo”.

En este contexto, los líderes europeos buscaron convencer a Trump de endurecer la postura frente al Kremlin y evitar concesiones prematuras. Argumentan que la situación en el terreno evolucionó y que Rusia enfrenta mayores dificultades, tanto militares como económicas, lo que podría abrir una ventana de oportunidad para presionar por un acuerdo en condiciones más favorables para Kiev.

Seguridad, OTAN y Unión Europea

La discusión también reflejó diferencias persistentes sobre el marco de seguridad a largo plazo para Ucrania. Mientras que Kiev insiste en que la adhesión a la OTAN sería la garantía más sólida, Estados Unidos mantiene su rechazo a esa posibilidad en el corto plazo, una postura compartida con cautela por otros miembros del G7. A su vez, el inicio formal de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea fue valorado como un paso estratégico, aunque de implementación prolongada.

Más allá del consenso general en torno al apoyo a Ucrania, la cumbre dejó en evidencia las tensiones internas del bloque. En los últimos meses, Trump protagonizó desacuerdos con varios líderes europeos por decisiones unilaterales en política exterior, especialmente en relación con Medio Oriente. Estas fricciones generaron preocupación sobre la cohesión del G7 en un momento de alta volatilidad internacional.

Sin embargo, en el caso de Ucrania, prevaleció la lectura compartida de que Rusia no logró imponerse en el conflicto y enfrenta crecientes costos, lo que refuerza la necesidad de mantener la presión coordinada. “Existe unanimidad en que Rusia no está ganando la guerra y debe alcanzar un acuerdo lo antes posible”, sostuvo Zelensky tras las reuniones, al tiempo que advirtió que “Rusia busca atacar infraestructuras civiles”.

It is always important to coordinate positions.

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Завжди важливо координувати позиції.



🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/pkaU9WTx8e — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026

En simultaneo a las discusiones multilaterales, la cumbre dio lugar a encuentros bilaterales y contactos informales. Zelensky mantuvo conversaciones con varios líderes, incluido Trump, en busca de consolidar compromisos concretos. Aunque no se anunciaron nuevos paquetes de ayuda de gran escala, el clima general fue interpretado por Kiev como favorable para sostener el respaldo internacional. Tras uno de los encuentros, el mandatario ucraniano subrayó: “Siempre es importante coordinar posiciones”.

Agencias AP, APF y Reuters