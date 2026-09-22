Trump firmó el acuerdo con Groenlandia y Dinamarca para reforzar la presencia de EE.UU. en el Ártico

NACIONES UNIDAS.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia destinado a reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, y a aliviar las tensiones por sus reiterados llamados a que la isla pase a formar parte de Estados Unidos.

La firma se realizó el martes, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, pocos días después de que Trump anunciara el pacto para reforzar la presencia militar de Estados Unidos en la vasta y helada isla, pero mantenerla bajo control danés. El acuerdo permanecería vigente aun si Groenlandia decide independizarse en el futuro.

“Esto es tremendo para Europa y para Estados Unidos y para todos”, afirmó Trump, justo antes de que se firmara el acuerdo. “Y para Groenlandia, va a ser increíble”.

En su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes por la mañana, Trump ofreció un vistazo a los detalles del acuerdo.

“Comenzaremos de inmediato el proceso de desarrollar una gran presencia militar en los lugares apropiados”, sostuvo, incluida la “construcción de dos bases militares muy importantes”.

El acuerdo no ​llega a satisfacer la exigencia de Trump de que Estados Unidos incorpore a Groenlandia como territorio estadounidense para contrarrestar la creciente presencia de Rusia y China en el Ártico.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen (der.), y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ofrecen una conferencia de prensa tras la firma de un acuerdo trilateral de seguridad MADS CLAUS RASMUSSEN - Ritzau Scanpix

No obstante, el acuerdo sí permite una mayor presencia militar estadounidense en el territorio ​helado, una opción que surgió cuando los líderes de Groenlandia se opusieron a una toma de control total ⁠por parte de Estados Unidos. El martes, no respondió a preguntas sobre si quedaba descartada una adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó el martes el acuerdo como “un pacto que puede durar para siempre”, y lo describió como beneficioso para Estados Unidos, Groenlandia, Dinamarca y la alianza de la OTAN en general.

“Señor presidente, usted ha sido muy claro: no quiere que los adversarios se acerquen demasiado”, expresó. “Estoy totalmente de acuerdo”.

El apretón de manos de Trump con el primer ministro de Groenlandia Julia Demaree Nikhinson - AP

Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, lo calificó como “un acuerdo en el que todos ganan”.

“Su seguridad es nuestra seguridad”, manifestó, “y nuestra seguridad es su seguridad”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que ayudó a bajar la temperatura en el punto máximo de la crisis en enero, celebró la firma del acuerdo, y escribió en X que “este acuerdo, junto con el creciente papel de la OTAN en asegurar esta vital región, mejora nuestra seguridad colectiva y apoya un futuro más seguro y estable para todos nosotros”.

Great to see the deal signed by the United States, Denmark, and Greenland today. We know the threats we face, and greater security in the Arctic and North Atlantic is essential for Europe and North America alike. This agreement, along with NATO’s growing role in securing this… — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 22, 2026

Los detalles del acuerdo

El texto del acuerdo, hecho público tras la ceremonia de firma, establece ‌que Estados Unidos puede instalar en Groenlandia un sistema de defensa denominado “Golden Dome” como escudo frente a las amenazas de misiles balísticos. La ruta más corta entre Europa y América del Norte pasa por esta isla ártica, donde se encuentra la base militar estadounidense más septentrional.

El acuerdo, difundido por el gobierno danés tras la firma, permite que Washington “modernice y amplíe” sus actividades en la Base Espacial Pituffik, en el noroeste de Groenlandia.

También se indica que Estados Unidos puede establecer “áreas de defensa” en Narsarsuaq, en el sur, y Mestersvig, en el este, y que “podrá establecer áreas de defensa adicionales en Groenlandia y reforzar sus operaciones o instalaciones militares”. Washington deberá adjudicar contratos de bienes y servicios relacionados con la instalación, el mantenimiento o el desmantelamiento de esas bases “a fuentes groenlandesas en la mayor medida posible”.

El acuerdo contempla una amplia movilidad militar de Estados Unidos en el territorio de Groenlandia, incluido el “acceso submarino”.

No se permitirá que ningún país no perteneciente a la OTAN establezca “sus propias instalaciones militares, con personal o sin él, en Groenlandia”, ni que tenga una presencia militar “persistente”, salvo que los firmantes acuerden lo contrario.

“A ningún adversario de Estados Unidos se ⁠le permitirá jamás volver a establecer una presencia militar ⁠en Groenlandia, ni realizar inversiones sensibles allí sin nuestra aprobación expresa por escrito”, agregó Trump en su discruso.

El acuerdo “no tiene fecha de finalización”, y si Groenlandia decide independizarse, aceptará permanecer en la OTAN y asumir los derechos y obligaciones de Dinamarca en virtud del pacto.

Negociaciones y tensión

Funcionarios de Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca negociaron durante meses tras bambalinas, en busca de soluciones para atender algunas de las preocupaciones de seguridad de Trump sobre la isla, rica en minerales.

Las intenciones del mandatario estadounidense respecto de Groenlandia tensaron las relaciones dentro de la OTAN, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que una toma de control por parte de Estados Unidos equivaldría al fin de la alianza atlántica.

Trump firma el acuerdo MADS CLAUS RASMUSSEN - Ritzau Scanpix

El enfrentamiento inquietó a muchos de los aproximadamente 56.000 habitantes de Groenlandia y abrió una brecha entre Estados Unidos y Dinamarca y sus socios de la Unión Europea, que intensificaron los ejercicios de seguridad en la isla y el apoyo financiero para el territorio.

El comercio y las expectativas de una apropiación de recursos también han influido en las preocupaciones sobre el futuro de la isla: cerca de dos tercios de su territorio se encuentran dentro del Círculo Polar Ártico, donde el derretimiento del hielo marino ha abierto rutas adicionales de navegación.

Estados Unidos tuvo una presencia destacada en Groenlandia durante décadas, pero, desde 1945, la presencia militar estadounidense en la isla se ha reducido de miles de soldados en 17 bases e instalaciones a unos 200 soldados en la remota Base Espacial Pituffik, en el noroeste. La base respalda operaciones de alerta de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial para Estados Unidos y la OTAN.

Agencias AP y Reuters