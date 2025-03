Trump hace oídos sordos a la voluntad de los groenlandeses y afirma que la anexión del territorio “sucederá”

NUUK, Groenlandia.- Luego de afirmar que las “elecciones en Groenlandia habían sido buenas para Estados Unidos”, este jueves el presidente Donald Trump se mostró confiado de que la anexión de la isla a su país “sucederá” y que beneficiará la “seguridad internacional”.

El probable nuevo primer ministro groenlandés había rechazado el miércoles el esfuerzo del líder republicano de tomar el control, al afirmar que se debe permitir que los groenlandeses decidan su propio futuro mientras avanza hacia la independencia de Dinamarca.

El partido Demokraatit de Jens-Frederik Nielsen, partidario de una vía lenta hacia la independencia, obtuvo una sorprendente victoria en las elecciones parlamentarias del martes, al superar a los dos partidos de izquierda que formaron el último gobierno. Dado que la mayoría de los groenlandeses se oponían a las propuestas de Trump, la campaña se centró más en temas como la sanidad y la educación que en la geopolítica.

Sin embargo, Trump afirmó este jueves en la Casa Blanca, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que la anexión del territorio autónomo danés de Groenlandia por parte de Estados Unidos “sucederá”.

“Sabes, Mark, lo necesitamos para la seguridad internacional. Estoy sentado junto a un hombre que podría ser determinante” para la anexión de Groenlandia, subrayó Trump, al señalar a Rutte. “Tenemos a muchos de nuestros actores favoritos rondando la costa y debemos ser cautelosos”, añadió, en aparente referencia al creciente interés chino y ruso por la región ártica.

Mark Rutte y Donald Trump, en su encuentro en la Casa Blanca. MANDEL NGAN - Pool

Rutte afirmó que no se involucraría en ningún tema relativo a una incorporación de Groenlandia a Estados Unidos. ”No quiero involucrar a la OTAN en eso”, dijo. Sin embargo, “en lo que respecta al extremo norte y al Ártico tiene toda la razón”, afirmó el expremier neerlandés. “Los chinos usan estas rutas. Sabemos que los rusos se están rearmando. Sabemos que carecemos de rompehielos”, explicó. ”Por lo tanto, el hecho de que los siete países árticos, además de Rusia, colaboren en esto bajo el liderazgo de Estados Unidos es fundamental para garantizar la seguridad de esa región, de esa parte del mundo”, declaró.

Las amenazas de Trump de apoderarse de la isla ártica, rica en recursos, han hecho saltar las alarmas porque antes se había negado a descartar el uso de la fuerza para “conquistar Groenlandia”.

Inmediatamente después de su victoria, Nielsen se apresuró a contraatacar a Trump, quien la semana pasada dijo en una sesión conjunta del Congreso que Estados Unidos necesitaba Groenlandia para proteger sus propios intereses de seguridad nacional y que esperaba obtenerlo “de una forma u otra”.

“No queremos ser estadounidenses. No, no queremos ser daneses. Queremos ser groenlandeses y queremos nuestra propia independencia en el futuro”, señaló Nielsen, de 33 años, a la cadena británica Sky News. “Y queremos construir nuestro propio país por nosotros mismos”.

Hace unos días Groenlandia celebró elecciones. Todos los partidos políticos y la mayoría de los 57.000 habitantes de la isla apoyan la independencia, aunque discrepan sobre la rapidez del proceso.

Hacia la independencia de Dinamarca

Groenlandia, una región autónoma de Dinamarca, ha estado en vías de independencia desde por lo menos 2009, cuando el gobierno de Copenhague reconoció su derecho a la autodeterminación en virtud del derecho internacional. Cuatro de los cinco partidos principales en las elecciones apoyaron la independencia, aunque discreparon sobre cuándo y cómo lograrla.

La isla de 56.000 habitantes, la mayoría de origen indígena inuit, atrajo la atención internacional desde que Trump anunció sus planes para ella poco después de regresar a la Casa Blanca en enero.

Nuuk, Groenlandia ODD ANDERSEN - AFP

Trump se centra en Groenlandia porque se extiende a lo largo de rutas aéreas y marítimas estratégicas en el Atlántico Norte y alberga la Base Espacial Pituffik de Estados Unidos, que apoya operaciones de alerta de misiles y vigilancia espacial. Groenlandia también posee grandes yacimientos de tierras raras, necesarios para fabricar desde teléfonos móviles hasta tecnología de energías renovables.

Pero las propuestas de Trump no estaban en la boleta.

Los 31 hombres y mujeres elegidos para el parlamento el martes tendrán que establecer prioridades en temas como la diversificación de la economía de Groenlandia, la construcción de infraestructura y la mejora de la atención sanitaria, así como dar forma a la estrategia del país para contrarrestar la agenda “Estados Unidos Primero” del presidente.

El presidente de Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen, habla con los medios durante la fiesta electoral en Demokraatit junto al café Killut en Nuuk, el 11 de marzo de 2025 MADS CLAUS RASMUSSEN - Ritzau Scanpix

Demokraatit obtuvo el 29,9% de los votos gracias a su campaña para mejorar la vivienda y la educación, a la vez que postergaba la independencia hasta que Groenlandia fuera autosuficiente. Hace cuatro años, el partido quedó en cuarto lugar con el 9,1%.

Carina Ren, jefa del programa del Ártico en la Universidad de Aalborg en Copenhague, dijo que los resultados muestran que los groenlandeses intentaron ignorar a Trump y centrarse en temas que eran importantes para ellos. Para Ren, los votantes lograron desmentir todo el drama y el alarmismo externo.

Ahora Demokraatit tendrá que centrar su atención en formar una coalición gobernante.

Naleraq, el partido independentista más agresivo, quedó en segundo lugar, con el 24,5% de los votos. Le siguió Inuit Ataqatigiit, que lideró el anterior gobierno, con el 21,4%.

Una victoria inesperada

Nielsen pareció sorprendido por los avances de Demokraatit a medida que se conocieron los resultados, con fotos que lo mostraban luciendo una gran sonrisa y aplaudiendo en una fiesta posterior a las elecciones.

Más tarde dijo que Demokraatit se pondría en contacto con todos los demás partidos para negociar el futuro curso político de Groenlandia.

El presidente de Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen (centro), celebra durante la fiesta electoral en Demokraatit, junto al café Killut en Nuuk, la madrugada del miércoles 12 de marzo de 2025 Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix Foto

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, felicitó a Demokraatit y advirtió que el nuevo gobierno de Groenlandia probablemente tendrá que “lidiar con una presión masiva” por parte de Trump. “No se trata de que se pueda simplemente apropiarse de una parte del Reino de Dinamarca”, dijo, según lo citó la emisora danesa DR. “El futuro de Groenlandia depende de lo que deseen el pueblo y el gobierno groenlandeses”.

Agencias AP y Reuters

LA NACION