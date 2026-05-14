Imitaciones, burlas, insultos y elogios desmesurados a Trump: el otro lado de la entrevista a Milei

La entrevista del presidente Javier Milei en el canal de streaming oficialista Neura dejó numerosos momentos de exageraciones y desmesura a lo largo de un diálogo que superó las dos horas.

Después de una larga explicación económica sobre la baja de inflación del índice de abril, Milei abordó el plano internacional y elogió a su par estadounidense, Donald Trump.

“Lo que está haciendo Trump es extraordinario, cerró ocho conflictos mundiales. Es Gardel con guitarra eléctrica, tiene a los Rolling Stone de plomos”, graficó el mandatario.

Y, al respecto, señaló: “Gracias a Trump, la Argentina acaba de mejorar enormemente porque, al cortar la ‘runfla’ de Venezuela, se dejó de financiar a un conjunto de hijos de puta acá adentro que querían hacer un golpe”.

“No solo eso, sino que además dejaron de entrar los espías cubanos”, añadió.

Y también puso el foco en “lo que está pasando en Medio Oriente”, al advertir que Trump “cortó la guita de los iraníes”.

En otro pasaje de la entrevista, Milei sostuvo que gestionar en un país “implica tomar decisiones sin olvidarse de que hay gente atrás”, al advertir: “Te equivocás y la gente se caga de hambre”.

“A vos no te va a pasar, porque vivís la vida en una burbuja, pero a los otros sí les va a pasar y vos laburás para esa gente. Entonces no es cómo me masturbo mejor con un modelo, sino tomar decisiones en un mundo con una incertidumbre de la puta madre”, ejemplificó.

Denuncia contra la oposición y los medios

También atribuyó el intento de “golpe de Estado” contra el Gobierno a la victoria del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en las elecciones legislativas porteñas de mayo del año pasado.

“Después de que Manuel gana las elecciones en CABA, comienza un ataque especulativo sobre la moneda con intenciones de la política de romper el programa económico”, dijo Milei y añadió que “los medios jugaron en contra del programa y cargaron la calle con malas intenciones”.

E insistió: “Hubo un intento de golpe de Estado, y en eso fueron cómplices los medios, políticos y los empresarios que no les gusta este modelo”.

Milei afirmó este miércoles que el único dato de inflación que va a dejar “cómodo” al Gobierno es que sea “cero” y alentó a mantener la “batalla cultural” para las elecciones de 2027.

“Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada”, definió el mandatario durante una charla económica con el periodista Julián Yosovitch en el canal de streaming Neura.

Críticas a Marcela Pagano

En el último tramo, el Presidente aseguró que “el día que los argentinos pongan las pelotas sobre la mesa y digan ‘Queremos ser un país libre’”, la economía va a “volar”.

“La clave del progreso de la Argentina está en los argentinos. Si los argentinos se pierden y boludean con las estupideces y las operaciones que arma el lechón iraní, si somos tan boludos, nos vamos a hacer mierda”.

Con el apelativo “lechón iraní” el mandatario se refirió al mote que la diputada libertaria Lilia Lemoine le puso a su colega Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza (LLA).

Y llamó a que los argentinos “entiendan que el camino es el de la libertad, y que no se tienen que comer todas las curvas que te arma esta banda de hijos de puta, porque no es solo el lechón iraní, sino sus socios en los medios, políticos y empresarios, y los opinólogos, que opinan por guita”.

“El día que los argentinos entiendan eso y no se coman operaciones a tres semanas de una elección, la Argentina va a ser libre pero, sobre todas las cosas, se va a volver un país próspero y rico”, concluyó.