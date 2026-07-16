Trump prepara un discurso sobre las elecciones estadounidenses y las cadenas de TV dudan si transmitirlo

WASHINGTON.– Donald Trump volverá a colocar el sistema electoral estadounidense en el centro de la escena con un discurso a la nación previsto para la noche de este jueves.

Aunque la Casa Blanca mantuvo bajo reserva buena parte del contenido, el propio presidente anticipó que hablará sobre las elecciones y las máquinas de votación, una señal de que volvería a impulsar las denuncias sin pruebas que sostiene desde hace años sobre el supuesto fraude electoral de 2020, cuando perdió la elección frente a Joe Biden.

Donald Trump AFP

La expectativa por el mensaje abrió además una inusual duda en las principales cadenas de televisión de Estados Unidos. Los grandes canales todavía no confirmaron si transmitirán la intervención en directo, ante el dilema de difundir afirmaciones que no cuentan con evidencia o exponerse a una confrontación con la Casa Blanca, que hasta ahora mantuvo una postura dura frente a los medios de comunicación.

El discurso está previsto para las 21 (22 de la Argentina). Consultado el martes por periodistas sobre si la alocución trataría sobre las máquinas de votación y la integridad electoral, Trump respondió que abordaría ese tema y que también incluiría “un par de cosas más”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este jueves que el presidente ofrecerá “un importante discurso a la nación sobre la protección de la integridad de nuestras elecciones” e invitó a todos los estadounidenses a seguir la transmisión.

Sin ofrecer mayores precisiones, Leavitt aseguró que el contenido “los sorprenderá si escuchan al presidente con una mirada honesta”. También adelantó que Trump buscará argumentar la necesidad de introducir cambios en el sistema electoral, entre ellos un proyecto para exigir una identificación obligatoria de los votantes, una iniciativa que impulsa desde hace tiempo.

El presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval Julia Demaree Nikhinson - AP

Para Trump, las denuncias sobre las elecciones representan una obsesión política desde su derrota frente al demócrata Joe Biden en 2020. El presidente suele volver sobre ese episodio cuando habla de otros asuntos, aunque ahora decidió convertir ese tema en el eje de un mensaje presidencial en horario central, un formato que tradicionalmente se reserva para acontecimientos de especial relevancia nacional.

La incertidumbre sobre el contenido del discurso también alcanzó a las cadenas de televisión. Los principales canales todavía analizan si emitirán el mensaje completo en vivo. Entre los ejecutivos existe preocupación por el riesgo de dar difusión a teorías sin pruebas sobre una supuesta manipulación del voto y alimentar dudas sobre las elecciones legislativas de 2026.

Al mismo tiempo, las emisoras evalúan el costo político que podría tener una decisión de no transmitir la intervención presidencial. Existe inquietud por una eventual respuesta de la administración a través de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que podría impulsar revisiones sobre las licencias de radiodifusión y complicar sus futuras renovaciones.

Frente a ese escenario, la alternativa que aparece con más fuerza consiste en una solución intermedia: emitir solo algunos fragmentos del discurso en directo y ofrecer la versión completa a través de otras plataformas de las propias cadenas.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, Leavitt insistió en reclamar la transmisión en vivo. “Creo que los medios tradicionales deberían emitir el discurso del presidente y permitir que el pueblo estadounidense saque sus propias conclusiones”, afirmó. También señaló que Trump podría dedicar parte de su intervención a otros temas, entre ellos la economía y la guerra con Irán.

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca durante una presentación de la próxima carrera de automóviles Freedom 250 Grand Prix Alex Brandon - AP

La vocera evitó responder si el mandatario aceptará el resultado de las elecciones legislativas de 2026. Un día antes, el vicepresidente JD Vance sostuvo ante periodistas en el Capitolio que los republicanos respaldarán el resultado de esos comicios. Más tarde rechazó cuestionar anticipadamente el contenido del discurso presidencial y afirmó que Trump hablará sobre distintos problemas que afectan a los estadounidenses.

Desde la oposición, en cambio, las críticas no tardaron en aparecer. El senador demócrata por Virginia Mark Warner acusó a Trump de utilizar el mensaje para “alimentar afirmaciones engañosas sobre nuestras elecciones con el fin de justificar una interferencia en las elecciones de medio mandato”. Su colega de Nueva Jersey, Andy Kim, sostuvo que el presidente intenta “reactivar conspiraciones infundadas sobre fraude electoral” antes de los comicios de noviembre y afirmó que serán los votantes quienes definirán el resultado en las urnas.

Agencias ANSA y Reuters