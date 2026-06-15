Trump anuncia que los buques “empiezan a salir” de Ormuz cargados de petróleo

WASHINGTON.– Donald Trump aseguró este lunes que los buques “empiezan a salir” del estrecho de Ormuz, apenas horas después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo marco para reabrir una de las rutas marítimas más sensibles del mundo, paralizada durante buena parte de la guerra en Medio Oriente.

“Los barcos están empezando a moverse, muchos cargados de petróleo, fuera del estrecho de Ormuz. Van por la ‘autopista’ del sur, que es totalmente segura, protegida e impecable. ¡También hay otras zonas de tránsito!”, escribió el presidente estadounidense en redes sociales.

El truth de Trump sobre Ormuz

El mensaje buscó transmitir una rápida normalización del paso estratégico, por donde antes del conflicto circulaba cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. Pero, detrás del tono triunfalista de Trump, las compañías navieras y los operadores energéticos mantienen una actitud mucho más prudente y advierten que podría llevar semanas recuperar la confianza y que el tránsito solo se reanudará de manera sostenida cuando existan garantías concretas de seguridad.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo a la cadena CNBC que Washington espera que la vía marítima permanezca abierta al tránsito sin peajes a largo plazo. La declaración apuntó a uno de los puntos más sensibles de la negociación: el eventual cobro iraní a los buques que crucen Ormuz.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó este lunes que Teherán cobrará tasas por “servicios marítimos”, en lugar de imponer peajes, a las embarcaciones que transiten por el estrecho, en el marco del acuerdo con Estados Unidos. La diferencia semántica busca evitar una violación abierta del derecho internacional, pero mantiene viva la disputa sobre quién controlará el paso y bajo qué condiciones.

Se espera que funcionarios estadounidenses e iraníes firmen el viernes un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto y reabrir formalmente el estrecho. La noticia impactó de inmediato en los mercados: los precios internacionales del petróleo caían cerca de un 5% durante la sesión, ante la expectativa de que el flujo de crudo y gas pueda empezar a recuperarse.

Trump sube al Air Force One en la base conjunta Andrews, Maryland Julia Demaree Nikhinson - AP

Sin embargo, en el sector marítimo la reacción fue moderada. Los transportistas de Asia y Europa recibieron con cautela el anuncio y dijeron que aún esperan detalles clave, especialmente sobre el desminado de la zona.

Cautela

“Las reacciones iniciales en el sector del transporte marítimo son moderadas. Los datos del AIS no muestran ninguna oleada de buques dirigiéndose hacia Ormuz esta mañana”, señaló el analista de Jyske Bank, Haider Anjum, en una nota a sus clientes.

“Probablemente, las compañías navieras quieran esperar hasta que quede claro que el acuerdo se mantiene, ya que Ormuz ya ha estado ‘abierto’ durante un periodo muy breve en dos ocasiones anteriores”, agregó.

Buques mercantes varados en las aguas del estrecho de Ormuz, cerca de Khasab, un pequeño poblado en el norte de Omán Wen Xinnian,Xinhua - XinHua

Aunque el tráfico sigue siendo limitado, la empresa india Petronet envió este lunes el buque metanero Disha a través del estrecho, el único envío visible hasta ahora, según datos de Kpler y LSEG. La embarcación había cargado en Ras Laffan, Qatar, entre el 1 y el 2 de marzo, y permanecía al oeste de Ormuz desde entonces. Se espera que llegue a la terminal india de Dahej el 18 de junio, según un funcionario del Ministerio Federal de Transporte Marítimo de India.

En Japón, uno de los países más dependientes de las importaciones energéticas que atraviesan esa vía, la cautela también domina. Un vocero de la Asociación Japonesa de Armadores dijo que el grupo recibe con satisfacción el acuerdo de paz, pero quiere “esperar un poco más para obtener información más concreta”.

“Dada la situación, no podemos limitarnos a decir ‘muy bien, adelante’ basándonos únicamente en la noticia del acuerdo”, señaló.

En Europa, la asociación alemana de armadores VDR se declaró “cautamente optimista” sobre la posibilidad de que el acuerdo entre Washington y Teherán permita reabrir Ormuz, mientras que la naviera Hapag-Lloyd dijo que espera que los buques puedan cruzar el estrecho esta semana.

Un hombre ondea una bandera iraní para una campaña progubernamental bajo un cartel que muestra el estrecho de Ormuz y los labios de Trump, cosidos, en una plaza en el centro de Teherán Vahid Salemi - AP

El gigante danés Maersk también celebró el acuerdo, pero advirtió que todavía es demasiado pronto para evaluar su impacto y que, por ahora, no hará cambios en sus operaciones en Medio Oriente. La noruega Wallenius Wilhelmsen coincidió en que aún es prematuro anticipar las implicancias operativas, mientras que Frontline, una de las mayores empresas de petroleros del mundo, dijo que ve el desarrollo de manera positiva.

Según datos de seguimiento de Kpler, al 15 de junio había unos 155 tanqueros con petróleo y productos químicos en la zona del golfo Pérsico, frente a los 201 registrados a fines de mayo. Oil Brokerage elevó esa estimación a 215 petroleros.

Agencias Reuters y ANSA