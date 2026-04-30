El enfrentamiento de Trump con Merz demuestra lo difícil que es mantener la amistad con el presidente de EE.UU.

BERLÍN.– Las consecuencias de la guerra del presidente Donald Trump contra Irán dificultaron que los líderes extranjeros sigan sus estrategias tradicionales para congraciarse con él. Cada vez más, se ven obligados a elegir entre complacer al presidente o a sus propios votantes, y no están optando por el mandatario estadounidense.

El ejemplo más reciente es Friedrich Merz, el canciller de Alemania, quien provocó la ira de Trump al decir en voz alta lo que realmente piensa sobre las deficiencias estratégicas del plan de guerra estadounidense.

En casi un año en el cargo, Merz invirtió mucho en cultivar una amistad con Trump. Visitó la Casa Blanca repetidamente, incluso en los primeros días tras el inicio de la guerra con Irán. Halaga al mandatario estadounidense ante las cámaras y le envía mensajes de texto con frecuencia. Hizo prácticamente todo lo que el presidente le pidió con respecto a Irán, incluyendo permitir que Estados Unidos utilice plenamente las bases militares en Alemania para lanzar ataques y desplegar dragaminas para patrullar el estrecho de Ormuz una vez que la guerra termine formalmente.

Pero la guerra ha golpeado duramente la economía alemana y le ha costado caro políticamente a Merz. Los conductores y fabricantes locales se han visto afectados por el aumento vertiginoso de los precios del combustible provocado por el bloqueo del estrecho. El gobierno ha recortado drásticamente sus previsiones de crecimiento económico para este año.

Desde que comenzó la guerra, el partido de Merz, la Democracia Cristiana de centroderecha, ha caído del primer puesto en las encuestas nacionales y ahora se encuentra a pocos puntos porcentuales del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

La guerra en Irán tuvo coletazos económicos en Alemania y despertó la preocupación del canciller Friedrich Merz Michael Kappeler - dpa

Esas presiones parecieron abrumar al canciller esta semana. Merz, quien tiene tendencia a improvisar en discursos menos formales, dijo a un grupo de estudiantes alemanes que el gobierno iraní había “humillado” a toda la nación estadounidense con su lentitud para negociar el fin de la guerra.

“Es evidente que los estadounidenses no tienen estrategia”, declaró Merz el lunes en una asamblea de un instituto de secundaria en el oeste de Alemania. “Y el problema de estos conflictos es que no solo hay que entrar, sino también salir. Lo vimos de forma muy dolorosa en Afganistán durante 20 años. Lo vimos en Irak. Así que esta situación, como ya he dicho, está, como mínimo, mal concebida, y por el momento no veo qué estrategia de salida están eligiendo los estadounidenses“, apuntó.

Trump atacó a Merz en Truth Social

El señor Trump, conocido por atacar a sus aliados cuando lo critican públicamente, no tardó en responder. Acusó al canciller, quien afirmó repetidamente que jamás se le permitirá a Irán construir un arma nuclear, de apoyar las ambiciones nucleares de Teherán.

“El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de lo que habla!“, escribió Trump en una publicación en redes sociales.

Y para colmo, agregó: ”¡No me extraña que a Alemania le vaya tan mal, tanto económicamente como en otros aspectos!“.

Esta mañana, el presidente norteamericano volvió a arremeter contra el alemán y sostuvo que debería concentrarse “en poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, donde ha sido totalmente ineficaz”, y en resolver los problemas internos de su país, en particular en materia de inmigración y energía. En ese sentido, criticó lo que consideró una intromisión en la política exterior estadounidense y defendió su estrategia frente a Irán al afirmar que apunta a “eliminar la amenaza nuclear iraní” y “hacer del mundo, incluida Alemania, un lugar más seguro”.

Trump volvió a atacar a Merz

El intercambio provocó un pequeño revuelo mediático en Alemania, y los periodistas políticos se preguntaron si Merz había dilapidado la buena voluntad que tanto le había costado ganarse con el presidente.

También puso de manifiesto hasta qué punto se ha agotado la paciencia de Europa ante una guerra que sus líderes no eligieron y sobre la que no fueron consultados.

Prácticamente todos los líderes europeos importantes, en algún momento desde que comenzó la guerra, han tomado medidas para criticarla, o a Trump, o a ambos.

Trump volvió a atacar a Merz

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró este mes estar harto de Trump, quejándose de que la guerra había disparado los precios de la energía para la población británica.

También ha tenido discrepancias con Trump sobre las restricciones al uso estadounidense de bases británicas para la guerra.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, irritó al presidente al inmiscuirse en su disputa verbal con el papa León XIV sobre la guerra. Meloni, considerada durante mucho tiempo una aliada clave de Trump en Europa, se puso del lado del Papa. Según los analistas, se dio cuenta de que su relación con Trump se había convertido en un lastre en Italia, donde el presidente es muy impopular.

Ningún líder europeo sacó más provecho político de su enfrentamiento con Trump por Irán que el mandatario español, Pedro Sánchez. Su temprana y firme oposición a la guerra, incluyendo su negativa a permitir el uso estadounidense de bases españolas, enfureció al presidente, pero impulsó la menguante popularidad de Sánchez en España.

Sánchez se pronunció desde un principio, firme contra la guerra en Irán JIM WATSON - AFP

Hasta esta semana, Merz había ofrecido críticas mesuradas a la guerra, pero aun así había cosechado elogios de los estadounidenses. Parecía gozar del favor del presidente. A principios de marzo, en el Despacho Oval, permaneció en silencio mientras Trump criticaba a Starmer y a Sánchez.

Sin embargo, en privado, los funcionarios alemanes se mostraron escépticos ante el plan de guerra de Trump desde el principio, incluso cuando anunció un alto el fuego con Irán. Merz y su gabinete se prepararon para las consecuencias económicas a largo plazo y aprobaron algunas medidas de alivio temporales para los conductores afectados por los altos precios de la gasolina.

Aun así, el ministro de Hacienda está lejos de romper con Trump, aunque cada vez está más dispuesto a criticarlo.

“Desde mi punto de vista, la relación personal entre el presidente estadounidense y yo sigue siendo buena”, declaró Merz a los periodistas el miércoles.