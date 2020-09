Trump vs. Biden: chicanas y las frases más destacadas del debate presidencial

Donald Trump Fuente: Reuters

29 de septiembre de 2020 • 23:12

El primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden inició en medio de chicanas y un ambiente combativo donde destacaron las interrupciones y los ataques por sobre las propuestas, en los distintos bloques ya preestablecidos. "Es dificil meter bocado con este payaso", disparó el exvicepresidente contra el mandatario.

Cuando la discusión sobre la Corte Suprema se tornó rápidamente sobre el Covid-19, Trump aseguró sin evidencia que 2 millones de personas habrían muerto si Biden fuera el presidente. "El hecho es que todo lo que está diciendo hasta ahora es una vil mentira'', se defendió el candidato demócrata. Y, en esa misma línea, agregó: "No estoy aquí para señalar sus mentiras. Todo el mundo sabe que es un mentiroso''.

El moderador Chris Wallace le indicó a Trump que el bloque donde se abordaría el tema del coronavirus se tocaría más adelante. Entonces le preguntó al líder republicano si tenía un plan para reemplazar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, a lo que el presidente respondió: "Primero que nada, supongo que estoy debatiendo contigo, no con él, pero está bien. No me sorprende''.

Si bien Biden se rio en varias oportunidades de los ataques de Trump también se mostró molesto por momentos. Ante las constantes interrupciones Wallace le pidió a Trump que dejara a Biden terminar. "Amigos, ¿tienen idea de lo que está haciendo este payaso?'', preguntó el candidato demócrata.

"Es difícil hablar con este payaso, perdón, esta persona", volvió a señalar Biden, minutos después de haber acusado a Trump de ser "el peor presidente que Estados Unidos ha tenido". Por su parte desde el comienzo del intercambio el candidato republicano se ocupó de descalificar a su contrincante al decir en reiteradas oportunidades que no había "nada inteligente" en él.

Los primeros bloques

La primera parte del debate se centró en el tema sanitario y en la gestión de la pandemia, la cual, según remarcó Biden, Trump nunca tomó en serio.

"¿Creen por un momento lo que les está diciendo?", interpeló Biden a la audiencia en relación al trabajo de la administración Trump durante la crisis sanitaria. "Todavía no ha reconocido que sabía que esto estaba pasando, sabía lo peligroso que iba a ser en febrero y ni siquiera lo dijo", señaló el candidato demócrata y acusó a Trump de no tener un plan, de "entrar en pánico", y de prestar mayor atención al "mercado de valores".

"Déjame decirte algo Joe: Nunca habrías podido hacer el trabajo que hicimos nosotros. No lo llevas en la sangre'', replicó Trump.

