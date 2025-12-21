Dónde se juega la final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026

El Mundial 2026 ya se juega en la imaginación y en los planes de los fanáticos privilegiados que tendrán la oportunidad de seguir in situ a sus selecciones. La Copa del Mundo tripartita cuyos partidos se distribuirán entre Estados Unidos, México y Canadá será el principal foco de atención del próximo año. Pero el país gobernado por Donald Trump es el que más sedes tiene -11 de las 16- y acapara 78 de los 104 encuentros de la primera edición con 48 seleccionados. Lógicamente, ese peso entre los tres, le otorgó también albergar la final.

La definición tendrá lugar el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ubicado en East Rutherford, es compartido por los dos equipos de Nueva York en la NFL, los Jets y los Giants.

Este estadio tiene capacidad para 82.500 hinchas y fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina. y en el Mundial de Clubes 2025. Se trata de una ciudad sumamente cosmopolita con mucha facilidad de acceso, ni hablar para los argentinos que seguramente coparán las gradas si la selección capitaneada por Lionel Messi llega a ese día con chances de defeder el título Mundial que obtuvo hace tres años en Qatar 2022.

El MetLife Stadium de New Jersey ya albergó la final del Mundial de Clubes 2025, en el que se consagró Chelsea de Inglaterra DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Antes de eso, el escenario de la decinición albergará otros siete partidos. Cinco serán de la etapa de grupos, uno de 16avos de final y el restante, de los octavos.

Partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

Sábado 13 de junio de 2026: Brasil vs. Marruecos (Grupo C).

Martes 16 de junio de 2026: Francia vs. Senegal (Grupo I).

Lunes 22 de junio de 2026: Noruega vs. Senegal Grupo I).

Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador vs. Alemania (Grupo E).

Sábado 27 de junio de 2026: Panamá vs. Inglaterra (Grupo L).

Martes 30 de junio de 2026: 1I vs. 3C/D/F/G/H (16avos de final).

Domingo 5 de julio de 2026: Octavos de Final (Partido 91).

Domingo 19 de julio de 2026: Final (Partido 104).

Lionel Messi y la selección argentina vencieron a Chile en el Metlife de New Jersey, en la Copa América 2024 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Resultados de todas las finales de los mundiales

Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.

Tabla de campeones del Mundial