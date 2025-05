Turquía multará a los pasajeros que se desabrochen los cinturones o se paren antes de que se detenga el avión

ESTAMBUL.- Es un tema muy controvertido en todo el mundo al viajar en avión. Algunos pasajeros esperan pacientemente a la señal de desabrocharse el cinturón; otros lo hacen incluso antes de que el piloto apague el motor. ¿Cuándo es el momento adecuado para levantarse y comenzar el desembarque?

A partir de ahora, en Turquía, los pasajeros que se levanten de su asiento antes de que el avión haya terminado de carretear o que se amontonen en el pasillo antes de que sea el turno de su fila para desembarcar ahora enfrentan multas, según una medida aprobada por la Dirección General de Aviación Civil de Turquía en conjunto con Turkish Airlines.

Turkish Airlines multará a quienes se paren de su asiento antes de que la señal de abrocharse el cinturón esté apagada Getty Images

La penalización está destinada a quienes “se levantan antes de que la aeronave llegue a la posición de estacionamiento y se apaguen las luces de advertencia del cinturón de seguridad” con el fin de “disciplinarlos y aumentar la concienciación de los pasajeros”, indicó la norma, citada en el medio turco HalkTV.

El Director General, Kemal Yüksek, instruyó a las tripulaciones de cabina de los aviones que aterrizan en Turquía para que adviertan a los pasajeros que no “respeten la prioridad de desembarque de los pasajeros frente a usted o a su alrededor” que serán reportados a la autoridad y “se impondrá una multa administrativa de acuerdo con las regulaciones legales vigentes”.

Esto incluye desabrocharse el cinturón de seguridad, levantarse, abrir los compartimientos superiores o amontonarse en el pasillo mientras el avión aún está en camino hasta la puerta de embarque, así como también levantarse o avanzar hacia el pasillo antes de que sea el turno de la fila para salir, indica la directiva.

La tripulación ahora será responsable de advertir a los pasajeros que no pueden levantarse de su asiento ni quitarse el cinturón antes de que se apague la luz de advertencia. De lo contrario, se enfrentarán a una penalización de 2603 liras turcas, o 67 dólares.

Seguridad en riesgo

Yüksek señaló que ha habido un aumento significativo en los reportes de este tipo de comportamiento, lo cual pone en riesgo “la seguridad de los pasajeros y del equipaje” y no respeta “la satisfacción y la prioridad de salida” de otros pasajeros.

El medio turco informó que estas sanciones antes cubrían situaciones como pasajeros que no usaban cinturones de seguridad a pesar de haber sido advertidos, continuaban usando dispositivos electrónicos portátiles, discutían con la tripulación de cabina o no seguían instrucciones. Pero ahora se amplió el alcance.

Turkish Airlines, la aerolínea de bandera del país, opera rutas a 131 países de todo el mundo. La normativa afectará a millones de pasajeros que viajan a través de aeropuertos turcos cada año.

Otras aerolíneas regionales están considerando implementar regulaciones similares para que los pasajeros permanezcan sentados, entre ellas Emirates y Qatar Airways.

Los pasajeros impacientes pueden retrasar el proceso de desembarque. Según las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), la tripulación de cabina debe alertar al piloto si un pasajero se levanta mientras el avión aún se está moviendo hacia la puerta.

“Es un problema de seguridad”, dijo Jennifer “Jaki” Johnson, auxiliar de vuelo de una gran aerolínea, así como directora ejecutiva y fundadora de Jetsetter Chic, a The Washington Post en 2019.

Los expertos señalan que los pasajeros deben esperar a que las filas frente a ellos salgan antes de ocupar el pasillo, con la excepción de permitir el paso a los pasajeros que tienen conexiones muy justas.

No obstante, aclaran que cuando se trata de ponerse de pie y estirar las piernas una vez que se apaga la señal de cinturón de seguridad, no hay problema en que el pasajero lo haga en su asiento, siempre que no obstruya el pasillo y sea considerado con los que están a su alrededor.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo calificó a los pasajeros disruptivos como “un problema significativo” en 2019, con un incidente reportado por cada 1053 vuelos en 2017. En Estados Unidos, los incidentes aumentaron en 2021, cuando los viajeros se enfrentaron a las tripulaciones de vuelo por los mandatos de barbijo por el coronavirus y otros temas.

Las cifras han disminuido en los años posteriores, pero la FAA reportó casi 900 incidentes de comportamiento rebelde en los primeros nueve meses de 2024, más de los que se reportaron en todo 2018.

Agencia DPA y diario The Washington Post