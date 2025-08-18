“Tuto” Quiroga, el expresidente que fue un crítico acérrimo de Evo Morales y promete un “cambio radical” en Bolivia

LA PAZ.- Un mensaje en su cuenta de X resume por qué el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga cree que llegó el momento de poner fin a dos décadas de gobiernos izquierdistas.

“Después de 20 años de evismo/arcismo, la disyuntiva es clara y nítida: crisis, inflación, colas por combustible, carencia de dólares, estancamiento y desempleo...o estabilidad, diésel/gasolina, dólares, crecimiento y trabajo”, dice el tuit de Quiroga, un neoliberal y derechista que pasó a la segunda vuelta del próximo 19 de octubre tras vencer en los comicios de este domingo con Libre, una coalición electoral de partidos y agrupaciones ciudadanas.

El expresidente boliviano y candidato presidencial de la Alianza Libre, Jorge "Tuto" Quiroga Ramírez, hace un gesto durante su mitin de cierre de campaña en Villa Adela, El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 9 de agosto de 2025 AIZAR RALDES� - AFP�

Quiroga ha sido el más duro crítico de Evo Morales cuando este líder indígena ejercía la presidencia (2006-2019), y del actual mandatario Luis Arce. A los dos los culpa de haber llevado el país a la “ruina”, en buena parte por la lucha interna que ambos han librado dentro del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Quiroga es comúnmente conocido como “Tuto”, un apodo que él ha contado le puso su papá de cariño. Y se hizo tan popular que hoy es denominado así por sus amigos y detractores.

Con 41 años y siendo una figura ajena a la política tradicional, Quiroga se convirtió en 2001 en uno de los presidentes más jóvenes de Bolivia, al ser nombrado mandatario interino en reemplazo del entonces gobernante Hugo Bánzer, quien dejó del cargo después de ser diagnosticado con cáncer. En 2005, 2014 y 2020, se postuló de nuevo —sin éxito— al Ejecutivo.

Un simpatizante del candidato presidencial Jorge "Tuto" Quiroga sostiene una pancarta que dice "Prohibido girar a la izquierda" en un mitin de cierre de campaña en La Paz, Bolivia, el miércoles 13 de agosto de 2025. Natacha Pisarenko� - AP�

Ahora, con 65 años y un perfil neoliberal y de gestor público, cree que, de triunfar en la segunda vuelta electoral, puede sacar al país de la peor crisis económica en las últimas cuatro décadas.

“Yo creo firmemente que él puede sacarnos adelante”, dijo Franz Choque, chofer del transporte público, mientras hacía una kilométrica fila en una estación de servicio en La Paz para abastecerse de la escasa nafta disponible en medio de la crisis de combustible que sufre el país andino.

Los inicios

Formado como ingeniero y administrador de empresas en universidades de Estados Unidos, tras su paso por la multinacional IBM comenzó una carrera pública bajo la tutela del Hugo Banzer, dictador boliviano entre 1971 y 1978 y que años después dio un giro y abrazó la democracia al punto de postularse a la presidencia, la cual asumió en 1997 con Quiroga como vicepresidente.

El expresidente de Bolivia Jorge 'Tuto' Quiroga EL CLUB DE MADRID - EL CLUB DE MADRID

Banzer dejó el cargo un año antes de concluir su mandato tras ser diagnosticado con cáncer y “Tuto” le sucedió de forma interina (2001-2002). Banzer falleció en 2002.

Durante su carrera, Quiroga ha tenido que defenderse de los cuestionamientos de Morales y otros políticos por haber sido cercano a Banzer destacando el giro político del exdictador y el hecho de que “pasó a construir la democracia”.

En la actual campaña electoral, su pasado con el fallecido militar no ha sido usado como arma en su contra por parte de sus adversarios.

Antiguos problemas judiciales

En 2010 fue enjuiciado y condenado a más de dos años de prisión por difamar a un banco estatal gestionado por el gobierno de Morales, pero no fue a la cárcel por tratarse de una pena menor. Había dicho que ese banco “se convirtió en la lavandería de recursos chavistas, de corrupción y de dinero mal habido”.

Partidarios del expresidente boliviano y candidato presidencial de la Alianza Libre, Jorge "Tuto" Quiroga Ramírez, asisten a su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. MARTIN BERNETTI� - AFP�

Seis años después fue procesado por presuntas irregularidades en la firma de contratos petroleros como mandatario, pero fue amnistiado. Él afirma que gestionó inversiones extranjeras que permitieron el hallazgo de un exitoso pozo gasífero.

“Tuto” alentó el ascenso a la presidencia de la senadora Jeanine Añez tras la crisis política de 2019 que llevó a Morales a dimitir en medio de un estallido social luego de las elecciones presidenciales que alegó haber ganado y que fueron consideradas fraudulentas. Quiroga, sin embargo, se mantuvo alejado del gobierno de Añez, quien estuvo menos de un año en el poder y desde 2022 cumple condena de 10 años por “incumplimiento de deberes”.

Sus propuestas de ajuste

Lo que un día lo alejó de los votantes por su fuerte discurso anti-Morales y su mirada conservadora de la economía, hoy parece darle oxígeno político.

El candidato propone un “cambio radical” que permita sellar acuerdos de libre comercio, alentar la inversión extranjera y “dejar de estar sumisamente alineados a las tres tiranías trogloditas totalitarias regionales: Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

En línea con su crítica postura hacia el izquierdismo en la región, Quiroga ha hecho duros cuestionamientos contra el presidente de Venezuela Hugo Chávez (1999-2013) y su sucesor, Nicolás Maduro.

Una mujer se encuentra frente a un mural profanado que promueve al candidato presidencial Jorge "Tuto" Quiroga, del partido Alianza Libre, en El Alto, Bolivia, el sábado 9 de agosto de 2025. Juan Karita� - AP�

La receta neoliberal que “Tuto” pregona conllevaría eliminar el costoso subsidio a los carburantes, terminar con el déficit fiscal acudiendo al Fondo Monetario Internacional para obtener un fondo de estabilización, recortar gastos y cerrar empresas públicas deficitarias.

“Nunca hemos tenido una crisis tan dura en 40 años”, sostiene Quiroga.

El alza de los precios es una de las mayores preocupaciones de los bolivianos. La inflación acumulada durante el primer semestre fue de 15,53% respecto al mismo periodo del pasado año, la más alta en casi dos décadas.

El profesor de ciencia política Carlos Saavedra advirtió que Quiroga “tiene la propuesta más radical de ajuste y podría generar fuerte rechazo”.

En tanto, la analista política Jimena Costa acotó que aunque “Tuto” “ha sido un buen gestor público y ha cultivado relaciones en el plano internacional, carece de un partido político fuerte detrás” como el gobernante MAS, que a pesar de haber quedado fracturado todavía tiene fuerza entre los sindicatos.

Agencia AP