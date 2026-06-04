Ucrania reveló detalles e imágenes del ataque con drones a la terminal petrolera rusa de San Petersburgo

SAN PETERSBURGO.- Drones ucranianos golpearon instalaciones energéticas y militares en San Petersburgo este miércoles, antes del inicio de un importante foro económico en esa ciudad que reúne a numerosos dirigentes rusos, incluido el presidente Vladimir Putin.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, consideró el miércoles que los bombardeos ucranianos fueron “ataques justos”.

“Hace apenas un día se produjo un ataque a gran escala. Hemos respondido en consecuencia”, declaró durante una rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de visita en Kiev.

Zelesnky también publicó en sus redes sociales imágenes del ataque.

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

El responsable de la Alianza Atlántica afirmó que “mientras Ucrania sigue resistiendo, innovando y logrando victorias en el campo de batalla, Rusia está cada vez más desesperada”.

Policías caminan frente a carteles con la imagen institucional del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Spief) STRINGER - AFP

“Nuestras respuestas serán sistemáticas”, prometió el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, tras el ataque.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, indicó que “varias” infraestructuras resultaron dañadas por el impacto de los drones, que no causaron víctimas mortales. El aeropuerto de San Petersburgo suspendió brevemente los vuelos durante la noche debido al ataque. Las autoridades también cortaron los servicios de internet móvil.

La línea del frente en Ucrania apenas se desplaza mientras enjambres de drones dificultan el movimiento en el campo de batalla, y ambos bandos han buscado una ventaja al lanzar cada vez más ataques de largo alcance. La guerra que siguió a la invasión rusa de su vecino ya se ha extendido a su quinto año, sin un final a la vista.

El ataque ucraniano del miércoles se produce un día después de que una andanada de misiles y drones lanzados por las tropas de Moscú matara a 23 personas e hiriera a al menos 138 en Ucrania, que volvió a reclamar un mayor apoyo de Occidente.

Amenaza para Putin

Los ataques más recientes son una vergüenza para Putin, semanas después de que el mes pasado recortara un desfile anual del Día de la Victoria en Moscú por temor a ataques con drones ucranianos.

Responsables ucranianos dijeron que la acción tenía como objetivo perturbar la cumbre, en la que está previsto que Putin pronuncie un discurso el viernes.

Putin encabeza una reunión en el Kremlin Vyacheslav Prokofyev - Pool Sputnik Kremlin

Durante décadas, el encuentro ha sido el principal evento de Rusia para atraer capital extranjero. Llamado ocasionalmente “el Davos ruso” –en comparación con el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza– , se espera que el encuentro de tres días reúna unos 20.000 invitados de 130 países.

Los principales inversionistas y funcionarios occidentales se han mantenido al margen desde que Rusia invadió Ucrania. Arabia Saudita es el país invitado especial este año y se espera que envíe una gran delegación empresarial.

Problemas en la defensa antiaérea ucraniana

Ucrania tiene escasez de misiles de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense, en parte porque las existencias de Estados Unidos se han reducido por la guerra con Irán, lo que la deja vulnerable a los misiles balísticos de Rusia.

Zelensky expresó el miércoles su frustración con los funcionarios de su propio gobierno, diciendo que existe un acuerdo “al más alto nivel político” para la compra de sistemas Patriot, pero la implementación se está viendo frenada por consideraciones financieras, legales y técnicas.

Zelensky y Rutte se dirigen a una conferencia de prensa en Kiev TETIANA DZHAFAROVA - AFP

“La espera ha sido demasiado larga”, dijo en redes sociales, exigiendo que los funcionarios desbloqueen la compra o habrá “serias decisiones de personal”.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, llegó el miércoles a la capital ucraniana, Kiev, para conversaciones con funcionarios que probablemente abordarán las necesidades de defensa antiaérea.

Zelensky y Rutte depositan flores en el Muro del Recuerdo de los Caídos por Ucrania, en Kiev HANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Los ataques ucranianos de largo alcance buscan reducir la producción petrolera de Rusia, que es una fuente clave de financiación para Moscú, y perturbar la producción de armas.

Ucrania ha golpeado repetidamente instalaciones petroleras en el puerto de San Petersburgo y en puertos cercanos.

Kiev multiplica sus ataques

Los ataques con drones ucranianos durante la noche también alcanzaron la base naval de Kronstadt, una antigua base de la Flota del Báltico de Rusia, y una planta de fabricación implicada en la producción de armas en la región rusa de Tambov, a 600 kilómetros de Ucrania, señaló Zelensky.

El Ministerio ruso de Defensa dijo que las defensas antiaéreas derribaron 354 drones ucranianos durante la noche.

Efectivos ucranianos se preparan el lanzamiento de un vehículo aéreo no tripulado (UAV) para una misión de patrullaje, en la región de Cherníhiv GENYA SAVILOV - AFP

En la parte de la región ucraniana de Donetsk controlada por Rusia, un ataque ucraniano alcanzó un colectivo que viajaba de Moscú a Crimea, mató a siete personas e hirió a 11, según el jefe de Donetsk designado por el Kremlin, Denis Pushilin.

En la región de Smolensk, dos bomberos murieron por un ataque con drones ucranianos, según el gobernador regional, Vasily Anokhin. Añadió que otros dos bomberos y un residente local resultaron heridos.

Mientras tanto, Rusia disparó 198 drones de largo alcance contra Ucrania anoche, según la fuerza aérea ucraniana, y las defensas antiaéreas neutralizaron 189.

Un residente observa el lugar donde un misil ruso impactó un edificio residencial en Kiev Efrem Lukatsky - AP

Las autoridades de la región norteña ucraniana de Sumy dijeron que, durante las 24 horas anteriores, los ataques rusos mataron a un civil e hirieron a otros 15, incluidos tres chicos.

En el sur, en Kherson, los bombardeos rusos durante la noche y los ataques con drones mataron a una mujer de 86 años e hirieron a otras cinco personas, según las autoridades regionales.

Agencias AP y AFP