Moscú denuncia un ataque con drones de Ucrania contra la central nuclear de Zaporiyia

MOSCÚ.– La empresa estatal rusa de energía nuclear Rosatom denunció este sábado que un dron ucraniano había impactado contra la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, una afirmación desmentida por el gobierno ucraniano.

Según Rosatom, el ataque a la central nuclear, bajo control del ocupante ruso desde los primeros meses de la guerra, no registró daños en los equipos, aunque aseguró que dejó un agujero en la pared de una sala de turbinas.

“Esta tarde, un dron de combate kamikaze ucraniano impactó contra el edificio de la sala de turbinas de la unidad de potencia N°6, lo que provocó una detonación", dijo en un comunicado el director de Rosatom, Alexei Likhachev.

La central nuclear de Zaporiyia fue tomada por las fuerzas rusas en marzo de 2022 ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA EN - ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA EN

“La explosión no causó daños en los equipos principales; sin embargo, abrió un agujero en la pared de la sala de turbinas", añadió el funcionario ruso, y sostuvo que el incidente de la planta nuclear fue “deliberado”.

La central de Zaporiyia fue tomada por Rusia en marzo de 2022 y sigue estando cerca de la línea del frente en la región del mismo nombre, en el sudeste de Ucrania. En ocasiones ha sido objeto de ataques durante los cuatro años que van de la guerra, lo que suscitó el temor a un accidente nuclear en las instalaciones.

“Estamos un paso más cerca de un incidente que muy probablemente afectará incluso a quienes viven mucho más allá de las fronteras de Rusia y Ucrania y aún creen que están completamente a salvo", agregó Likhachev.

Las Fuerzas Armadas ucranianas desmintieron las acusaciones de Moscú sobre un ataque a la instalación atómica. En un comunicado reproducido por medios ucranianos, Kiev calificó las denuncias rusas como “otro intento de desacreditar a Ucrania y ocultar sus propias acciones criminales”.

Nuevas tropas del Ejército ucraniano completan su entrenamiento en la región de Zaporiyia, cerca del frente (Archivo) ANDRIY ANDRIYENKO - 65th Mechanized Brigade of Ukrai

“Las informaciones difundidas por los medios de comunicación de la ocupación sobre un supuesto ataque de las Fuerzas de Defensa de Ucrania contra instalaciones de la central nuclear de Zaporiyia constituyen un nuevo intento de desacreditar a Ucrania y encubrir sus propias acciones criminales", señaló la nota. El comunicado agregó que “las Fuerzas de Defensa de Ucrania no atacaron el reactor N°6 de la central nuclear de Zaporiyia".

Asimismo, Kiev sostuvo que sus Fuerzas Armadas “actúan exclusivamente en conformidad con las normas del derecho internacional humanitario”. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha expresado repetidamente alarma sobre la planta nuclear, la más grande de Europa.

Drones en Rusia

Por otro lado, autoridades regionales rusas informaron que ataques con drones ucranianos provocaron incendios en instalaciones petroleras rusas durante la noche del viernes al sábado, en lo que pareció ser el más reciente ataque contra la vital industria petrolera de Moscú.

El sitio de un bombardeo ruso en la región ucraniana de Zaporiyia, a principios de mayo DARYA NAZAROVA - AFP

Las autoridades de la región rusa de Rostov indicaron que la caída de restos de drones desató un incendio que dañó un depósito de petróleo y un buque cisterna en el puerto de Taganrog, mientras que funcionarios de la vecina región de Krasnodar informaron que, por la misma razón, se declaró un incendio en un depósito de petróleo en Armavir.

“Otra instalación de la industria petrolera de Rusia ha sido alcanzada: Armavir”, escribió el presidente ucraniano Volodimir Zelensky en X sobre el ataque en la región de Krasnodar, y señaló que Armavir está “a 500 kilómetros de nuestra frontera estatal”. “Con justicia, estamos devolviendo la guerra al lugar de donde vino”.

Ucrania ha ampliado sus capacidades de ataque de medio y largo alcance, desplegando tecnología de drones y misiles desarrollados en el país para combatir la invasión rusa. Los ataques contra activos petroleros rusos, que desempeñan un papel clave en la financiación de la invasión, ya son hechos casi diarios.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, brinda una conferencia de prensa (Archivo) JAVIER SORIANO - AFP

Por su parte, Rusia ha utilizado misiles balísticos de largo alcance para dañar la red eléctrica de Ucrania y castigar ciudades. La capital ucraniana se prepara para nuevos bombardeos después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso advirtiera a principios de esta semana sobre “ataques sistémicos” contra Kiev.

Zelensky dijo el jueves que está siendo “muy persistente” al presionar a Estados Unidos para que proporcione más misiles de defensa aérea Patriot para defenderse de los devastadores ataques rusos con misiles balísticos.

Los ataques contra la infraestructura petrolera rusa se produjeron un día después de que un dron ruso, que formaba parte de un ataque contra Ucrania, golpeara un edificio de departamentos en Rumania, y dejó dos heridos en ese país miembro de la OTAN. La incursión aumentó las preocupaciones de que la guerra pueda involucrar a la alianza y provocó una enérgica condena en toda Europa.

Agencias AP, ANSA y AFP