Rumania acusa a Rusia por un dron que se estrelló contra un edificio residencial

GALATI.- Rumania, un país miembro de la OTAN, acusó este viernes a Rusia de una “irresponsable escalada” tras la caída de un dron sobre un edificio residencial que causó dos heridos en Galati, cerca de su frontera con Ucrania y Moldavia.

El presidente de Rumania, Nicusor Dan, convocó en al Consejo Supremo Nacional de Defensa a raíz del impacto, condenado también por la OTAN y la Unión Europea.

Poco antes, Dan había señalado la necesidad de “debatir las implicaciones del incidente más grave” que afectó a su territorio desde la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

Impacto en un edificio residencial en Rumania (Daniel MIHAILESCU / AFP) DANIEL MIHAILESCU - AFP

El general Gheorghe Maxim, comandante interino del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas rumanas, aclaró en conferencia de prensa que el incidente “no es un ataque de Rusia contra Rumania”, pero que “los rumanos deben entender que Rusia es una amenaza para la seguridad de los países de la zona”.

En estos más de cuatro años de guerra, Rumania había detectado decenas de incursiones de drones en su territorio, pero hasta ahora ninguno había golpeado en un edificio residencial. “El carácter sin precedentes de este suceso exige una respuesta firme, coordinada y proporcionada a nivel nacional, aliado e internacional”, señaló Dan.

Impacto de un dron en Rumania (Daniel MIHAILESCU / AFP) DANIEL MIHAILESCU - AFP

Según el Ministerio de Defensa, el Kremlin atacó en la madrugada del viernes con drones “objetivos civiles e infraestructuras en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumania” y uno de ellos “penetró en el espacio aéreo rumano”.

Trabajadores despejan los escombros que quedaron tras el impacto de un dron (Daniel MIHAILESCU / AFP) DANIEL MIHAILESCU - AFP

El aparato “fue rastreado por radar hasta la parte sur de la ciudad de Galati y luego se estrelló contra el techo de un edificio de viviendas, lo que provocó un incendio al impactar”, añadió.

Las violaciones al espacio aéreo se volvieron tan comunes en Rumania en los últimos años que los legisladores adoptaron el año pasado una iniciativa que permite al ejército derribar drones que ingresen en su espacio aéreo. Pero Rumania se mantuvo cautelosa al momento de derribar drones que pueden representar riesgos para zonas pobladas.

“Solidaridad absoluta” de la OTAN

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este viernes que había asegurado a Dan la “solidaridad absoluta” de la alianza transatlántica. “El comportamiento irresponsable de Rusia es un peligro para todos nosotros”, escribió Rutte en redes sociales después de una llamada con el presidente rumano.

Por su parte, la cancillería rumana convocó al embajador ruso en Bucarest y exigió una reacción de la Unión Europea, de la que también es miembro.

En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció en X que “la guerra de agresión había cruzado otra línea roja” y expresó la “plena solidaridad” con Rumania.

Russia’s war of aggression has crossed yet another line.



A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.



On EU territory.



We stand in full solidarity with Romania and its people.



As we continue strengthening our security and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

“Irresponsable escalada”

Según los servicios de emergencia rumanos, toda la carga del dron explotó. Los dos ocupantes del departamento afectado, que pudieron evacuar el edificio por sus propios medios, recibieron atención médica por heridas leves en el lugar.

Cuando se detectaron las aeronaves no tripuladas cerca del espacio aéreo, dos cazas F-16 despegaron de la base aérea de Fetesti, en el este del país, y “entablaron combate con los objetivos”, añadió el Ministerio de Defensa.

Rumania acusa a Rusia por un dron que se estrelló contra un edificio residencial (Daniel MIHAILESCU / AFP) DANIEL MIHAILESCU - AFP

En una rueda de prensa posterior, el general Gheorghe Maxim, explicó que los aviones no pudieron interceptar el dron porque dispusieron de un tiempo “extremadamente corto”.

Maia Sandu, la presidenta de Moldavia, un país situado entre Rumania y Ucrania y que también sufrió repetidas incursiones de drones en su territorio, consideró que Rusia representaba un “peligro para todos”.

Otros países de la OTAN como Letonia, Estonia y Polonia están cada vez más expuestos a las incursiones en su territorio de drones de las partes beligerantes.

Ucrania activa alerta

Las fuerzas ucranianas derribaron 217 drones durante la noche, según la fuerza aérea del país. En total, Rusia lanzó 232 drones y un misil balístico. Se registraron impactos en 14 zonas, indicó la fuerza aérea.

“La reciente intrusión de un dron ruso en el espacio aéreo rumano (...) muestra una vez más que la agresión rusa representa una amenaza real para la región del mar Negro y Europa entera”, reaccionó el canciller ucraniano, Andrii Sibiga.

En su territorio, las autoridades ucranianas activaron una alerta aérea nacional ante la posibilidad de nuevos ataques.

Además, Kiev acusó a Moscú de haber atacado con un dron un carguero turco en el mar Negro que salía del puerto ucraniano de Odesa y de herir a dos miembros de la tripulación.

El presidente de Rusia Vladímir Putin, (Alexander Nemenov/Pool Foto via AP, Archivo) Alexander Nemenov - Pool AFP

En tanto, en Rusia una persona murió este viernes en un ataque con drones ucranianos a una empresa química en la región de Volgogrado (sur), informaron las autoridades locales en un comunicado.

Zelensky pide más misiles

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró el jueves que estaba presionando a Estados Unidos para que proporcione más misiles de defensa aérea Patriot que puedan contrarrestar los ataques rusos.

Volodymyr Zelensky LUDOVIC MARIN - AFP

Advirtió que las entregas a Ucrania están quedándose cortas, ya que la guerra contra Irán está provocando que Washington desvíe armas y agote sus reservas. “Creo que (Estados Unidos) debe actuar más rápido. Estamos siendo muy persistentes”, dijo Zelensky a reporteros durante una visita a Suecia.

Todo indica que Putin intensificará drásticamente los ataques aéreos rusos sobre la capital ucraniana con la esperanza de convencer a una población cada vez más pesimista de que Moscú está ganando la guerra, luego de más de cuatro años de conflicto armado.

La advertencia rusa de lanzar ataques “coherentes y sistemáticos” hacia Kiev, y su llamado a evacuar las embajadas extranjeras en la capital ucraniana, muestra la intención del líder del Kremlin de expandir sus bombardeos a pesar de los altos costos y la posible indignación de la comunidad internacional.

ARCHIVO - Militares ucranianos disparan un lanzacohetes Grad hacia posiciones rusas en el frente en la región de Donetsk, Ucrania, (AP Foto/Andrii Marienko, Archivo) Andrii Marienko - AP

Después de una serie de avances el año pasado, el progreso de las fuerzas rusas a lo largo de los más de 1000 kilómetros de frente de batalla se estancó casi por completo en fechas recientes, mientras que Ucrania lanzó exitosos contraataques y recuperado algo de terreno.

El estancamiento en el campo de batalla socava el objetivo declarado de Putin de capturar rápidamente la región oriental de Donetsk, que sigue bajo control ucraniano.

Agencias AFP y AP.