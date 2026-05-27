UFC en la Casa Blanca: empezaron los preparativos para la pelea organizada por Trump para celebrar su cumpleaños

WASHINGTON (AFP).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrará su cumpleaños número 80 con una pelea de Ultimate Fighting Championship (UFC) en la Casa Blanca. Este martes, empezó la construcción del ring con forma de octógono, que se utiliza en los combates de esa disciplina, en el jardín sur de la sede del Poder Ejecutivo estadounidense.

El evento se llamará “UFC Freedom 250″, por las celebraciones del 250º aniversario de la independencia Estados Unidos, este año. Sin embargo, la pelea se llevará a cabo en el Día de la Bandera, 14 de junio, fecha que coincide con el cumpleaños del presidente republicano.

Empezó la construcción de un ring de UFC en la Casa Blanca

La jaula, escenario característico de las peleas de UFC, estará decorada con los colores propios de la bandera de Estados Unidos. Además, el ring contará con un arco con motivos de estrellas y franjas. Junto al octágono habrá espacio para una banda de marcha, que puede ambientar la escena con música en vivo.

Según señaló el mandatario, se prevé que 4500 personas puedan ver el espectáculo en desde el jardín de la residencia oficial estadounidense. También se instalarán pantallas en las afueras de la Casa Blanca, por lo que se calcula que 100.000 personas más podrán presenciar el evento desde esa ubicación.

El evento se llamará "UFC Freedom 250"

“Estamos teniendo una gran pelea. Nunca volverá a suceder, nunca había sucedido antes”, manifestó Trump en un acto en el Despacho Oval a principios de este mes, rodeado por cuatro de los luchadores que participarán.

En la Casa Blanca ya empezó el armado de un ring de UFC

Desde la Casa Blanca afirmaron que la propia empresa organizadora de peleas de artes marciales mixtas se hará cargos de los costos de este evento. “No se está utilizando dinero de los contribuyentes”, señaló un funcionario a la AFP. Por su parte, la empresa dijo en febrero que la organización de este espectáculo saldrá alrededor de US$60 millones.

El evento se llevará a cabo el 14 de junio, jornada en la que coinciden el cumpleaños de Donald Trump y el Día de la Bandera

En tanto, AP señaló que en redes sociales surgieron críticas en torno a los cruces programados para esa jornada, por considerarlos poco atractivos ya que incluye sólo dos peleas de campeonato. El brasileño Alex Pereira se enfrentará al francés Ciryl Gane por el título interino de peso pesado.

El campeón de peso ligero Ilia Topuria se medirá con el campeón interino Justin Gaethje, uno de apenas dos estadounidenses que actualmente poseen siquiera una parte de los 11 cinturones de campeonato.

Ilia Topuria será una de los peleadores que estará presente en el evento que se hará en uno de los jardines de la Casa Blanca UFC - UFC

Por otra parte, tras los recientes incidentes registrados en las cercanías de la casa presidencial, se prevé que que se lleven a cabo medidas de seguridad estrictas para este evento, que se celebrará al aire libre.

Este sábado, una persona abrió fuego en las inmediaciones de la Casa Blanca, mientras el presidente Donald Trump se encontraba negociando un acuerdo con Irán. El hombre finalmente fue abatido por el Servicio Secreto de Estados Unidos. Se reportaron decenas de disparos, un transeúnte resultó herido como consecuencia del episodio y se supo que el tirador era Nasire Best, un hombre de 21 años al cual se lo describió como una persona con trastornos emocionales.

Con información de AFP y AP.