Ultimátum de Trump al grupo terrorista Hamas: “Es la última advertencia”

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó hoy su “última advertencia” al movimiento islamista palestino Hamas para que acepte un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes en Gaza.

El mandatario fue claro en su ultimátum contra el grupo terrorista. “Deben liberar a todos los rehenes o habrá consecuencias. Les advertí”, escribió el jefe de la Casa Blanca en su cuenta de la red social Truth.

“Todos quieren que los rehenes regresen. ¡­Todos quieren que esta guerra termine! Los israelíes aceptaron mis condiciones. Es hora de que Hamas también las acepte”, advirtió Trump.

“Advertí a Hamas de las consecuencias si se niegan. Esta es mi última advertencia; ¡No habrá más!”, amenazó el presidente estadounidense.

Según medios israelíes, Trump le hizo una nueva propuesta de alto el fuego a Hamas. Según ese acuerdo, Hamas debería liberar a los 48 rehenes (entre vivos y muertos) que todavía mantiene en su poder en el primer día de la tregua en intercambio por unos tres mil prisioneros palestinos encarcelados en Israel y negociar un fin a la guerra durante ese cese del fuego.

No es la primera vez que Trump realiza esta clase de ultimátums. Ya había realizado una “última advertencia” en marzo pasado.

El mensaje pone bajo presión pública a Hamas para responder al intento de acuerdo, que podría poner fin al conflicto.

Mientras tanto, los ataques en la Franja de Gaza continúan. El ejército israelí afirmó haber bombardeado ayer otro edificio residencial en Ciudad de Gaza, poco después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu anunciara que sus tropas estaban “ampliando” su ofensiva contra el principal centro urbano. Israel no ha anunciado públicamente aún el inicio de su ofensiva para tomar Ciudad de Gaza, que Netanyahu aprobó el mes pasado, pero sus tropas han intensificado los bombardeos y las operaciones en la zona durante semanas.

“Hace poco, el ejército bombardeó un edificio de gran altura utilizado por la organización terrorista Hamas en la zona de Ciudad Gaza”, afirmó un comunicado militar.

Se trata de la Torre Al Roya, que estaba bajo advertencia de ataque desde ayer.

El ejército israelí afirma que Hamas utilizaba este edificio para “vigilar la ubicación de (...) las tropas (israelíes) en la zona”. El grupo palestino niega utilizar edificios residenciales con fines militares. El ataque contra la torre Al Roya dejó un muerto, indicó la Defensa Civil local.

El ejército israelí había emitido dos órdenes de evacuación para Al Roya, instando a los residentes del complejo y de los alrededores a desplazarse hacia el sur, hacia la “zona humanitaria” de Al Mawasi, en Jan Yunis.

“Fue como un terremoto”, contó Mohamed Al Nazli desde Gaza. El edificio quedó “completamente destruido y reducido a escombros”, señaló este testigo.“Es extremadamente aterrador, no sabemos cuánto más podremos aguantar”, añadió.

Netanyahu indicó hoy que unos 100.000 habitantes ya han abandonado Ciudad de Gaza, la principal urbe del enclave palestino. Según estimaciones recientes de la ONU, cerca de un millón de personas viven allí y en sus alrededores.

La escalada ha avivado los temores de un mayor deterioro de las ya precarias condiciones humanitarias de los palestinos que viven en la zona. Por otra parte, la Defensa Civil del territorio palestino reportó 40 muertos hoy en toda la Franja a manos de las tropas israelíes.

Agencias AFP, ANSA y Reuters