Un abuelo de siete nietos reveló el secreto para parecer 30 años más joven

Hay gente que parece tener el secreto de la eterna juventud o que cuenta con la clave para detener el paso del tiempo en su cuerpo. Ese podría ser el caso de Andy Wilkinson, quien, a pesar de su jovial aspecto, es abuelo de siete nietos .

Es que Wilkilson, que vive en Coventry, centro de Inglaterra, cuenta con un físico envidiable, que incluye abdominales y músculos marcados y ni siquiera una cana en sus abundante cabellera. La mayoría de la gente piensa que está en sus treintas.

Nada podría estar más alejado de la realidad, dado que tiene 56 años. Claro que no todo tiene que ver con un milagro de la naturaleza. Wilkinson es personal trainer y asegura al medio británico Daily Mail que cualquiera puede extender la juventud si lleva un estilo de vida saludable y sin estrés.

Dormir en una habitación oscura, ejercitarse no más de tres veces por semana, reducir los carbohidratos a medida que pasan los años y convencerse de que "todo estará bien" es el secreto de su apariencia eterna, según él mismo asegura.

"A menudo la gente me dice que aparento treinta y tantos, más que cincuenta y tantos. Si estoy de vacaciones, la gente me pregunta por mis abdominales. Se me acercan mujeres de unos treinta y me han confundido el novio de mi hija. A mis amigos les hace mucha gracia ver cómo la gente se sorprende cuando se enteran que en realidad soy abuelo y tengo siete nietos", dice.

Wilkinson tiene su propia cuenta de Instagram con miles de seguidores donde sube fotos y videos de su rutina de entrenamiento, casi siempre con su torso al desnudo. Más allá de los músculos, este jovencito de la tercera edad aconseja también sobre el secreto para mantener la piel firme y lozana: tomar mucha agua.

"Soy la prueba viviente de que se puede estar en forma y tonificado cuando pasás los 50 años y espero poder motivar e inspirar a la gente. Me siento muy afortunado por lo que hago, y es mi pasión el poder ayudar a los demás", concluyó.