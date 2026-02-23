Quién era “El Mencho”, cómo lo mataron, sus nexos con la Argentina y qué puede pasar ahora

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, marcó el final de uno de los líderes criminales más poderosos y buscados del mundo. Fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), su figura concentró durante más de una década la atención de las autoridades de México y Estados Unidos, que lo señalaban como pieza clave del tráfico internacional de cocaína, metanfetaminas y fentanilo.

Bajo su liderazgo, el CJNG combinó expansión territorial, diversificación de actividades ilícitas y una estrategia de confrontación directa contra el Estado, lo que lo convirtió en uno de los grupos más violentos y sofisticados del crimen organizado contemporáneo.

Su muerte no solo representa un golpe simbólico contra una de las mayores amenazas criminales para Norteamérica, sino que también plantea un escenario incierto. La eventual fragmentación interna, la disputa por el liderazgo y las posibles reacciones violentas podrían redefinir el mapa del narcotráfico en México y alterar el equilibrio en la histórica rivalidad con el Cártel de Sinaloa, mientras la cooperación bilateral en materia de seguridad enfrenta una nueva etapa.