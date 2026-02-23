Quién era “El Mencho”, cómo lo mataron, sus nexos con la Argentina y qué puede pasar ahora
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, marcó el final de uno de los líderes criminales más poderosos y buscados del mundo. Fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), su figura concentró durante más de una década la atención de las autoridades de México y Estados Unidos, que lo señalaban como pieza clave del tráfico internacional de cocaína, metanfetaminas y fentanilo.
Bajo su liderazgo, el CJNG combinó expansión territorial, diversificación de actividades ilícitas y una estrategia de confrontación directa contra el Estado, lo que lo convirtió en uno de los grupos más violentos y sofisticados del crimen organizado contemporáneo.
Su muerte no solo representa un golpe simbólico contra una de las mayores amenazas criminales para Norteamérica, sino que también plantea un escenario incierto. La eventual fragmentación interna, la disputa por el liderazgo y las posibles reacciones violentas podrían redefinir el mapa del narcotráfico en México y alterar el equilibrio en la histórica rivalidad con el Cártel de Sinaloa, mientras la cooperación bilateral en materia de seguridad enfrenta una nueva etapa.
¿Quién era El Mencho?
Nemesio Ortega Cervantes fue durante más de una década el narcotraficante más buscado por las autoridades de México y Estados Unidos y el principal líder del crimen organizado en el oeste mexicano. Nacido en 1966 en Michoacán, provenía de una familia campesina y migró a California en su juventud, donde enfrentó cargos por narcotráfico antes de regresar a su país e incorporarse a estructuras criminales locales.
Tras su retorno a México, trabajó brevemente como policía antes de vincularse con redes del narcotráfico, primero bajo la órbita del Cártel de Sinaloa. Con el tiempo se convirtió en uno de los principales operadores criminales del país, hasta encabezar una escisión que daría origen a una nueva organización con fuerte presencia territorial y capacidad paramilitar.
Su figura creció a la par del poder de su organización, ganando notoriedad por ataques directos contra fuerzas de seguridad, autoridades y rivales. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, lo que lo convirtió en uno de los objetivos prioritarios de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
¿A qué cártel pertenecía?
“El Mencho” fue el fundador y máximo dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal surgida alrededor de 2009 tras separarse del Cártel de Sinaloa. En poco más de una década, el grupo pasó de ser una banda regional a convertirse en una de las redes narcotraficantes más influyentes del mundo.
El CJNG se expandió mediante alianzas con grupos locales en estados como Jalisco, Nayarit y Colima, logrando presencia en al menos 21 de los 32 estados mexicanos. Sus principales actividades incluían el tráfico de cocaína, metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos, además de extorsión, secuestro, robo de combustible, tala ilegal y tráfico de migrantes.
Según estimaciones del gobierno estadounidense, la organización cuenta con entre 15.000 y 20.000 miembros y genera miles de millones de dólares anuales. Su crecimiento la posicionó como principal rival del Cártel de Sinaloa, en una disputa que marcó buena parte de la violencia reciente en México.
¿Cómo fue el operativo?
El operativo que derivó en la muerte de Oseguera Cervantes tuvo lugar en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, tras años en los que el líder criminal logró evadir múltiples intentos de captura. La misión fue encabezada por fuerzas especiales del Ejército mexicano con apoyo de la Fuerza Aérea y dio con el cabecilla gracias al seguimiento de su círculo más íntimo, precisamente por un traslado de su pareja sentimental.
Durante el despliegue cerca de un inmueble del líder, integrantes del CJNG atacaron a los militares con armamento de alto calibre, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.
Las fuerzas federales repelieron la agresión, abatieron a ocho miembros del grupo criminal y capturaron a “El Mencho” entre la maleza de una zona boscosa colindante, quien resultó herido durante el enfrentamiento y falleció durante un traslado aéreo a la Ciudad de México. Dos escoltas del círculo de seguridad más cercano al líder, también murieron durante el desplazamiento.
¿Cómo fue la participación de EE.UU. y cómo impacta esto en la relación entre México y Washington?
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo contó con información de inteligencia proporcionada por el gobierno estadounidense dentro del marco de la cooperación bilateral en seguridad.
Funcionarios del Pentágono indicaron que colaboró la Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, un grupo especializado en la recopilación de información sobre redes narcotraficantes que trabaja junto al Comando Norte de Estados Unidos. Sin embargo, autoridades estadounidenses remarcaron que se trató de una operación ejecutada íntegramente por fuerzas mexicanas.
Esta colaboración de inteligencia podría interpretarse como una señal de fortalecimiento en la cooperación bilateral en seguridad, en momentos en que Estados Unidos está presionando a México para que intensifique su combate contra el narcotráfico –especialmente en lo relacionado con el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense–.
Al mismo tiempo, el desenlace podría aliviar temporalmente las tensiones diplomáticas, al mostrar avances en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales, aunque no se descarta que nuevas exigencias surjan si la violencia derivada de la reorganización del CJNG se intensifica en el corto plazo.
¿Qué reacción violenta tuvo su asesinato?
La muerte del líder del CJNG desató una ola inmediata de violencia coordinada en distintas regiones del país. En al menos 20 estados mexicanos se registraron más de 250 bloqueos en rutas, muchos de ellos realizados con vehículos incendiados para paralizar rutas estratégicas. Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional murieron en Jalisco en seis ataques separados, también falleció una civil, un funcionario de la fiscalía y un guardia de prisiones. En total, las autoridades mexicanas confirmaron 40 delincuentes abatidos.
Además, grupos armados atacaron supermercados, bancos y comercios, generando escenas de caos especialmente en ciudades como Guadalajara y Puerto Vallarta. En Jalisco se suspendió el transporte público en varias zonas y se recomendó a la población permanecer en sus hogares.
Las consecuencias también afectaron la actividad aérea, con cancelaciones y desvíos de vuelos en aeropuertos clave. Gobiernos extranjeros, incluido Estados Unidos, emitieron alertas para sus ciudadanos ante la posibilidad de nuevos ataques.
¿Qué impacto internacional tenía El Mencho?
Según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) el liderazgo de Oseguera Cervantes no solo se limitaba al territorio mexicano, sino que tenía implicancias directas en los mercados de drogas de América del Norte, Europa, Australia y Asia. El CJNG, infiltrado en 40 países se consolidó como uno de los principales exportadores de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos, además de expandir redes logísticas en otros continentes. Otro destino donde el cártel extiende sus tentáculos es África, particularmente en Sudáfrica, Nigeria y Mozambique. A través de alianzas con organizaciones criminales locales, el CJNG incursionó en el negocio de los cigarrillos ilegales, el tráfico de personas con fines de explotación sexual y el fraude a turistas.
La organización desarrolló una estructura transnacional que incluía rutas marítimas, aéreas y terrestres para el traslado de precursores químicos provenientes de Asia, especialmente a través de puertos estratégicos del Pacífico mexicano.
Por este motivo, agencias estadounidenses consideraban al CJNG como una de las mayores amenazas criminales para su seguridad nacional, lo que elevó el perfil internacional de “El Mencho” y convirtió su captura en un objetivo prioritario para ambos gobiernos.
¿Qué vínculos tenía El Mencho con la Argentina?
Aunque Nemesio Oseguera Cervantes nunca residió en el país, investigaciones judiciales revelaron que su entorno más cercano desplegó en la Argentina una red de inversiones destinada presuntamente al lavado de dinero del narcotráfico.
Uno de los nombres clave fue el de su cuñado, Gerardo González Valencia, integrante de la organización financiera Los Cuinis –considerada el brazo económico del CJNG–, quien se instaló en el barrio porteño de Puerto Madero hacia 2009 junto a su familia.
Allí participó en la apertura de un minimercado llamado “Corner mi lugar”, que funcionó como pantalla comercial a través de la sociedad Círculo Internacional S.A., mediante la cual, según la Justicia, se habrían canalizado cerca de 1,8 millones de dólares provenientes de México para ser insertados en el circuito financiero local. La operatoria incluyó transferencias bancarias, depósitos en efectivo e inversiones inmobiliarias tanto en la Argentina como en Uruguay, en maniobras que luego motivaron pedidos de captura internacional contra varios de sus presuntos testaferros y colaboradores.
¿Qué puede pasar en el futuro?
La muerte de Oseguera representa un golpe simbólico y operativo para el CJNG, pero no garantiza una reducción inmediata de la violencia. Analistas advierten que organizaciones criminales de esta magnitud suelen sobrevivir a la caída de sus líderes mediante procesos de reestructuración interna.
Uno de los principales riesgos es la fragmentación del grupo, que podría derivar en disputas entre mandos regionales por el control de territorios y rutas del narcotráfico. Este tipo de luchas han provocado repuntes en homicidios y enfrentamientos armados.
También existe la posibilidad de que el CJNG intensifique ataques contra autoridades o civiles como forma de demostrar capacidad operativa, lo que obligaría al Estado mexicano a reforzar su estrategia de contención en el corto plazo.
¿Quiénes son sus posibles sucesores?
A diferencia de otras organizaciones criminales, el CJNG no contaba con un heredero claro tras la muerte de su fundador, lo que abre un escenario de competencia interna. Sin embargo, expertos en seguridad identifican a varios posibles aspirantes al liderazgo.
Entre ellos figura Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijastro de Oseguera; Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, operador en Jalisco y Michoacán; y Ricardo Ruiz Velasco, alias “Doble R”, con influencia en la zona metropolitana de Guadalajara.
Otros nombres mencionados son Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, vinculado al robo de combustible, y Gonzalo Mendoza Gaitán, “El Sapo”, responsable de operaciones en puertos marítimos como Manzanillo, clave para el ingreso de precursores químicos utilizados en drogas sintéticas.