Rusia: un policía murió y otros dos resultaron heridos tras una explosión en una estación de trenes en Moscú

MOSCÚ.- La explosión de un artefacto desconocido en una estación de trenes de Moscú, en Rusia, puso en alerta a los servicios de emergencia de la ciudad ante la posibilidad de que se tratase de un ataque terrorista. La detonación fue realizada por un hombre que falleció en el acto y provocó la muerte de un oficial de policía e hirió a otros dos.

El estallido tuvo lugar en la estación de tren de Saviolovo -ubicada al norte de la capital, una de las principales de Moscú- durante la madrugada del martes, según informó el Ministerio del Interior local mediante un comunicado difundido en Telegram.

El operativo de seguridad en la estación Saviolovo de Moscú

Según se supo tras las primeras pericias policiales, el atacante se acercó con el objeto explosivo a los tres policías, que estaban sentados en su vehículo de patrulla, y lo activó sin mediar palabra.

El tenor de la explosión provocó la muerte instantánea del atacante en el lugar de los hechos así como la del teniente Denis Bratushchenko, de 34 años. Los otros dos fueron asistidos por paramédicos y quedaron hospitalizados, según reportó The Guardian.

El auto de policía tras la explosión (Photo by Handout / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE / AFP) / HANDOUT� - RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE�

En el lugar se montó un importante operativo de seguridad con la intención de prevenir una segunda explosión. El vehículo policial atacado sufrió fuertes daños, pero no se incendió.

A través de diferentes imágenes publicadas por medios locales y difundidas en redes sociales, se alcanzó a ver los efectos que tuvo el estallido en el vehículo, que quedó con los vidrios destruidos cerca de la vía férrea.

Así quedó la patrulla policial tras la explosión en Moscú

El Comité de Investigación ruso, encargado de analizar los crímenes importantes, abrió un proceso por intento de asesinato de un policía y tenencia de aparatos explosivos. El agresor habría llegado ese mismo día desde San Petersburgo en taxi, según informó el medio independiente Nexta.

Por el momento las autoridades rusas no dieron detalles sobre el explosivo o los motivos del atacante, pero las hipótesis se concentran en dos opciones: un ataque suicida o un presunto atentado terrorista.

El oficial de policía Denis Bratushchenko, de 34 años, asesinado en Moscú

Cabe señalar que en diciembre de 2025, dos policías murieron en una explosión en el sur de Moscú cuando intentaban detener a una persona sospechosa, cerca del sitio donde un general ruso había sido asesinado pocos días antes.

Rusia registró una serie de asesinatos de oficiales durante los cuatro años que lleva la guerra contra Ucrania.

Con información de AFP.