Un analista internacional cargó contra Trump y puso en duda los efectos de sus discursos en la guerra

El analista internacional Andrés Repetto analizó en LN+ la escalada bélica en Medio Oriente tras las recientes declaraciones de Donald Trump desde la Casa Blanca. El experto examinó el impacto de los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos para explicar la falta de certezas en el rumbo estratégico de Washington.

Repetto cuestionó la validez de las promesas de la Casa Blanca y observó que el discurso carece de profundidad técnica y responde a una necesidad política interna: “Quiero decir que si tenés que salir a explicar por qué estás en guerra un mes después, como dice el dicho: no aclares que oscurece”, expresó el especialista en diálogo con LN+.

Andres Repetto en LN+

El mensaje duró 20 minutos, y el presidente repitió conceptos de las últimas semanas. Usó la expresión “los vamos a llevar a la era de piedra” para referirse a los bombardeos.

En este marco, el especialista remarcó que el mandatario omitió detalles sobre el desarrollo de las operaciones militares y solo mencionó un plazo de dos o tres semanas.

El impacto de la opinión pública y la situación económica global

Según Repetto, la presión social en los Estados Unidos condiciona el relato del gobierno. Repetto afirmó: “Más del 60 por ciento de los estadounidenses ya estaba en contra de la guerra“, una cifra obliga al presidente a buscar resultados inmediatos ante la ciudadanía.

En su discurso, Trump aseguró que el trabajo terminará muy rápido, agradeció el apoyo de Israel, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein y calificó el desempeño de estos países como fantástico.

Donald Trump Alex Brandon - AP Pool

Asimismo, el analista describió la situación actual: “Estamos en una foto que marca: por un lado lo que se dice, la explicación, el hablar del combustible para Estados Unidos, decir que cuando la guerra termine esos precios bajarán, no dio ninguna seguridad de lo que pueda pasar en los próximos días pero lo que vemos son movilizaciones militares para lo que puede ocurrir.”

La coordinación militar entre Israel y Estados Unidos en Isfahan

En los últimos días, las fuerzas militares atacaron una dependencia en Isfahan:“Ahí está uno de los sitios nucleares atacados el año pasado pero lo que vemos es una dependencia militar supuestamente donde habría misiles”, explicó el analista.

“También hubo ataques muy importantes por parte de Irán y también del Hezbolá contra Israel, contra otros países del Golfo ya en este segundo mes de conflicto y una situación todavía impredecible por lo que puede venir”, agregó.

En este contexto, Repetto sostuvo que la situación es impredecible, ya que Israel y Estados Unidos actúan de forma conjunta pero mantienen objetivos diferentes en el terreno en la guerra. Al principio, Israel eliminó a la dirigencia del régimen iraní y Estados Unidos delegó esa tarea en su aliado, pero ahora ambos países buscan la eliminación de la capacidad misilística de Irán.