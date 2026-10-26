Un analista internacional explicó en detalle la remontada histórica de Lula y las dudas que generó el voto electrónico: “Llama la atención”

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flavio Bolsonaro dejó un escenario de fuerte tensión política en Brasil. La remontada del líder del Partido de los Trabajadores (PT), las dificultades de transporte durante la jornada y la decisión judicial de extender el horario de votación quedaron en el centro del debate. En LN+, el analista internacional Andrés Repetto examinó los factores que favorecieron al oficialismo y los argumentos del candidato opositor para desconocer el resultado.

“Sorprendido, pero no tanto”, expresó al comienzo de su intervención. Para el especialista, el desenlace volvió a poner bajo cuestionamiento a las encuestadoras y mostró la importancia de movilizar a los electores. Al mismo tiempo, advirtió que la controversia sobre la organización de los comicios requiere distinguir entre los problemas para llegar a los centros de votación, la prórroga dispuesta por la Justicia y el funcionamiento de las urnas electrónicas.

Aunque describió el resultado como “contundente” y “claro”, Repetto señaló que la aplicación de la extensión horaria abrió interrogantes que Bolsonaro utilizó para impugnar la elección. Sus observaciones, sin embargo, no constituyeron una comprobación de fraude.

Repetto - Elecciones en Brasil

La movilización que favoreció la remontada de Lula

Uno de los puntos centrales del análisis fue la capacidad del PT para llevar más votantes a las urnas. Repetto recordó que, durante los días previos, había planteado que una mayor participación podía favorecer al presidente brasileño.

“Si Lula logra movilizar más cantidad de gente, eso lo puede beneficiar, y es lo que pasó”, sostuvo. Desde su perspectiva, esa capacidad de convocatoria fue una de las claves para entender el desenlace de la segunda vuelta.

El triunfo revirtió el orden de la primera vuelta, en la que Flavio Bolsonaro había terminado por delante de Lula, según los datos del Tribunal Superior Electoral.

Repetto también dirigió sus críticas a los sondeos. “Una vez más, las encuestas fallaron”, afirmó, y cuestionó la influencia que pueden ejercer sobre las expectativas del electorado y las decisiones de las campañas.

A su entender, las consultoras deben revisar sus métodos antes de extraer nuevas conclusiones sobre el comportamiento político de la región PABLO PORCIUNCULA - AFP

La falta de colectivos y la extensión de la votación

La controversia que describió el analista comenzó con las dificultades para trasladarse a los centros electorales. Según explicó, durante el mediodía el PT reclamó una intervención ante la falta de colectivos, un problema que podía afectar especialmente a los votantes de las periferias y del norte del país.

Repetto agregó que Bolsonaro también había solicitado medidas vinculadas con las condiciones climáticas. En ese contexto, ubicó la decisión judicial de prolongar la jornada electoral por dos horas.

El punto que consideró más sensible fue el momento en que se comunicó la medida. Según su reconstrucción, la orden llegó cuando las urnas electrónicas ya habían cerrado, lo que generó incertidumbre sobre cómo podía aplicarse la extensión.

“Cuando dan la orden para que se estire el proceso de votación, la dan desde la Justicia tarde, la orden llega tarde”, sostuvo. Para el especialista, allí se encontraba uno de los principales motivos del conflicto: determinar cuántas personas habían tenido dificultades para movilizarse y cuántas finalmente no pudieron votar.

La controversia que describió el analista comenzó con las dificultades para trasladarse a los centros electorales JUAN BARRETO - AFP

Qué cuestionó Repetto sobre las urnas electrónicas

Al referirse al sistema de votación, Repetto puso el foco en la coordinación entre la decisión judicial y el cierre de los dispositivos. “Teniendo un voto electrónico, ¿cómo puede ser que vos lo estires dos horas más, tres horas más?”, planteó durante el intercambio.

Su interrogante apuntó a la implementación de la prórroga. Más adelante, diferenció expresamente ese problema de las acusaciones sobre una supuesta reapertura de las urnas.

“Lo que dice Bolsonaro, que se abrieron las urnas, es imposible abrir las urnas electrónicas”, afirmó. Y precisó: “Una cosa es el tema de las urnas electrónicas y otra lo que pasó con los micros y la prolongación de la votación”.

También recordó que durante la transmisión de los resultados hubo proyecciones tempranas. Según relató, una de las cadenas brasileñas anticipaba un triunfo de Lula con alrededor del 14% de los votos escrutados, a partir de cálculos matemáticos.

El rechazo de Bolsonaro y la respuesta internacional

Durante el programa se difundió una declaración de Flavio Bolsonaro en la que anunció que recurriría a la Justicia para pedir la anulación de los comicios. El candidato argumentó que desconocía cuántos votos podría haber obtenido en los lugares donde, según su planteo, no se había aplicado la extensión.

Repetto comparó esa reacción con la de Jair Bolsonaro tras la elección anterior, aunque marcó una diferencia política: en aquella oportunidad, quien cuestionaba el resultado todavía ejercía la presidencia.

En paralelo, destacó las señales de reconocimiento que recibió Lula desde distintos espacios ideológicos. Para el analista, esas manifestaciones reflejaban el peso de Brasil y la necesidad de sostener relaciones entre gobiernos más allá de sus afinidades partidarias.

“Izquierda, derecha, lo importante es el diálogo y entender que Brasil es una potencia y que se tiene que trabajar con Brasil”, cerró.