Un analista internacional explicó la importancia del acuerdo con Irán y el simbolismo de Versalles como lugar elegido para la firma

La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán en medio de la cumbre del G7 abrió un fuerte debate internacional por sus implicancias geopolíticas y por el escenario elegido para sellar el entendimiento: el Palacio de Versalles, en Francia.

Durante una entrevista en LN+, el analista internacional Andrés Repetto sostuvo que la elección del lugar tiene una enorme carga simbólica y recordó que allí mismo se firmó en 1919 el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial.

“Es una imagen increíble de cómo la historia se repite, porque otra vez Versalles es el lugar elegido para firmar el fin de una guerra”, señaló. Y agregó: “En 1919, en ese mismo lugar, lo hacía Alemania capitulando. La pregunta acá es quién capituló”.

Los puntos del acuerdo

“Irán consiguió todo lo que le decían que no le iban a dar”

Durante su análisis, Repetto fue especialmente crítico con las concesiones incluidas en el entendimiento entre Washington y Teherán.

Según explicó, el acuerdo contempla el levantamiento de sanciones económicas, la posibilidad de que Irán vuelva a comercializar petróleo con menos restricciones y mecanismos destinados a financiar la reconstrucción del país. “Quien se rindió en esta guerra es Estados Unidos. Irán ha logrado todo lo que decía que no le iban a dar”, aseguró.

El analista sostuvo además que Teherán conservaría capacidades que antes eran cuestionadas por Occidente y destacó la magnitud de los fondos comprometidos para la recuperación económica iraní.

“No solamente lo están dejando con su sistema de misiles, le están permitiendo que venda petróleo, le están levantando las sanciones, sino que le dan un chequecito de 300 mil millones de dólares para lo que se habla de la reconstrucción”, señaló.

Brigitte Macron, Marco Rubio y emmanuel Macron observan mientras Donald Trump firma el acuerdo con Irán, en Versalles

El rol de Hezbollah y las tensiones con Israel

Otro de los puntos que destacó Repetto es el impacto que el acuerdo podría tener sobre la situación regional, particularmente en relación con Israel y el grupo Hezbollah.

Según explicó, el texto incorpora referencias vinculadas al Líbano y podría limitar futuras acciones militares israelíes contra la organización respaldada por Irán. “Están obligando con este acuerdo a Israel a dejar de atacar al Hezbollah”, afirmó.

Consultado sobre la reacción israelí, el analista consideró improbable que el gobierno de Jerusalén acepte sin objeciones todas las condiciones establecidas. “Israel no quiere eso y no creo que lo acepte ni que lo haga”, sostuvo.

“Están obligando con este acuerdo a Israel a dejar de atacar al Hezbollah”, afirmó Repetto Alex Brandon - AP

Un posible punto de inflexión para Estados Unidos

Más allá de las cláusulas específicas, Repetto planteó que la firma del acuerdo podría convertirse en un momento bisagra para la política exterior estadounidense.

En ese sentido, interpretó que la imagen de Donald Trump rubricando el documento en Versalles podría adquirir con el tiempo una relevancia histórica mayor a la que hoy se percibe. “Los iraníes lograron con esa firma todo lo que les decían que no les iban a dar y más”, insistió.

Y concluyó con una advertencia sobre el impacto geopolítico que podría tener el entendimiento: “Me animaría a decir que esto puede ser un antes y un después para una potencia como Estados Unidos”.