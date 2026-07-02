Un avión comercial se declaró en emergencia tras despegar de Montevideo y debió regresar a tierra

MONTEVIDEO. – Un avión que recién salía de Montevideo debió dar la vuelta este jueves tras sufrir un desperfecto en uno de sus motores durante la fase de despegue.

El vuelo LA2399 de Latam Airlines, que cubría la ruta Montevideo-Lima, declaró una situación de emergencia y tuvo que volver al Aeropuerto de Carrasco, según informó la televisión y confirmó El País con fuentes de la Fuerza Aérea.

Thomas Ilutovich, trabajador del aeropuerto, explicó que el incidente tuvo lugar este jueves por la mañana. Se cree que uno de los motores del avión se tragó un ave, lo que generó lo que se conoce como un “flame out”, una alteración del flujo del aire por el ingreso del pájaro.

Despegue accidentado en el Aeropuerto de Carrasco

En esos casos el motortiende a apagarse o a tener exceso de combustible y expulsar llamas.

“Por un tema normal de aviación el avión despega mucho más pesado de lo que va a aterrizar. Se tuvo que ir a la zona de Atlántida y por ahí estuvo quemando combustible más o menos una hora y media. Fue todo un procedimiento normal", señaló Ilutovich sobre las maniobras de emergencia.

En un video que se viralizó en redes sociales, se ve el momento en que una llama sale de uno de los motores durante el despegue y se escucha a un pasajero exclamar: “A la mierda”.

Compás de espera

El avión al volver fue a una posición remota, ya que se sabía que por la naturaleza de la falla se iba a quedar esperando por lo menos un día.

“Acá hay una empresa que se llama Sema que le da mantenimiento y servicio a todas las aeronaves. Lo más seguro es que lo revisen, hagan un informe y esperen a que vengan los técnicos de Latam desde Chile", agregó.

🔴 ✈️ #URUGUAY #SUMU Aeropuerto Carrasco. Hoy un avión de #LATAMAirlines en plena carrera de despegue en Aeropuerto Carrasco aspiró un ave en su turbina derecha. Debió realizar procedimiento de expulsión de combustible frente a la capital en el agua, hasta lograr el peso… pic.twitter.com/j9jO4lw8Fo — Marcelo Umpierrez 📞099323625 (@emekavoces) July 2, 2026

Desde la Fuerza Aérea señalaron que el incidente ocurrió durante la fase de despegue, cuando se detectó una falla en uno de los motores de la aeronave. Ante esta situación, la tripulación aplicó los procedimientos establecidos y realizó un “patrón de espera” en vuelo, aterrizando luego sin novedades en el Aeropuerto de Carrasco.

Por ahora, la aeronave permanece en la posición 28 del aeropuerto y se le está realizando una inspección técnica del motor. “La situación fue gestionada conforme a los protocolos de seguridad operacional y no se registró ningún inconveniente para los pasajeros ni para la tripulación", aseguró la Fuerza Aérea en su comunicado.

Diario El País/GDA