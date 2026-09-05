Un avión militar se estrelló en Atenas durante una exhibición: murieron los pilotos

ATENAS.- Dos pilotos de la Fuerza Aérea Griega murieron este sábado luego de que un avión de combate se estrellara durante una exhibición aérea en la Semana Aeronáutica de Atenas. No hubo heridos entre los asistentes.

El avión acababa de despegar cuando perdió altitud repentinamente y se estrelló, constató un periodista de la cadena de televisión pública ERT, presente en el lugar. Según trascendió hasta el momento, el accidente ocurrió durante una maniobra a baja altitud.

Inmediatamente después del accidente, se produjo una explosión ante los miles de personas que habían acudido a ver la exhibición “Athens Flying Week y provocó un incendio que envió columnas de humo negro al aire.

“El sentimiento de dolor es generalizado, y nuestros pensamientos están con las familias de los dos pilotos que perdimos”, dijo el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. “Es un recordatorio del peligro diario que enfrentan los aviadores de Grecia, que permanecen en constante alerta para proteger los cielos”.

Un avión de combate F-4 Phantom se estrelló durante una exhibición aérea en la Semana Aeronáutica de Atenas Xinhua/Marios Lolos - XinHua

Funcionarios de la Fuerza Aérea dijeron que los cuerpos de los dos pilotos fueron localizados sin vida durante una operación de rescate, obstaculizada en las primeras etapas por el incendio en los terrenos de la base aérea de Tanagra, a 60 kilómetros al norte de Atenas.

Un avión militar se estrelló en Atenas

Más de diez aviones y helicópteros de descarga de agua ayudaron a 85 bomberos a contener el incendio, que se mantuvo a cierta distancia del área de observación en Athens Flying Week, un espectáculo aéreo anual.

El ministro de Defensa Nacional de Grecia, Nikos Dendias, confirmó la muerte de ambos pilotos y ordenó un período de tres días de luto, desde hoy sábado hasta el lunes, para las Fuerzas Armadas.

Murieron los pilotos del Phantom que se estrelló en Atenas; no se registraron heridos entre los espectadores Xinhua/Marios Lolos - XinHua

De acuerdo con fuentes militares, cada uno de ellos contaba con miles de horas de experiencia de vuelo.

Imágenes de video del accidente mostraron una columna de humo elevándose desde el punto del impacto seguida de una segunda explosión, más grande, que ocurrió cerca mientras el avión se desintegraba.

Un avión F-4 Phantom se estrelló durante una exhibición aérea en Atenas Xinhua/Marios Lolos - XinHua

El ministro de Defensa de Chipre, Vasilis Palmas, dijo que había llamado a su homólogo griego, Nikos Dendias, para expresar las condolencias de su gobierno.

“Con profunda tristeza me enteré de la muerte de los dos oficiales de la Fuerza Aérea Helénica, que perdieron la vida en el trágico accidente que ocurrió durante el espectáculo aéreo en la base aérea de Tanagra”, escribió Palmas en una publicación en su cuenta de X.

Los organizadores del evento cancelaron el resto de la programación prevista para el fin de semana.

Con información de la Agencia AFP y AP