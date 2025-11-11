Un avión militar turco se estrelló en la frontera entre Azerbaiyán y Georgia

ESTAMBUL.— Un avión militar turco Lockheed C-130E Hércules, que volaba desde Azerbaiyán hacia Turquía, se estrelló este martes en el este de Georgia, cerca de la frontera, informó el Ministerio de Defensa turco. El gobierno confirmó luego la muerte de los 20 militares que viajaban a bordo. Medios locales señalaron además —sin precisar cifras— que entre la tripulación había personal turco y azerí.

La noticia llegó a Ankara mientras el presidente Recep Tayyip Erdogan concluía un discurso. Asistentes le entregaron una nota con la información preliminar, tras lo cual expresó: “Si Dios quiere, superaremos este accidente con las mínimas dificultades. Que Dios dé descanso al alma de nuestros mártires, y estemos con ellos a través de nuestras oraciones”.

El mandatario suele emplear la palabra “mártires” no solo para referirse a caídos en combate, sino también al personal fallecido en servicio.

Poco después del impacto, el Ministerio de Defensa pidió a los medios “no publicar imágenes” del accidente. Sin embargo, en la red X comenzaron a circular videos que muestran la caída de la aeronave. En dos grabaciones tomadas desde distintos puntos se observa al Hércules precipitándose en picada, dejando una estela de humo blanco antes de estrellarse a lo lejos.

El Ministerio del Interior de Georgia informó que el siniestro ocurrió en la región de Sighnaghi, unos cinco kilómetros después de que el avión cruzara la frontera. “Se ha abierto una investigación”, indicó en un comunicado, en el que prometió publicar próximamente “información detallada sobre el incidente”.

Según el sitio especializado Flightradar24, el avión —con indicativo TUAF543— despegó del Aeropuerto Internacional de Ganyá, en Azerbaiyán, a las 10.19 UTC. Tras el despegue, viró hacia el noreste y continuó su trayectoria por la zona del embalse de Mingechevir. Luego, al superar los 15.000 pies, viró al noroeste y posteriormente al oeste, cruzando la frontera con Georgia alrededor de las 10.37 UTC. Siguió ascendiendo hasta alcanzar los 24.000 pies a las 10.41. La última señal ADS-B fue recibida a las 10.49 UTC.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, envió sus condolencias a Erdogan. “Nos entristeció profundamente la trágica noticia de la pérdida de militares en el accidente de un avión de carga militar de la Fuerza Aérea Turca, que despegó de Ganyá y se estrelló en territorio georgiano”, escribió. Añadió: “En este momento de dolor, comparto su pena y, en nombre mío y del pueblo de Azerbaiyán, les extiendo mis más sentidas condolencias a ustedes, a las familias y seres queridos de los fallecidos, y al pueblo hermano de Turquía”.

El C-130E Hércules, un transporte táctico de cuatro motores turbohélice, es utilizado habitualmente por las fuerzas armadas turcas para mover personal y realizar operaciones logísticas. El aparato siniestrado, matrícula 68-1609, fue entregado por Lockheed en 1968 y sirvió inicialmente en la Real Fuerza Aérea Saudí. Registros citados por Flightradar24 indican que ingresó en la Fuerza Aérea Turca en marzo de 2010.

