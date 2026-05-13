El futbolista uruguayo Lucas Torreira fue agredido a golpes mientras recorría un shopping en Estambul, Turquía. El mediocampista de Galatasaray recibió una trompada en la cara tras ser abordado por un hombre que, según la investigación policial, no solo estaba obsesionado con la pareja del deportista. Había manifestado públicamente su “odio” hacia el joven de 30 años y lo seguía desde hacía tiempo en redes sociales.

El episodio ocurrió cerca de las 18.45 (hora local) del martes en una cafetería ubicada dentro de un shopping del barrio de Camiikebir, en el distrito de Beyoğlu. Según reconstruyeron medios turcos y la señal CNN Türk, Torreira se encontraba jugando al pádel antes del ataque. Una vez que terminó su práctica, fue interceptado por Yusuf Y., un hombre de 32 años que se acercó mientras el futbolista se tomaba fotos con hinchas.

El jugador del Galatasaray fue interceptado por un individuo tras sacarse una foto con un fanático y recibió una trompada. El agresor estaba obsesionado con su pareja

De acuerdo con las imágenes que se viralizaron, el sospechoso permanecía a pocos metros del jugador mientras esperaba el momento para acercarse. Tras una breve discusión, golpeó a Torreira en la cara, a la altura de la nariz y el ojo izquierdo. Los estudios médicos posteriores constataron un “enrojecimiento” en ambas áreas.

Después de la agresión se produjo un forcejeo y el conductor del futbolista, identificado como Eray S., intervino para separarlos. El atacante intentó escapar en taxi, pero fue interceptado y detenido por efectivos policiales cuando intentaba abandonar el centro comercial.

Lucas Torreira fue agredido en un shopping de Turquía por un hombre que estaba obsesionado con su pareja

La investigación reveló que Yusuf Y. tenía antecedentes penales por “lesiones intencionales” y que sobre él pesaba una orden de restricción solicitada por Devrim Özkan, pareja de Torreira, por acoso.

Según trascendió de su declaración judicial, el acusado aseguró que mantenía una “atracción platónica” por la mujer y que comenzó a “odiar” al futbolista después de ver publicaciones de ambos juntos en Instagram.

El mediocampista uruguayo Lucas Torreira junto a la actriz Devrim Özkan, su actual pareja Instagram

“Después de ver fotos de Devrim Özkan con Lucas Torreira hace un año, comencé a odiarlo”, declaró el sospechoso ante la Justicia. También admitió haber seguido al jugador en redes sociales y aseguró que acudió al shopping “con la intención de hacerle daño” tras conocer su ubicación mediante una historia en la plataforma.

Por su parte, Torreira confirmó ante la policía que Özkan es su novia y reiteró que ella ya había denunciado anteriormente al agresor. El futbolista también presentó una demanda penal por el ataque.

El mediocampista uruguayo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva; con Galatasaray acaba de consagrarse campeón de la Liga de Turquía Khalil Hamra - AP

El mediocampista uruguayo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Con Galatasaray, acaba de consagrarse campeón de la Liga de Turquía y se consolidó como una de las figuras del equipo, tanto por su rendimiento defensivo como por su aporte ofensivo durante la temporada.