Lo visita cada mañana en su negocio, lo abraza y se va: la historia del gato callejero que conmueve a todos

Lo que comenzó como un gesto de amabilidad entre un comerciante y una gata callejera terminó convirtiéndose en una de las historias más tiernas y virales de las redes sociales. El protagonista es Ferhat Hayat, dueño de un local comercial en Turquía, quien hace un tiempo decidió alimentar y jugar con una gata que merodeaba por la zona. Desde entonces, nació un vínculo que enternece a millones de personas.

Según se observa en el video que se volvió viral, la gata aparece cada mañana en el negocio como si fuera una clienta habitual. Apenas llega, busca a Hayat, reclama su atención y no duda en colgarse de él para recibir abrazos, caricias y una dosis diaria de afecto. El comerciante, por su parte, responde con la misma calidez, protagonizando una escena que se repite día tras día.

La gata se sube al mostrador y saluda al dueño del local (Foto: @hayat_ticaret53)

Las imágenes subidas a la cuenta de Instagram del comerciante muestran a la felina acercándose con total confianza y demostrando un comportamiento que muchos usuarios compararon con el de una mascota que regresa a casa después de una larga ausencia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la evidente conexión emocional entre ambos.

La historia fue compartida miles de veces en distintas plataformas y acumuló millones de reproducciones. La repercusión fue tan grande que, según comentan usuarios en redes sociales, algunas personas comenzaron a acercarse al local únicamente para presenciar el encuentro diario entre la gata y el comerciante.

La gente le deja tiernos comentarios en las redes sociales del hombre (Foto: @hayat_ticaret53)

Los comentarios no tardaron en inundar las publicaciones. Muchos destacaron la capacidad de los animales para crear lazos de confianza con quienes los tratan con cariño, mientras que otros confesaron sentirse emocionados al ver una escena tan simple como genuina.

En tiempos dominados por noticias frenéticas y contenido efímero, esta amistad entre una gata y un comerciante turco se convirtió en un recordatorio de que los gestos de afecto más sencillos pueden conquistar al mundo entero.