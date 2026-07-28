Un avión voló más de 24 horas sin escalas y anticipa una revolución en los viajes

TOULOUSE, Francia.– Un Airbus A350-1000ULR completó este martes un vuelo de prueba de más de 24 horas sin escalas entre Melbourne y Toulouse, en Francia, en una operación que representa uno de los hitos más importantes del programa destinado a crear los vuelos comerciales de pasajeros más largos del mundo.

La aeronave aterrizó en la planta de Airbus en Toulouse después de permanecer 24 horas y 24 minutos en el aire, tiempo durante el cual recorrió 23.075 kilómetros sin realizar ninguna escala.

El ensayo forma parte de una extensa campaña de pruebas que el fabricante europeo desarrolla desde junio sobre una versión especialmente modificada del A350, diseñada para operar trayectos de ultra larga distancia.

Un avión de pasajeros Airbus A350-1000 realiza una demostración de vuelo de exhibición como parte de la 55.ª edición del Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio de París JULIEN DE ROSA - AFP

El vuelo constituye un avance decisivo para el Proyecto Sunrise, la iniciativa impulsada por la aerolínea australiana Qantas con el objetivo de transformar los viajes intercontinentales.

La compañía pretende ofrecer servicios comerciales directos entre la costa este de Australia y ciudades como Londres y Nueva York, lo que eliminará las escalas que durante décadas fueron necesarias para conectar esos destinos.

Para concretar ese plan, Airbus desarrolló una versión específica del A350-1000ULR (Ultra Long Range), equipada con un tanque de combustible adicional especialmente diseñado para aumentar de forma considerable su autonomía.

Esa modificación permitirá cubrir rutas que hasta hace pocos años resultaban inviables para la aviación comercial.

La aeronave que protagonizó el ensayo está destinada a convertirse en el modelo que inaugurará, a partir de 2027, la futura ruta directa entre Sídney y Londres, considerada uno de los mayores desafíos operativos de la industria aérea.

Melbourne

Airbus lleva adelante desde hace dos meses una serie de pruebas destinadas a verificar el comportamiento del avión durante vuelos extremadamente prolongados antes de su incorporación al servicio regular.

El interés que despertó el recorrido también quedó reflejado fuera del sector aeronáutico. Según informó la plataforma especializada Flightradar24, el trayecto se convirtió en el segundo vuelo más seguido de la historia de sus canales, con más de 3,6 millones de personas monitoreando su avance en tiempo real mientras la aeronave avanzaba hacia el norte, sobre Canadá, antes de cruzar el Atlántico rumbo a Francia.

De acuerdo con la empresa de seguimiento de vuelos, únicamente una operación había despertado un interés superior: el traslado, en 2024, del féretro de la reina Isabel II, que continúa siendo el vuelo con mayor cantidad de seguidores registrados por la plataforma.

El ensayo también supera ampliamente algunos de los registros históricos de la aviación comercial. En 2005, un Boeing 777-200LR Worldliner había establecido una marca al recorrer 21.601,7 kilómetros entre Hong Kong y Londres en 22 horas y 42 minutos, una referencia que durante años simbolizó el límite de la autonomía para un avión de pasajeros.

Qantas ya encargó 12 unidades de esta versión modificada del A350-1000ULR, concebidas específicamente para cubrir rutas de ultra larga distancia. La compañía espera utilizarlas para conectar sin escalas la costa este australiana con Europa y Estados Unidos mediante vuelos de aproximadamente 20 horas.

Un A350 con el ploteado de Airbus

El proyecto también busca cambiar por completo la experiencia de los viajes entre Australia y el Reino Unido. Durante gran parte del siglo XX, el tradicional recorrido hacia Londres, conocido como la “Ruta del Canguro”, demandaba alrededor de cinco días y múltiples escalas.

Con la nueva generación de aeronaves, ese mismo trayecto podrá completarse en un único vuelo de entre 19 y 21 horas, según la ruta elegida y las condiciones meteorológicas, especialmente la intensidad y dirección de los vientos.

El primer avión de esta serie, con capacidad para 238 pasajeros y equipado para transportar 20.000 litros adicionales de combustible, tiene prevista su entrega en abril de 2027.

Si el cronograma se mantiene, Qantas espera inaugurar los vuelos diarios directos entre Sídney y Londres en octubre de ese mismo año.

Agencia Reuters