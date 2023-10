escuchar

COLONIA DEL SACRAMENTO.- Casi 500 pasajeros quedaron varados el viernes por la mañana en el Río de la Plata cuando el barco Atlantic III de Buquebus encalló en un banco de arena a 2,5 kilómetros de la costa uruguaya.

El incidente se produjo alrededor de las 8.55, minutos después de que el barco zarpara de Colonia, declaró en diálogo con el noticiero uruguayo Subrayado Luis Fontes, el jefe del puerto de dicho departamento.

Según el mismo medio, los pasajeros presentaron varias quejas, aunque en el momento no fueron informados de lo ocurrido. En cambio, la tripulación otorgó chalecos salvavidas y aguardó por un remolcador de la misma empresa.

#AHORA | Está siendo remolcado el Buquebus que había quedado varado en el Río de la Plata, desde la hora 9:00 de este viernes. https://t.co/2ES81dXqFP pic.twitter.com/lQw4wgAQ0Y — Subrayado (@Subrayado) October 6, 2023

Cerca de las 11.15 el barco comenzó a ser remolcado y más tarde volvió al canal donde retomó su ruta a Buenos Aires. “Lo sacaron del banco de arena y luego en el barco se hizo una limpieza de filtro”, según informó El Observador.

En el buque, que tiene capacidad para 610 personas y 110 autos, viajaban 469 pasajeros y una decena de vehículos. Llegó a Buenos Aires a las 12.35, más de dos horas después de lo previsto.

#ACTUALIZACIÓN | Siguió su ruta y está navegando hacia Buenos Aires el barco de Buquebus que quedó varado este viernes tras zarpar desde el puerto de Colonia. https://t.co/2ES81dXqFP pic.twitter.com/2dH1ASL98t — Subrayado (@Subrayado) October 6, 2023

“Los pasajeros están llegando al puerto de Buenos Aires. Es posible que alguno haga alguna queja”, dijo el jefe del Puerto de Colonia a Subrayado.

La empresa no informó acerca de lo ocurrido con el Atlantic III, al menos hasta la tarde de este viernes. Sin embargo, Fontes apuntó: “En algunos casos cuando el río está crecido, el capitán toma algún desvío para cortar camino, no sigue el canal. En el canal no hay ningún inconveniente”.

LA NACION