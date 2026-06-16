Un barco de guerra ruso disparó tiros de advertencia a un yate de bandera británica en el Canal de la Mancha

LONDRES.— Una fragata rusa disparó tiros de advertencia contra un yate en el Canal de la Mancha que se le acercó, según informaron fuentes del Ministerio de Defensa británico.

El incidente tuvo como protagonista a la fragata rusa Almirante Grigorovich, según ​la fuente, que habló bajo condición de ⁠anonimato con la agencia Reuters..

El Ministerio de Defensa manifestó oficialmente el martes: “Estamos investigando informes sobre un incidente en el canal”.

La declaración tuvo lugar después de que un yate registrado en el Reino Unido afirmara que un buque de la Armada rusa le disparó a unos 32 kilómetros al sur de la isla Wight, fuera de las aguas territoriales británicas. No hubo informes de heridos ni de daños al yate.

El buque de la Marina Real HMS Mersey estaba monitoreando al navío ruso en ese momento.

Hace dos días, fuerzas británicas armadas abordaron y detuvieron en el canal de la Mancha un petrolero sancionado sospechoso de formar parte de la “flota fantasma” rusa. Las autoridades no han vinculado ambos hechos.

En esta fotografía proporcionada por la Marina Real, comandos de la Infantería de Marina Real detienen al petrolero Smyrtos LPhot Hutchins - Royal Navy

Al capitán del barco, un ciudadano indio acusado de transportar petróleo ruso en violación de las sanciones internacionales por la guerra de Moscú en Ucrania, se le ordenó permanecer detenido en prisión tras comparecer el martes ante un tribunal.

En ⁠un comunicado independiente, ⁠publicado el lunes, la Marina británica afirmó que dos buques británicos siguieron de cerca al Almirante Grigorovich en ‌el Canal ​de la Mancha, al oeste de Brest, en Francia.

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Agencias AP y Reuters