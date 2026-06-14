Gran Bretaña interceptó un petrolero de la “flota fantasma” rusa en una operación militar

LONDRES.- En una operación sin precedentes contra la red marítima que ayuda a Rusia a exportar petróleo pese a las sanciones occidentales, fuerzas especiales británicas interceptaron y tomaron control de un petrolero sospechado de formar parte de la denominada “flota fantasma” rusa, un entramado de embarcaciones utilizado para mantener el flujo de ingresos energéticos que sostiene la guerra en Ucrania.

Las fuerzas británicas interceptaron el 14 de junio un petrolero sancionado perteneciente a la flota en la sombra de Rusia en el Canal de la Mancha - - Ministry of Defence (United King

El operativo tuvo lugar en las primeras horas del domingo en el Canal de la Mancha, cuando comandos de la Marina Real británica abordaron el petrolero Smyrtos, una nave sancionada por Londres que navegaba bajo bandera de Camerún.

Según el gobierno británico, se trató de la primera operación liderada por el Reino Unido para interceptar una embarcación vinculada a la llamada “shadow fleet”.

Imágenes difundidas por las autoridades mostraron a los Royal Marines descender mediante rápel desde helicópteros sobre la cubierta del barco. En la misión también participaron agentes de la National Crime Agency (NCA), que inspeccionaron documentación a bordo para determinar la actividad de la embarcación.

El despliegue incluyó además helicópteros Chinook, otras aeronaves de apoyo, una fragata y un cazaminas, en una demostración de fuerza que Londres presentó como parte de su estrategia para aumentar la presión sobre Moscú.

El CMR Smyrtos navegaba bajo bandera camerunesa falsa, en el Canal de la Mancha, frente a la costa del Reino Unido - - Ministry of Defence (United King

Tras el abordaje, el petrolero quedó bajo control británico y fue trasladado a un fondeadero frente a la costa sur de Inglaterra. Allí permanecerá retenido mientras continúan las investigaciones, informó el Ministerio de Defensa.

“Esta exitosa operación asesta otro golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no permitiremos que se escondan”, afirmó el primer ministro británico, Keir Starmer, en un mensaje publicado en la red social X.

Despite Putin’s best efforts to evade sanctions, we will not let him get away with it. pic.twitter.com/IIW3Cv2ENQ — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

Las autoridades británicas sostienen que Rusia utiliza una extensa red de barcos para evadir las restricciones impuestas por Occidente desde el inicio de la invasión a Ucrania. Según Londres, el Reino Unido ya sancionó a casi 600 embarcaciones vinculadas a esa estructura.

El gobierno considera que esas operaciones marítimas contribuyen de manera directa a financiar el esfuerzo bélico ruso. En ese sentido, el Ministerio de Defensa señaló que las acciones contra la flota fantasma buscan reducir los recursos económicos que permiten a Moscú continuar la guerra y limitar su capacidad para amenazar la seguridad europea.

Las fuerzas británicas interceptaron el 14 de junio un petrolero sancionado perteneciente a la flota en la sombra de Rusia - - Ministry of Defence (United King

El Smyrtos había partido el 5 de junio desde el puerto ruso de Ust-Luga, en el mar Báltico, y tenía como destino declarado Port Said, en Egipto. De acuerdo con datos de seguimiento marítimo, navegaba bajo bandera camerunesa cuando fue interceptado.

Pese a la espectacularidad del operativo, las autoridades destacaron que el abordaje transcurrió sin incidentes. El teniente coronel Tom Quinn explicó que la tripulación colaboró con las fuerzas británicas una vez que estas tomaron contacto con el puente de mando.

“Una vez que abordamos el buque y avanzamos hacia el puente, el diálogo que mantuvimos con ellos fue profesional y seguro. La tripulación nos permitió llevar adelante las acciones necesarias para tomar el control de la embarcación y trasladarla a un fondeadero”, declaró Quinn ante periodistas.

En esta fotografía proporcionada por la Marina Real, comandos de la Infantería de Marina Real detienen al petrolero Smyrtos LPhot Hutchins - Royal Navy

El oficial reconoció que la misión implicó riesgos, aunque señaló que este tipo de operaciones forma parte del entrenamiento habitual de los comandos británicos. También confirmó que no encontraron resistencia durante la intervención.

La operación se desarrolló en estrecha coordinación con Francia, país que en ocasiones anteriores participó en acciones contra embarcaciones vinculadas a la red de transporte petrolero rusa. Hasta ahora, la participación británica en este tipo de iniciativas se había limitado principalmente al apoyo de operaciones encabezadas por Francia o Estados Unidos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, celebró la detención del buque y agradeció públicamente al Reino Unido por la medida. Kiev reclama desde hace tiempo una aplicación más estricta de las sanciones contra la flota fantasma, a la que considera una fuente clave de financiamiento para el Kremlin.

“Europa necesita adoptar medidas legislativas que permitan no solo la detención de petroleros y las restricciones a los cargamentos de petróleo, sino también la confiscación del petróleo que transportan. Eso ayudará a acercar la paz”, escribió Zelensky en X.

I am grateful to the UK for taking this important step against Russia’s oil fleet – a shadow fleet tanker has been detained off the UK's southern coast.



It was Russia’s hubris, fueled by high oil and gas revenues, that paved the way for this war, and every decision by partners… https://t.co/ej16vDOF0E — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026

El mandatario ucraniano sostuvo además que fueron los elevados ingresos obtenidos por Rusia a través de las exportaciones de petróleo y gas los que permitieron a Moscú sostener su capacidad militar durante la guerra.

La intervención del Smyrtos también representa un paso más en la política anunciada por Starmer en marzo, cuando autorizó a las fuerzas británicas a abordar y detener barcos rusos que, según los gobiernos occidentales, ayudan a Moscú a exportar petróleo pese a las sanciones.

Sin embargo, aquella decisión no produjo de inmediato una reducción visible en la cantidad de embarcaciones sancionadas que atravesaban aguas británicas. La operación del domingo aparece así como un intento de transformar esa política en una acción concreta y visible.

Mientras continúan las investigaciones sobre el Smyrtos, Londres busca enviar un mensaje a Moscú y a los operadores de la flota fantasma: las sanciones ya no se limitarán a listas negras y restricciones financieras.

Agencias Reuters y AP