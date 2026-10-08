Un bombardeo ruso alcanza dos colectivos en el este de Ucrania y deja al menos 30 muertos

KIEV.– Al menos 30 personas murieron este jueves cuando un bombardeo ruso alcanzó dos colectivos en Kramatorsk, una ciudad próxima a la línea del frente en el este de Ucrania, en uno de los ataques más mortíferos de las últimas semanas, según las autoridades ucranianas.

Imágenes difundidas por las autoridades locales mostraron los restos calcinados de los vehículos, así como cuerpos y escombros dispersos sobre la calle.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, prometió que el ataque “no quedará sin respuesta”. “Rusia intenta destruir toda vida en el Donbass y el mundo debe responder a ello”, escribió el mandatario en sus redes sociales y advirtió que el balance de víctimas podría aumentar.

Doctors are now fighting to save the lives of people injured in the Russian strike on Kramatorsk. As of now, 30 people have been confirmed killed, and sadly, that number may rise. The Russian bomb effectively hit two city minibuses. Some of those killed have still not been… pic.twitter.com/NLhomq6974 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 8, 2026

La policía indicó que los colectivos fueron alcanzados por una bomba planeadora. Además, otras tres personas murieron en una localidad cercana a consecuencia de bombardeos, según los servicios de emergencia.

“La magnitud y el modo de estos ataques -asesinando e hiriendo a personas en colectivos, en sus hogares y trabajos, en distintas zonas del país- es reprobable”, declaró en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

Zelensky, junto a funcionarios de Ucrania y el Reino Unido, rinde homenaje a los niños muertos en un ataque ruso contra un edificio residencial en Pryluky HANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

El asalto se produjo un día después de un ataque con misiles ruso que mató a 22 personas en la localidad de Pryluky, en el norte de Ucrania. Los rescatistas buscaban entre los escombros de un edificio residencial mientras se contabilizaban al menos otros 54 heridos. Varios sobrevivientes tuvieron que dormir en departamentos gravemente dañados al no encontrar otro lugar.

“Los rusos están atacando deliberadamente a civiles”, denunció el gobernador de la región oriental de Donetsk, Vadim Filashkin, quien acusó a Moscú de violar “toda regla de guerra y norma del derecho internacional humanitario”.

Today, together with UK Foreign Secretary Ed Miliband, we paid tribute to those who were killed in the Russian missile strike on a residential building in Pryluky. The attack claimed 22 lives, including five children. Another 54 people were injured.



I spoke with those affected.… pic.twitter.com/gwAfa1FhT2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 8, 2026

“Una vez más, los rusos atacaron una localidad donde no hay absolutamente ningún objetivo militar”, denunció el Consejo de la ciudad de Kramatorsk. Kramatorsk, que tenía 150.000 habitantes antes de la guerra, es una de las grandes ciudades que Rusia no ha capturado en Donetsk, una región que Moscú considera como parte de su territorio.

Ataques cada vez más intensos

La situación de seguridad también se ha agravado en la capital, Kiev, que ha sufrido ataques cada vez más intensos, incluidos bombardeos con misiles balísticos, misiles de crucero y drones a reacción.

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, indicó que solo este jueves murieron tres personas y otras 14 resultaron heridas. Añadió que los bombardeos hicieron que la capital entre en modo “supervivencia” ante la llegada del frío, en una ciudad en la que millones de personas se quedaron sin calefacción el invierno pasado por los ataques de Moscú.

Los cuerpos de los pasajeros de los colectivos atacados en Kramatorsk yacen dispersos en la calle HANDOUT - Donetsk Region Prosecutor's Offi

Los ataques rusos de estos días comportaron cortes de agua y de electricidad en la capital, y algunos comercios están recurriendo a generadores eléctricos. Este jueves, el metro de la capital anunció que había suspendido la circulación debido a dificultades en la red eléctrica.

“Cada día trae nueva información sobre edificios destruidos, personas heridas o trágicamente asesinadas. Los bombardeos sobre nuestra ciudad se intensifican”, lamentó Klitschko. Las autoridades instaron a las familias a preparar kits de emergencia, almacenar agua potable y mantener fuentes de energía, mientras Moscú mantiene la intensidad de sus ataques.

En paralelo, Ucrania aumentó sus ataques en territorio ruso, donde suele apuntar contra refinerías y depósitos de petróleo, además de almacenes comerciales. También suele atacar a navíos en el mar Negro. Este jueves, por primera vez, un dron ucraniano alcanzó un centro de datos del gigante tecnológico ruso Yandex, en la región de Riazan.

Un uniformado ucraniano examina uno de los cuerpos dejados tras el ataque contra dos colectivos en Kramatorsk HANDOUT - Ukraine's National Police

Yandex, apodado el “Google ruso”, es el principal motor de búsqueda en lengua rusa y se utiliza mucho para servicios como los taxis y la mensajería.

Ucrania señaló además que sus fuerzas atacaron un gran complejo de refinamiento de petróleo en Salavat, a 1200 kilómetros al este de Moscú. El Estado Mayor General ucraniano describió el lugar como una de las mayores instalaciones de refinación de petróleo y petroquímicas de Rusia.

Drones ucranianos también alcanzaron la región rusa de Omsk, en el oeste de Siberia, a más de 2000 kilómetros de la frontera con Ucrania. El gobernador regional de Omsk, Vitaly Khotsenko, dijo que la mayoría de los drones fueron derribados por las defensas aéreas, pero uno “llegó a un centro industrial del norte”. No dio más detalles.

Volodimir Zelensky junto al canciller británico Ed Miliband en una recorrida por la ciudad bombardeada de Pryluky HANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

El medio de noticias independiente ruso Astra informó que la refinería de petróleo de Omsk estaba en llamas tras el ataque. No hubo confirmación oficial del reporte.

Punto muerto

En medio de la escalada de bombardeos por parte de ambas partes, las gestiones diplomáticas que reanudaron hace poco los estadounidenses no han dado frutos. Zelensky anunció este jueves que una delegación de Ucrania se reunirá entre viernes y sábado en Estados Unidos con enviados del presidente Donald Trump.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtió que Rusia y Ucrania están de momento en un punto muerto, lo que podría llevar a una o a las dos partes a intensificar los combates para romper el estancamiento.

Según él, este bloqueo puede desembocar en “una solución negociada, en la que cada bando debe renunciar a algo para obtener la paz” o en “una escalada” que podría acabar por adoptar la forma de una campaña de sabotaje en países vecinos que son miembros de la OTAN.

Agencias AFP y AP