Un choque frontal entre un camión y un ómnibus en el centro de Brasil deja 11 muertos y 45 heridos

RÍO DE JANEIRO.- Once personas murieron y 45 resultaron heridas por un choque frontal entre un camión de carga y un ómnibus en el centro oeste de Brasil, informaron este sábado las autoridades.

El accidente ocurrió a las 21.40 locales del viernes en la carretera BR-163, cerca de la población de Lucas do Rio Verde, en el estado de Mato Grosso.

Según la Policía Rodoviaria Federal (PRF, policía de carretera), un ómnibus que viajaba de la capital estatal Cuiabá a Sinop chocó de frente contra un camión que transportaba semillas de algodón.

“El accidente dejó 11 muertos”, indicó en una nota la PRF, que examina las razones del choque.

El frente del ómnibus partido a la mitad Captura

Los heridos fueron llevados a hospitales cercanos: 11 están en estado grave, 26 moderado y 8 leve, según la policía vial.

El conductor del camión tuvo heridas leves.

Según el superintendente Francisco Élcio Lima Lucena, el conductor del ómnibus se cruzó al carril contrario, lo que provocó el accidente. El conductor Edmilson Ferreira habría salido de Cuiabá alrededor del mediodía con destino a Sinop (a 500 km de la capital), y llevaba diez horas manejando. A Ferreira debieron amputarle un brazo y se encuentra en estado grave.

La empresa de transporte Rio Novo, propietaria del ómnibus, confirmó el accidente. “Nuestra prioridad es cuidar a las víctimas y a sus familiares”, indicó en una nota en redes sociales.

Los accidentes mortales son frecuentes en las carreteras de Brasil, un país de dimensiones continentales donde mueren unas 25.000 personas por año en las rutas.

El camión que protagonizó el accidente Captura

El domingo pasado, ocho personas murieron en un choque entre dos automóviles y una motocicleta en una carretera en el estado brasileño de Minas Gerais (sudeste).

En mayo, el choque frontal entre una miniván y un camión dejó nueve fallecidos y 10 heridos, también en Minas Gerais.

Agencias AFP y Reuters