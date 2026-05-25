Un colectivo autónomo chocó con un tranvía en su debut con pasajeros abordo en Suecia

ESTOCOLMO.– Un colectivo autónomo que comenzaba este lunes a transportar pasajeros en la ciudad sueca de Gotemburgo protagonizó un insólito accidente en su primer día de servicio: colisionó con un tranvía apenas una hora después de iniciar su recorrido. El episodio, que no dejó heridos, reavivó el debate sobre los desafíos de implementar tecnologías de conducción autónoma en entornos urbanos.

El incidente fue confirmado por la empresa de transporte público Västtrafik, responsable del vehículo. Según explicó su vocero, Patrik Chi, el colectivo “frenó y fue alcanzado por detrás por un tranvía”, en circunstancias que aún están bajo investigación.

El choque ocurrió en la zona de Kapellplatsen, en pleno centro de la ciudad, y provocó la interrupción total del tránsito entre ese punto y Vasaplatsen durante varias horas. Hacia el mediodía, las autoridades informaron que la circulación había sido restablecida.

El colectivo que colisionó en Suecia

Aunque el vehículo autónomo llevaba semanas circulando en fase de pruebas sin pasajeros —desde finales de marzo—, este lunes marcaba un hito ya que era la primera vez que transportaba usuarios en condiciones reales. La inauguración del servicio había sido presentada con entusiasmo por la compañía, cuyo director ejecutivo, Lars Backström, celebró por la mañana el inicio de operaciones como “un paso importante” hacia el futuro del transporte público.

Sin embargo, ese entusiasmo se vio empañado rápidamente. El vehículo había iniciado su recorrido a las 10 de la mañana y el accidente se produjo aproximadamente una hora más tarde. A bordo viajaban pocos pasajeros, apenas uno regular, según las autoridades, junto con varios representantes de la empresa que participaban del viaje inaugural.

A pesar del impacto, no se registraron víctimas ni heridos, ni en el autobús ni en el tranvía. Ambos vehículos sufrieron únicamente daños menores en la carrocería. “Obviamente, es un comienzo desafortunado, pero nos alegra que nadie haya resultado herido”, afirmó Chi en declaraciones a medios locales.

Tras el incidente, el colectivo fue retirado de circulación y trasladado a una cochera para su inspección técnica. La empresa anunció que llevará adelante un análisis exhaustivo para determinar las causas exactas del choque y evaluar posibles ajustes en el sistema.

El incidente reavivó las dudas sobre la seguridad vial y la movilidad autónoma Shutterstock - Shutterstock

El vehículo forma parte de un programa experimental autorizado por la Transportstyrelsen, que había dado luz verde para que el colectivo operara con pasajeros en una prueba que se extendería, en principio, hasta el 31 de julio de 2027. Como medida de seguridad, el servicio cuenta con un conductor a bordo capaz de tomar el control manual en caso necesario.

El episodio pone de relieve las limitaciones actuales del transporte autónomo en Europa. Si bien diversas ciudades avanzan con pruebas piloto de autobuses y lanzaderas sin conductor, estos sistemas operan bajo autorizaciones locales y en condiciones controladas, muchas veces en rutas específicas o incluso en vías privadas.

Hasta el momento, la Unión Europea no ha otorgado una aprobación general para el despliegue comercial de transporte público completamente autónomo ni de los llamados robotaxis, lo que refleja la cautela de las autoridades frente a una tecnología en desarrollo.

Agencia AFP