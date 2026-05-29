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Rumania busca involucrar a la OTAN por la incursión del dron ruso que se estrelló contra un edificio

La canciller rumana dijo que podrían invocar el Artículo 4, que obliga a iniciar conversaciones de la alianza atlántica por amenazas a la seguridad del grupo

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1.065 Esta fotografía, facilitada por el Departamento de Situaciones de Emergencia (DSU) de Rumania y tomada en la madrugada del 29 de mayo de 2026, muestra llamas que se elevan desde un edificio residencial tras el impacto de un dron en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania.
1.065 Esta fotografía, facilitada por el Departamento de Situaciones de Emergencia (DSU) de Rumania y tomada en la madrugada del 29 de mayo de 2026, muestra llamas que se elevan desde un edificio residencial tras el impacto de un dron en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania.HANDOUT - Romanian Department for Emergenc

BUCAREST.– La ministra de Asuntos Exteriores de Rumania calificó el viernes el artículo 4 del tratado fundacional de la OTAN como “un instrumento que Rumania puede utilizar” después de que un dron, que según las autoridades era ruso, se estrellara contra un edificio de departamentos en el este del país.

El artículo 4, que permite a un miembro de la OTAN, como es Rumania, entablar conversaciones formales sobre las amenazas a su seguridad, ha vuelto a ser objeto de atención desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, especialmente a raíz de las múltiples incursiones de drones y aviones rusos en el espacio aéreo de los países de la OTAN.

La canciller Oana Toiu declaró en una entrevista televisiva que el accidente del dron del viernes “entra en la categoría de incidentes que justifican el uso de instrumentos” como el Artículo 4.

El Artículo 5 -que establece que un ataque armado contra uno de sus miembros se considera un ataque contra todos- fue invocado una sola vez en la historia, al día siguiente de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Esto llevó a la participación de la OTAN en la guerra liderada por Estados Unidos en Afganistán, donde la alianza mantuvo una presencia desde 2003 hasta 2021.

El lugar del impacto tras el choque de un dron ruso contra un edificio de apartamentos en Galati, al oeste de Rumania
El lugar del impacto tras el choque de un dron ruso contra un edificio de apartamentos en Galati, al oeste de Rumania DANIEL MIHAILESCU - AFP

En tanto el artículo 4 permite a un Estado miembro iniciar un diálogo formal entre los aliados sobre las amenazas a su seguridad. Invocar el artículo 4 no compromete a la OTAN a una acción militar, pero es un paso necesario para que la OTAN decida invocar el artículo 5.

A menudo se asume que la invocación del Artículo 5 tiene implicaciones militares, pero el tratado de la OTAN solo estipula que sus miembros prestarán asistencia a la parte atacada. Esto puede significar también, por ejemplo, ayuda económica o política.

Tras el incidente del dron ruso, Matthew Whitaker, embajador de Estados Unidos ante la OTAN, declaró en las redes sociales su “apoyo” a Rumania y su condena “a esta incursión temeraria en su territorio”.

Rumania dijo el viernes que invocar el artículo 4 era una de sus opciones como respuesta al incidente del dron en el tejado de un complejo residencial en la ciudad de Galati, un importante puerto fluvial . Sin embargo, no llegaron a afirmar que lo invocarían.

“Obviamente, invocar el artículo 4 es una decisión conjunta”, dijo Toiu. “Forma parte de las conversaciones sobre las posibilidades que tenemos en este momento”, agregó.

El presidente de Rumania, Nicusor Dan, dijo que había convocado al consejo de defensa nacional y que “ordenaría medidas proporcionales en relación con la Federación Rusa”. Pero no dio más detalles.

Agencia AFP

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