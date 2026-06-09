Un dron naval rescató a dos aviadores norteamericanos después de que su Apache se estrellara cerca de Ormuz

DUBAI.— Un dron naval rescató a la tripulación de un helicóptero de ataque del Ejército estadounidense que se estrelló la madrugada del martes cerca del estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica que Irán ha cerrado de facto durante la guerra, según informó un funcionario militar estadounidense.

Una embarcación no tripulada de 7,3 metros localizó a los dos aviadores y los llevó a la orilla después de que pasaran aproximadamente dos horas en el agua, dijo el capitán Tim Hawkins, vocero del Comando Central de Estados Unidos.

Las autoridades militares no han revelado la causa del accidente del helicóptero Apache. Un comunicado de prensa militar sobre el incidente indicó que se está investigando.

Barcos pasan por el estrecho de Ormuz - - AFP

El incidente cerca del estrecho de Ormuz se produjo tras varios días en los que las hostilidades en la región se intensificaron y luego disminuyeron, mientras Israel e Irán intercambiaban ataques militares antes de dar marcha atrás, lo que constituye el ejemplo más reciente de la fragilidad del alto el fuego.

El presidente estadounidense Donald Trump reconoció el accidente mientras hablaba con periodistas en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York después de ver las Finales de la NBA el lunes por la noche.

“Los pilotos están bien, sí”, dijo Trump. “Nadie resultó herido. Mañana publicaremos un informe. Pero los pilotos están bien”.

Trump anoche en el Madison Square Garden SAMUEL CORUM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El accidente ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada, hora local, del martes frente a la costa de Omán, mientras el helicóptero realizaba una patrulla, según informó el Comando Central del ejército estadounidense.

No quedó claro de inmediato si el Apache había sido derribado por fuego iraní, había sufrido una ​avería mecánica ⁠o se había encontrado con ⁠algún otro problema, según el reporte del New York Times.

El Comando Central informó que personal de la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, así como la 82.ª División Aerotransportada del Ejército, que cuenta con helicópteros, y una unidad especial que opera drones navales, se unieron al esfuerzo para rescatar a los dos miembros de la tripulación, el piloto y el artillero, en las dos horas posteriores al accidente del helicóptero.

El ejército estadounidense ha utilizado helicópteros Apache, así como drones armados MQ-9 Reaper y aviones de ataque F/A-18 y F-35, como parte de un esfuerzo agresivo del Comando Central para desafiar el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán a la mayor parte del tráfico comercial.

Irán ha derribado unos 30 drones Reaper no tripulados, y varios aviones de combate estadounidenses se han perdido por fuego enemigo y amigo desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Pero este sería el primer Apache perdido en el conflicto.

El mes pasado, el Comando Central publicó en las redes sociales imágenes del almirante Brad Cooper, jefe del comando, sobrevolando las aguas dentro o cerca del estrecho, en vísperas de un esfuerzo de la Armada de los Estados Unidos para ayudar a guiar a los buques mercantes a través del estrecho, una operación de corta duración llamada Proyecto Libertad.

Un AH-64 Apache del ejército israelí JALAA MAREY - AFP

El helicóptero de ataque AH-64 Apache , armado con misiles Hellfire, es uno de los tipos de aeronaves más temibles que operan en la región. Patrullan la estratégica vía fluvial, en parte para disuadir ataques de pequeñas embarcaciones y derribar drones.

Los helicópteros se han ido acercando al territorio iraní, incluidas las islas que los iraníes controlan en el estrecho y el Golfo Pérsico, como parte de la postura agresiva que el Comando Central ha mantenido incluso mientras Estados Unidos e Irán han participado en negociaciones intermitentes para reabrir el estrecho.

Optimismo

Trump también expresó un renovado optimismo respecto a las negociaciones con Irán.

“Tenemos buenas posibilidades” de firmar un acuerdo en “dos o tres días”, dijo Trump. Pero no dio detalles sobre el motivo de este nuevo optimismo. En los dos meses transcurridos desde que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego inicial, Trump ha pronosticado repetidamente que un acuerdo está cerca.

“Estamos muy cerca de lograr un acuerdo muy bueno, sólido y poderoso”, dijo el presidente. “Si bombardeamos —lo cual podríamos hacer fácilmente si quisiéramos, y pasamos otras dos o tres semanas bombardeando— no les quedará absolutamente nada. Pero el estrecho permanecerá cerrado durante meses”.

Los mediadores, liderados principalmente por Pakistán, llevan semanas intentando alcanzar un acuerdo. Sin embargo, tanto Irán como Estados Unidos han adoptado posturas intransigentes.

Estados Unidos exige que Irán renuncie a sus reservas de uranio altamente enriquecido, que se cree quedaron sepultadas tras los ataques aéreos estadounidenses ocurridos durante la guerra de 12 días en 2025. Sin embargo, Irán se niega y exige el levantamiento de las sanciones. También solicita la liberación de los activos congelados incluso antes de que se alcance un acuerdo definitivo, algo que Trump rechaza.

El accidente ocurrió mientras Medio Oriente aún se recuperaba del intercambio de disparos entre Irán e Israel el día anterior, el mayor golpe hasta la fecha para el frágil alto el fuego en la guerra entre Irán y Israel. La televisión estatal iraní informó el martes que los ataques israelíes causaron la muerte de al menos dos miembros de las unidades de defensa aérea del país.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar Irán el 28 de febrero, la guerra ha sacudido la economía mundial , disparado los precios de la energía en todo el mundo y encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos. Las autoridades no han logrado convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo para poner fin al conflicto de forma permanente, sobre todo porque Israel intensifica y amplía su campaña militar en el Líbano contra la milicia Hezbollah, respaldada por Irán.

Agencias AP y Reuters