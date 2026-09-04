Un dron ruso alcanza la sede de los servicios de seguridad ucranianos: “Iba directo a la oficina del jefe”

KIEV.– Un dron ruso impactó este viernes contra la sede central del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en Kiev, en un ataque que el presidente Volodimir Zelensky consideró deliberado y por el que prometió una respuesta “apropiada y tangible”.

El golpe alcanzó así uno de los principales centros de la seguridad ucraniana y volvió a elevar la tensión en un momento especialmente sensible, justo cuando comenzaban a reactivarse los contactos diplomáticos para explorar una salida al conflicto.

“Lamentablemente, un dron ruso impactó en el edificio central” del SBU, escribió Zelensky en sus redes sociales. Según el mandatario, el aparato fue dirigido “directamente a la oficina del jefe” de la agencia, Oleksander Poklad.

I spoke with the Head of the Security Service of Ukraine, Oleksandr Poklad. Unfortunately, a Russian drone struck the central building of the Security Service of Ukraine on Volodymyrska Street in Kyiv, across from St. Sophia Cathedral. All emergency services are on the scene.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2026

El ataque dejó al menos siete heridos en el distrito de Shevchenkivski, en el centro de la capital, seis de ellos hospitalizados, de acuerdo con el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Una espesa columna de humo negro se elevó sobre el casco histórico de la ciudad, cerca de la catedral de Santa Sofía, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Varias calles de la zona fueron cerradas mientras ambulancias y equipos de emergencia se dirigían al lugar.

El impacto supone una nueva escalada en los ataques rusos contra Kiev, que lleva diez días consecutivos bajo ofensivas con drones. Durante más de cuatro años y medio de guerra, los principales edificios del gobierno ucraniano han sido alcanzados en pocas ocasiones por misiles o vehículos aéreos no tripulados.

Ivan Datsiv habla con un amigo dentro de su departamento, un día después de que un ataque con un dron ruso alcanzara su edificio en Kiev Francisco Seco - AP

Zelensky aseguró que ya ordenó preparar represalias. “He ordenado una respuesta adecuada y tangible y, en la medida de lo posible, que sea un reflejo de este ataque, dirigida a los rusos una vez que todo esté listo”, afirmó.

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, también calificó el episodio como una “escalada grave” que “exige respuestas”.

A Russian drone hit Ukraine's SBU headquarters in Kyiv, Zelensky says. pic.twitter.com/ZevaXpLbEV — Open Source Intel (@Osint613) September 4, 2026

“Moscú ha dado este golpe precisamente cuando se reanudan los esfuerzos de paz”, sostuvo.

El ataque se produjo en momentos en que vuelven a tomar impulso las gestiones diplomáticas impulsadas por Washington. Según funcionarios ucranianos, los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner tienen previsto viajar a Kiev y Moscú en los próximos días, ⁠según informó la agencia de noticias rusa TASS, que citó una fuente anónima.

Putin recibe al enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff y al yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, durante una reunión en el Kremlin ALEXANDER KAZAKOV - POOL

Witkoff y Kushner visitaron ‌Moscú por última vez en ​enero, cuando se reunieron durante ​cuatro horas a altas horas de la noche con el presidente Vladimir Putin en el Kremlin.

Las conversaciones sobre el viaje de los negociadores estadounidenses a Ucrania aún estaban en ​curso, y los equipos han barajado el 6 de septiembre como ⁠posible fecha, según una fuente cercana. Si se produce, sería su primera ‌visita a Kiev.

“Los rusos no quieren que visiten Kiev y están intentando que cambien de planes”, añadió la fuente.

Rol central

El SBU ocupa un papel central en la estrategia militar ucraniana y está detrás de algunas de las operaciones más audaces contra objetivos rusos desde el comienzo de la invasión.

La agencia fue vinculada, entre otras acciones, al atentado de 2022 contra el puente de Kerch, que conecta Rusia con la Crimea ocupada, y a un ataque con drones en 2025 que alcanzó bombarderos estratégicos rusos.

El Servicio de Seguridad de Ucrania hace estallar un puente en la Crimea ocupada por Rusia con una bomba submarina

También se la considera una de las principales responsables de operaciones clandestinas contra altos mandos militares y otras figuras rusas acusadas por Kiev de participar en crímenes de guerra. Moscú ha denunciado reiteradamente esas acciones como actos de terrorismo.

El impacto del viernes afectó además a edificios cercanos. La cafetería y pastelería Zavertailo, situada frente a la sede del SBU, quedó destruida, según informó uno de sus propietarios en redes sociales.

“Una mujer gritaba por teléfono que había salido un momento a comprar tabaco y que la explosión la había sobresaltado”, relató Reuters desde el lugar.

Un hombre camina junto a un cráter dejado por un ataque ruso en una escuela primaria de Kiev Dan Bashakov - AP

Las alertas aéreas sonaron varias veces durante la jornada en la capital. Apenas dos días antes, otro ataque había alcanzado una universidad del centro de Kiev.

La seguidilla de bombardeos alimenta el temor a una nueva fase del conflicto, con golpes cada vez más directos contra objetivos sensibles en el corazón de la capital ucraniana.

“Creo que la gente puede acostumbrarse a esto. En el centro de Kiev y en el centro de Moscú”, dijo a Reuters Oleh, un residente de 33 años. “La situación empeorará, estoy convencido de ello”.

Agencias AFP, AP y Reuters