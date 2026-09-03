Los nuevos drones propulsados ​​por reactores que están generando preocupación en Ucrania

KIEV.- Los ataques rusos que han azotado la capital ucraniana en los últimos días presentan una nueva y ominosa característica: drones propulsados ​​por reactores.

Mucho más rápidos y difíciles de interceptar que los drones de hélice que han sobrevolado el espacio aéreo ucraniano durante años, estas municiones están poniendo a prueba las defensas aéreas y avivando la ansiedad ante lo que analistas y funcionarios predicen que será una nueva y peligrosa etapa de la guerra.

Esto es lo que hay que saber sobre estas letales armas, que según los expertos difuminan la línea entre drones y misiles de crucero, y de las que Rusia depende cada vez más.

Ataque con drones rusos Shahed en Vilnyansk, Zaporiyia Anadolu - Anadolu

Rusia comenzó a lanzar drones Shahed de fabricación iraní, propulsados ​​por hélice, contra Ucrania en el otoño de 2022. Posteriormente, comenzó a producir en masa sus propias versiones, llamadas Gerans.

Los drones triangulares tienen pequeños motores de pistón que emiten un sonido similar al de una cortadora de pasto y transportan cargas explosivas que detonan al impactar contra sus objetivos. Son relativamente lentos, ruidosos y vuelan a baja altitud, características que ayudaron a Ucrania a encontrar maneras de derribarlos.

Pero su producción es barata —entre 20.000 y 50.000 dólares cada uno, según la mayoría de las estimaciones—, especialmente en comparación con los misiles. Rusia comenzó a lanzar cientos de ellos cada noche sobre Ucrania para saturar las defensas aéreas del país.

Un dron explosivo iraní Shahed lanzado por Rusia surca el cielo segundos antes de impactar contra un objetivo en Kiev Efrem Lukatsky - AP

Estrategias contra la Nueva Era

Funcionarios ucranianos creen que su éxito en la interceptación de las primeras versiones de drones —a menudo afirmaban una tasa del 90% o más— fue lo que impulsó a Rusia a explorar la tecnología de propulsión a reacción.

La inteligencia militar ucraniana alertó por primera vez sobre los drones a reacción en septiembre de 2025. En enero de este año, las autoridades comenzaron a reportar su aparición en el cielo, indicando que el diseño se basaba en tecnología iraní con modificaciones rusas.

Un bombero extingue un incendio en una casa dañada tras un ataque ruso en Kharkiv HANDOUT - State Emergency Service of Ukrai

Sin embargo, siguieron siendo una rareza hasta este verano boreal.

Luego, en julio, el uso de drones a reacción por parte de Rusia se quintuplicó con respecto al mes anterior, según el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yurii Ihnat.

Serhii Beskrestnov, asesor del presidente Volodimir Zelensky en tecnología militar, declaró a The New York Times que Ucrania detectó 1500 drones a reacción rusos en julio y 3000 en agosto.

¿Por qué son tan preocupantes?

Los ucranianos se acostumbraron hace mucho tiempo a detectar el sonido de los Shahed, similar al zumbido de una motocicleta. Sin embargo, los drones a reacción son diferentes. Algunos describen su sonido como el suave silbido de un avión o un silbato.

Detrás de ese contraste sonoro se esconden diferencias potencialmente letales. Los drones a reacción “son, en la práctica, misiles de crucero baratos”, explicó Franz-Stefan Gady, analista militar radicado en Viena.

Bomberos trabajan en un edificio residencial tras un ataque con drones rusos en el distrito de Holosiivskyi, en Kiev Dan Bashakov - AP

Gracias a sus motores a reacción, los drones pueden transportar cargas explosivas más pesadas, volar más lejos, más alto y mucho más rápido que con hélices. Funcionarios ucranianos afirman que las versiones a reacción pueden alcanzar velocidades de alrededor de 600 km/h, aproximadamente tres veces más rápido que los modelos anteriores.

En consecuencia, las medidas de defensa aérea que Ucrania ha desarrollado —incluidos grupos móviles antidrones con ametralladoras y cohetes interceptores de corto alcance— no son muy efectivas contra los drones a reacción.

Ihnat afirmó que Ucrania utilizaba principalmente misiles tierra-aire o aviones de combate para derribarlos, pero que dichos misiles son costosos y que “tenemos escasez de suministros”, declaró al Times.

¿Cuál ha sido el impacto?

Las autoridades ucranianas se han negado a revelar la tasa de interceptación de drones a reacción, pero reconocen que es inferior a la de los modelos más antiguos, que Rusia también sigue utilizando.

La velocidad de los aviones a reacción no solo reduce el margen de tiempo para las medidas de defensa aérea, sino también el tiempo que tienen las personas para ponerse a salvo tras sonar la alarma antiaérea.

Los drones a reacción han impactado edificios de apartamentos, un tren de pasajeros y un centro comercial. Rusia ha optado por lanzar oleadas de estos drones durante todo el día, un cambio de táctica tras años de ataques nocturnos.

Un vecino pasa junto a restos humeantes tras un ataque ruso con drones y misiles en Kiev Efrem Lukatsky - AP

Según la fuerza aérea ucraniana, el 27 de agosto, más de 100 de los 140 drones de ataque que Rusia lanzó contra Ucrania eran a reacción.

¿Cuántos puede fabricar Rusia?

Según los analistas, los motores a reacción son significativamente más caros de producir que los motores de pistón, y las piezas son más escasas a nivel mundial. Esto podría afectar los niveles de producción rusos.

Gady afirmó sobre los drones autodestructivos que “la lógica de este tipo de arma radica en la producción en masa”, lo que exige mantener los costos bajos.

“Existe un límite estricto en cuanto al nivel de sofisticación que se puede alcanzar con un arma destinada a ser disparada por cientos”, dijo. “Los motores a reacción son la principal limitación: los componentes mecanizados y las cadenas de suministro simplemente no pueden escalarse como lo hace un motor de pistón para cortacésped”.

¿Cómo está respondiendo Ucrania?

La guerra que comenzó en febrero de 2022 se ha caracterizado por una constante innovación tecnológica, en la que cada avance provoca una contramedida por parte del bando contrario. Analistas y funcionarios ucranianos esperan que este nuevo ciclo no sea diferente.

Los drones propulsados ​​por reactores “son un gran problema emergente que se agravará durante el invierno a medida que Rusia aumente su producción”, escribió recientemente Dara Massicot, investigadora principal de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. “Pero”, dijo, “ya se están desarrollando contramedidas”.

Un bombero extingue un incendio en un edificio residencial tras un ataque con drones rusos en Kiev Efrem Lukatsky - AP Photo/Efrem Lukatsky

Funcionarios ucranianos afirman que cuatro empresas han desarrollado interceptores para derribar drones a reacción. Estos aún se encuentran en fase de pruebas.

“La tarea”, declaró recientemente a la prensa el nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Yevhenii Khmara, “es llevar estas soluciones al nivel requerido lo antes posible y aumentar la producción a miles de unidades”.