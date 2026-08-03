(MOSCÚ).- Rusia aseguró este lunes que un dron ucraniano impactó en una playa repleta de turistas en la ciudad balnearia de Gelendzhik, sobre la costa del mar Negro, y provocó la muerte de al menos siete personas, entre ellas tres niños. Además, otras 40 personas resultaron heridas, según informaron las autoridades locales.

Videos verificados por Reuters muestran el momento en que el artefacto se precipita sobre una zona de playa con numerosos bañistas y provoca una fuerte explosión. El ataque ocurrió en Arkhipo-Osipovka, una localidad turística que forma parte del complejo vacacional de Gelendzhik, en la región rusa de Krasnodar.

Un dron ucraniano impactó en una playa llena de bañistas en el mar Negro: al menos siete muertos y 40 heridos

El gobernador regional, Veniamin Kondratyev, calificó el hecho como una “tragedia” y afirmó que se trató de “un ataque deliberado del régimen de Kiev contra la población civil”. En la misma linea, La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, acusó a Ucrania de recurrir al “terrorismo”, informó la agencia estatal TASS.

En una comunicación anterior, el funcionario había mencionado la caída de fragmentos de un dron, una expresión que suele emplearse cuando las defensas antiaéreas rusas interceptan un aparato enemigo. Sin embargo, no quedó claro si las fuerzas rusas intentaron desviar su trayectoria antes del impacto.

El ataque ocurrió en Arkhipo-Osipovka, una localidad turística que forma parte del complejo vacacional de Gelendzhik, en la región rusa de Krasnodar.

Las autoridades sanitarias informaron que 21 personas, entre ellas tres menores, fueron trasladadas a hospitales de la zona y que nueve de ellas permanecen en estado grave. También se desplegó un equipo especializado en emergencias para asistir a las víctimas.

Ucrania no formuló comentarios sobre el ataque. Tanto Moscú como Kiev sostienen que no atacan deliberadamente a la población civil en el marco de la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa.

El gobernador regional, Veniamin Kondratyev, calificó el hecho como una “tragedia” y afirmó que se trató de “un ataque deliberado del régimen de Kiev contra la población civil”

El mes pasado, Rusia también acusó a las fuerzas ucranianas de haber matado a 11 personas, entre ellas cuatro niños, durante un ataque contra un campamento vacacional situado en una zona de la región de Zaporiyia controlada por Moscú.

Al mismo tiempo, las fuerzas rusas continúan lanzando ataques contra Kiev y otras ciudades ucranianas, una ofensiva que provocó la muerte de miles de civiles —la mayoría de ellos ucranianos— y obligó a millones de personas a abandonar sus hogares.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky GENYA SAVILOV - AFP

En los últimos meses, Ucrania intensificó las operaciones con drones de largo alcance sobre territorio ruso, dirigidas principalmente contra refinerías de petróleo, depósitos logísticos y otras infraestructuras estratégicas. Según Kiev, el objetivo es trasladar a la población rusa el costo de la guerra.

Con información de Reuters.