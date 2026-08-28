Un empresario argentino quedó en la mira en Perú por un vínculo muy cercano y secreto con Keiko Fujimori

Un empresario argentino de 51 años que se desempeñó como asesor de campaña de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, fue señalado por el semanario local Hildebrandt en sus Trece como un “amigo íntimo” de la mandataria, después de que ambos fueran fotografiados entrando, con diez minutos de diferencia, al mismo spa de Lima.

Damián Valenzuela Mayer denunció al medio por un millón de dólares en concepto de reparación civil y el semanario redobló la apuesta con una nueva publicación en la que difundió información que vincula al empresario con diversos litigios millonarios.

Damián Valenzuela Mayer. Fuente: X

De acuerdo con la investigación presentada por el periodista Eloy Marchán, junto con el trabajo del fotógrafo César Zamalloa, Valenzuela mantendría una estrecha relación con la mandataria desde hace al menos un año y habría formado parte de la mesa chica de la campaña de Fuerza Popular que llevó a la hija del expresidente peruano Alberto Fujimori al gobierno después de tres intentos infructuosos. Sin embargo, el argentino nunca fue presentado públicamente como integrante de su equipo de trabajo.

La investigación del semanario

La investigación empezó a tomar forma el 11 de julio, cuando Fujimori ya había sido proclamada presidenta electa por el Jurado Nacional de Elecciones y acudió al spa Tomyko, ubicado en la urbanización Santa Catalina, en el distrito limeño de La Victoria. Marchán y Zamalloa se apostaron frente al establecimiento y siguieron la llegada de la entonces presidenta electa.

Según Hildebrandt en sus Trece, Fujimori llegó en una camioneta alquilada por Fuerza Popular y acompañada por un vehículo de seguridad del Estado. Había reservado una sesión para dos personas que incluía tratamientos, masajes, sauna, champagne y chocolates.

Fujimori habría llegado primera en una camioneta que la dejó en la puerta del salón de belleza. Diez minutos más tarde, el mismo vehículo regresó con Valenzuela a bordo y lo dejó frente a la misma puerta de servicio por la que había ingresado la futura presidenta. Ambos permanecieron en el establecimiento durante unas dos horas, y luego repitieron la secuencia. Fujimori salió primera y Valenzuela lo hizo unos quince minutos después, vestido con una remera deportiva y shorts.

El episodio permitió al periodista identificar al argentino que, según fuentes políticas consultadas por el semanario, mantenía desde fines del año pasado una relación particularmente cercana con Fujimori. Una de las particularidades que llamó la atención de Hildebrandt fue que la mandataria se refería a Valenzuela como “Gerardo” en lugar de usar su nombre de pila.

Más fotos de @ensustrece tomadas al argentino Damián Valenzuela, el amigo secreto y con sentencias de Keiko Fujimori.

Son del 28 de julio en Palacio de Gobierno y en el Congreso, Valenzuela sale hablando con el ministro Marco Vinelli y el presidente del Partido Popular de España. pic.twitter.com/21JEsAJ4p9 — Eloy Marchán (@eloymarchan) August 22, 2026

A diferencia de otros extranjeros que participaron de la campaña de Fuerza Popular, como el cubano Carlos Díaz Rosillo y el español Román Cendoya, quienes tuvieron exposición pública y aparecieron en medios de comunicación, Valenzuela permaneció fuera de escena. Su presencia, sin embargo, volvió a quedar registrada el 28 de julio, durante la asunción de Fujimori.

Ese día, el empresario argentino ocupó un lugar preferencial en el primer piso del hemiciclo del Congreso y fue fotografiado conversando con Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular español, y con otros invitados extranjeros. También asistió posteriormente a la cena de gala organizada con motivo de la asunción presidencial.

Litigios

La segunda publicación de Hildebrandt puso el foco en los antecedentes judiciales del abogado argentino. De acuerdo con documentos de tribunales de Estados Unidos citados por el semanario, Valenzuela registra en Florida al menos cuatro resoluciones adversas relacionadas con el incumplimiento de la devolución de inversiones. Entre ellas, el medio menciona un fallo por 5 millones de dólares a favor de la empresa Chily Star Corp. y otro proceso por 3,1 millones de dólares iniciado por el empresario árabe boliviano José Luis Handal.

El reportaje también menciona una sentencia favorable a una inversora en la Argentina y la decisión del Banco Central de Uruguay de retirar en 2024 la licencia de Banfisol SA, una sociedad vinculada a Valenzuela, después de detectar distintas irregularidades. Además, señala que una sociedad del argentino en España se encuentra en concurso de acreedores y que otra registrada en Panamá figura como inactiva.

Según la información difundida por la propia empresa del empresario oriundo de Tucumán, Latin America Invest opera en diez países y cuenta con más de 1000 clientes. La compañía tiene presencia en Perú desde 2011.

@eloymarchan @ensustrece Hemos procedido a presentar QUERELLA PENAL en su contra por Difamación Agravada (art. 132) después de verificar que a la fecha, y previa íntimacion, ud. continuaron con su conducta antijuridica en sus medios digitales y físicos @DavidTorresPeru pic.twitter.com/AgnRhCwHL3 — Damian Valenzuela Mayer (@ValenzuelaMayer) August 27, 2026

Después de la primera publicación, Valenzuela rechazó las acusaciones y demandó al semanario por un millón de dólares “en virtud del daño moral y patrimonial causado por dos personas coautoras del delito de difamación agravada”, según publicó en X. En la serie de mensajes publicados en su cuenta cuestionó además el trabajo periodístico del semanario, al que calificó de “mediocre y difamatorio”.

Su abogado, David Torres, difundió posteriormente una carta en la que remarcó que su cliente no fue condenado penalmente por estafa, fraude ni delitos patrimoniales en ningún país. “Ninguno de los procedimientos judiciales citados en el semanario corresponde a un proceso de naturaleza penal”, sostuvo.

Qué dijo el gobierno peruano

Las revelaciones obligaron al gobierno peruano a pronunciarse sobre la relación entre el empresario argentino y la presidenta. El ministro de Salud, Luis Dyer, buscó restarle importancia al episodio y lo calificó como un “chisme de peluquería”. También aseguró que Valenzuela “no tiene ninguna influencia en el gobierno”.

El ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, fue más cauteloso. Consultado por RPP sobre si el argentino había sido asesor de Fujimori, respondió: “Yo no podría afirmar que sea un asesor. Lo que sí puedo decir es que la presidenta consulta a muchas personas”.

Vinelli confirmó que había conocido a Valenzuela durante la campaña y que el empresario estuvo presente en el Congreso durante la ceremonia de asunción. También dijo desconocer qué grado de influencia tiene actualmente sobre Fujimori y señaló que su último contacto con él había sido el 28 de julio.

La propia presidenta finalmente se refirió al caso durante una transmisión en vivo por TikTok. Fujimori confirmó que había acudido al spa Tomyko el 11 de julio y explicó que el vehículo que utilizó había sido proporcionado por Fuerza Popular y no por el Estado, ya que todavía no había asumido formalmente la presidencia.

Aunque Fujimori confirmó que Valenzuela había colaborado con ella durante la campaña, no hizo referencia explícita a la coincidencia con el argentino en el salón de belleza. La presidenta lo mencionó simplemente como parte de un grupo de “amistades” extranjeras que la ayudaron en su camino a la presidencia, junto con Díaz Rosillo y Cendoya.

Keiko Fujimori se refiere a Damián Valenzuela

“Valoro el conocimiento de todas estas personas que, de una manera generosa, han querido ayudarme en este proceso”, dijo la mandataria, sin definir a Valenzuela como asesor ni explicar cuál había sido concretamente su función.

Fujimori también negó las especulaciones sobre una eventual relación sentimental con el empresario. “Hace tiempo me inventan relaciones, cuatro, cinco relaciones”, afirmó, antes de señalar que su compromiso, desde el 28 de julio y durante los próximos cinco años, es “con el Perú”.

Las dudas que persisten

La explicación de Fujimori no terminó de cerrar las dudas planteadas por Hildebrandt. En la publicación tras la denuncia de Valenzuela, el medio rechazó que su investigación pudiera ser reducida a un episodio de índole sentimental y sostuvo que el verdadero interés del reportaje está en determinar qué reuniones privadas mantiene la presidenta y quiénes forman parte de su círculo de confianza.

Según el seminario, la investigación busca establecer qué papel cumplió Valenzuela durante la campaña, si recibió dinero por sus servicios, por qué nunca fue presentado públicamente como parte del equipo y quién decidió invitarlo a los actos oficiales de la nueva presidenta.

Fujimori saluda a su llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores para mantener reuniones bilaterales con delegaciones extranjeras antes de su asunción, en Lima CONNIE FRANCE - AFP

También planteó interrogantes sobre si Fujimori conocía los antecedentes judiciales del empresario y cuál es el grado de influencia que Valenzuela tiene sobre ella.

“De chisme de peluquería no tiene nada”, respondió en su podcast el propio César Hildebrandt, el destacado periodista peruano que es propietario y director del semanario.

Por ahora, el gobierno peruano no ha precisado si el empresario ocupa un cargo formal o informal, si recibió remuneración por su participación en la campaña o bajo qué condición fue invitado a los actos oficiales del 28 de julio.