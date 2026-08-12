Un especialista explicó en detalle por qué es el peor terremoto en Colombia de la última década y por qué es una “prueba de fuego” hoy para el país

Un sismo de 7,4 grados en la escala sacudió la región colombiana del Chocó, extendiendo sus efectos devastadores hacia ciudades clave como Cali y Manizales. El evento, se consolidó como la mayor catástrofe sísmica en el país desde 1999, ya que no solo provocó daños materiales significativos, sino que puso a prueba la capacidad de respuesta del gobierno nacional, cuatro días después de la asunción del nuevo mando.

En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto en diálogo con LN+, sostuvo que la administración de Abelardo de la Espriella enfrenta un escenario complejo: “Esta desgracia pasó con un presidente que hoy es el cuarto día de asunción del poder”.

“Un presidente que no hizo transición con la anterior administración, entonces hay un montón de situaciones logísticas y lidiar con casi 200 muertos,además de todo lo que ha sucedido allí”, sumó.

El sismo llego a santirse en Ecuador y Panama

En sus últimas apariciones, el mandatario reconoció la magnitud del reto y destacó la necesidad de contener brotes de inestabilidad. “Ha habido saqueos y problemas de orden público; por tanto, al amanecer de mañana, tendremos en la ciudad más de mil hombres protegiendo y resguardando la zona para evitar desmanes”, afirmó el mandatario durante su alocución oficial.

Tras las declaraciones de Abelardo de la Espriella, Repetto explicó: “Un presidente que basó su campaña electoral sobre la descentralización de su administración, ayer visitó las zonas afectadas, algunos de sus ministros los está enviando los diferentes lugares afectados”.

“Te diría que es el reto más importante que quizás tenga que vivir en toda la presidencia que recién comienza”, agregó.

El peor terremoto en Colombia

Los especialistas geológicos confirmaron que el movimiento telúrico alcanzó una duración de 90 segundos, un periodo extenso que, sumado a las características del suelo, incrementó el nivel de destrucción.

“Porque creo que este terremoto también impactó, no solamente porque es el peor terremoto desde 1999 en Colombia, ya que fue de 7,4 grados, fue bastante, 90 segundos, es un montón”, sostuvo Repetto y enseguida detalló: “La percepción de mucha gente, también por las características del suelo, dicen que duró hasta dos minutos, pero no. Los equipos geológicos de Colombia hablan de 90 segundos de duración”.

Terremoto en Colombia

Este sismo, que también se sintió con fuerza en Ecuador y Venezuela, generó más de 47 réplicas registradas. “Se sintió en toda la región, hubo 47 réplicas y seguramente me quedo corto porque se vivieron muchos momentos”, detalló Repetto.

La ayuda internacional comenzó a fluir desde diversos países, incluidos Estados Unidos, El Salvador y Panamá, mientras el gobierno argentino también ofreció su colaboración. “Todos los países ofreciendo su ayuda de todo el mundo a los colombianos en este momento”, cerró.