Un explosivo informe apunta contra Marruecos por la crisis de Ceuta y complica a Sánchez

MADRID.- El gobierno español de Pedro Sánchez enfrenta este miércoles una nueva polémica en torno a la crisis migratoria en el enclave de Ceuta, después de que el medio El Español informara que la policía de España habría enviado a la Justicia un informe responsabilizando a los gendarmes marroquíes por el ingreso masivo de personas.

La versión fue desmentida por el director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, quien dio explicaciones al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y aseguró que el documento entregado a la Justicia no “atribuye a Marruecos la planificación o ejecución” de la entrada masiva en Ceuta.

Incidentes en Ceuta entre los manifestantes y la Policía

Más temprano este miércoles, el medio El Español reportó que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional de España habría entregado un informe a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, en el cual aseguraría que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos idearon y guiaron la operación por la cual se hizo posible la entrada de 72.000 migrantes al enclave español en el norte de África. La noticia desató nuevos señalamientos tanto dentro del gobierno de Pedro Sánchez como entre el oficialismo y la oposición.

La entidad española habría indicado que se trató de un proceso “planificado para colapsar el sistema de control fronterizo y eliminar la capacidad de respuesta de España”, según reportó el diario.

Una residente observa desde su ventana a los migrantes que esperan en la acera antes de ser registrados en el distrito de Loma Colmenar de Ceuta ANTONIO SEMPERE - AFP

El reporte añadió que “el perfil de los invasores fue distinto en cada una de las dos fases del incidente y los agentes de Marruecos monitorizaron la ejecución en el terreno”. La oleada migratoria fue motivada con el fin de reivindicar el poder de Rabat sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, agregó.

La noticia del medio español generó mayores tensiones dentro del gobierno de Sánchez, dado que la supuesta información policial contradecía la versión defendida hasta ahora por el Palacio de la Moncloa.

Horas después de conocerse la noticia, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envío una carta al responsable de la policía, Francisco Pardo Piqueras, pidiéndole que “le informe a la mayor brevedad sobre el contenido de un informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras habrías remitido a la Audiencia Nacional y en el que atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos el asalto masivo a la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, según un medio de comunicación”.

Agentes de la Policía Nacional española observan a los migrantes que esperan en la acera antes de ser registrados en el distrito de Loma Colmenar, en Ceuta ANTONIO SEMPERE - AFP

Por su parte, Pardo convocó hoy a una reunión al comisario de Extranjería, de donde salió el informe enviado a la jueza de la Audiencia Nacional.

Fuentes de La Moncloa señalaron al medio español El País que el Ejecutivo estaba sorprendido de que la policía no haya compartido la información con el gobierno en primeria instancia. “Somos los principales interesados en que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad avancen en la investigación de lo sucedido y se conozca lo que pasó”, indicaron.

Hasta ahora, el ejecutivo español exculpaba al gobierno de Marruecos de cualquier responsabilidad por la entrada masiva de migrantes. “No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia (...) que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes”, aseguró el lunes Pedro Sánchez en una entrevista en la radio Cadena Ser.

Hoy quiero agradecer al pueblo ceutí la serenidad, la solidaridad y la responsabilidad que ha demostrado durante estas semanas.



Estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes la plena normalidad.



Estoy seguro de que el… pic.twitter.com/hfveSeXbRW — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 2, 2026

Por su parte, miembros del PSOE tomaron distancia de la versión oficial y apuntaron contra el titular de la cartera de Interior. “Es inconcebible que estemos defendiendo públicamente que Marruecos no tiene nada que ver mientras la policía hace un informe en el que señala a la policía marroquí. Inconcebible. Estamos a ciegas con lo que hace la policía”, afirmó a El País un ministro oficialista.

“¿Está la Policía conspirando contra el Gobierno?“, se preguntaron otros miembros del Ejecutivo que sostienen la versión oficial de Sánchez. También apuntaron contra la jueza Tardón por tener ”intereses políticos”, tras mantener el informe “en secreto”, detalló el medio español.

La principal fuerza de la oposición, el Partido Popular (PP), pidió la dimisión de Marlaska por “sinvergüenza y mentiroso”, afirmó su secretario general, Miguel Tellado.

Residentes con banderas españolas participan en una protesta exigiendo medidas gubernamentales para restablecer la normalidad en la ciudad y pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ceuta ANTONIO SEMPERE - AFP

En tanto, el presidente regional de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también del PP, dijo que la ciudad “está en serio peligro” tras “un ataque a la integridad territorial deliberado y organizado” por parte de Marruecos.

“Es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe”, explicó el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Desembolso para Ceuta

El ejecutivo español movilizó ayer 309 millones de euros para dinamizar la economía de Ceuta después de la crisis migratoria provocada a raíz de la entrada masiva de personas hace un mes.

La tensión persiste en este territorio de 80.000 habitantes desde que decenas de miles de personas cruzaron a Ceuta desde Marruecos Antonio Sempere / AFP - AFP

El objetivo es dar “confianza y tranquilidad” a la ciudad, donde permanecen unos 5000 migrantes, dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. El presupuesto se destinará a apoyar los servicios esenciales, como la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria, y a ayudar a empresas y trabajadores.

“Somos conscientes y hemos sido testigos de la necesidad urgente” de recuperar la normalidad en Ceuta y “este real decreto ley esperamos que sirva de prueba de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible”, afirmó Cuerpo.

Ceuta limita con Marruecos y su frontera está delimitada y controlada estrictamente por las fuerzas de seguridad españolas. Es uno de los últimos vestigios, junto con Melilla, de la expansión del reino siglos atrás. Marruecos no reconoce oficialmente a Ceuta y Melilla como territorio español, y a menudo se refiere a ellas como tierras ocupadas.

Agencias AFP y ANSA