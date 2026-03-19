Un F-35 de EE.UU. habría aterrizado de emergencia tras ser alcanzado por fuego iraní
El caza habría logrado regresar a una base en Medio Oriente tras recibir un impacto durante una operación de combate
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TEL AVIV.– Un caza F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos efectuó un aterrizaje de emergencia en una base militar de Oriente Medio, informó CNN. El incidente ocurrió tras una misión de combate sobre el territorio de Irán, en el marco de la Operación Furia Épica.
Según fuentes cercanas al caso, el avión recibió el impacto de lo que parece ser fuego iraní. El Capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central (CENTCOM), confirmó que el piloto logró llevar la nave a tierra y se encuentra en condición estable. Actualmente, las autoridades militares mantienen una investigación abierta para determinar la naturaleza exacta de los daños en el fuselaje.
Este suceso representa la primera ocasión en que una munición enemiga alcanza a una aeronave tripulada estadounidense desde que el conflicto inició a finales de febrero. Hasta este jueves, las pérdidas materiales en la región se debieron a fallos técnicos o errores de fuego amigo.
Anteriormente, tres cazas F-15 Strike Eagle cayeron bajo el fuego de las defensas de Kuwait por una confusión en la identificación de los objetivos. Además, un avión de reabastecimiento KC-135 Stratotanker se estrelló en el oeste de Irak, un accidente que causó la muerte de sus seis tripulantes. El balance de bajas (estadounidenses) en la guerra suma 13 militares muertos y aproximadamente 200 heridos.
El Pentágono utiliza el F-35 como su principal herramienta de disuasión y ataque debido a su avanzada tecnología de sigilo. El costo de cada unidad de este tipo supera los 100 millones de dólares, lo que lo convierte en el activo más caro del arsenal norteamericano.
Existen informes y un video que circulan en redes sobre el momento del supuesto ataque contra el jet sobre suelo iraní. Los expertos sugieren el uso de sistemas de detección infrarroja y sensores pasivos que no emiten señales de radio. Estos equipos representan un peligro crítico para los pilotos, ya que los aviones no siempre detectan que son el objetivo de un misil hasta el momento del impacto.
El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó recientemente que las fuerzas de los Estados Unidos tienen una victoria decisiva y que la defensa iraní está aniquilada. Sin embargo, el general Dan Caine reconoció que las misiones ahora penetran hacia el este de Irán, una zona con mayor presencia de amenazas. La llegada de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina y el grupo anfibio del USS Tripoli busca reforzar la postura militar en la región. Por su parte, la Fuerza Aérea de Israel también despliega su versión F-35I Adir en ataques contra infraestructuras estratégicas de Irán.
El diseño del F-35 permite que el piloto realice tareas de bombardeo y combate aéreo en una misma salida técnica. Este modelo sustituye a cazas más antiguos como el F-16, gracias a su capacidad para evadir el radar convencional. No obstante, el incidente actual reabre el debate sobre la vulnerabilidad de la tecnología de sigilo frente a armamento no convencional.
La comunidad internacional sigue con cautela la evolución de esta escalada bélica en el Golfo Pérsico. El caza dañado permanece bajo custodia para una evaluación técnica que aclare si el impacto provino de un misil o de artillería. La prioridad de los mandos en este momento es la seguridad de las tripulaciones y la protección de los secretos tecnológicos del avión.
La guerra continúa con ataques intensos contra las instalaciones de energía y las bases de drones en territorio iraní.
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