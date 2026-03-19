Un analista internacional explicó en detalle cómo es el armamento que usan en la guerra y su poder destructivo

El analista internacional Guillermo Iglesia detalló las características técnicas del equipamiento bélico y la táctica de ataque masivo en el conflicto de Medio Oriente tras el bombardeo que presenció un periodista en el Líbano. El especialista diferenció los drones de bajo costo frente a los proyectiles de largo alcance en diálogo con LN+.

Iglesia identificó el uso de los drones, equipos que poseen un motor de cuatro tiempos, con un sonido que resulta idéntico al de una avioneta. “El montaje de estas unidades ocurre de forma manual con materiales compuestos y aluminio, no requieren líneas de producción extensas y cada unidad transporta una carga explosiva de 50 kilogramos” explicó el especialista.

El corresponsal de RT Steve Sweeney y su camarógrafo resultaron heridos este jueves en un ataque en el sur del Líbano

El analista aclaró que estos drones poseen un costo bajo y un enorme alcance, ya que su diseño apunta a impactos contra tanques o vehículos menores. Iglesia advirtió sobre el uso de estos elementos cerca de zonas con presencia de prensa. “Si hubiese sido un misil balístico, no habría mas periodista y no habría mas cámara”, afirmó el especialista.

Táctica de enjambres para la vulneración de radares

La estrategia principal reside en el uso de enjambres. Los atacantes lanzan una enorme cantidad de drones y misiles de forma simultánea. También utilizan bombas de racimo para este fin. El objetivo final es la saturación de los sistemas de respuesta.

“Buscan saturar todos los sistemas de defensa. Cuando vos tenés un radar, el radar lo que ve son un montón de puntos y un montón de ataques, no puede defenderse de todo”, explicó Iglesia. Esta técnica resulta efectiva y Estados Unidos la replicó en el inicio de sus operaciones.

Guillermo Iglesia en LN+

Diferencias técnicas entre proyectiles y tecnología hipersónica

Según el especialista, misiles balísticos emplean combustible sólido y líquido, generando explosiones de gran magnitud. Iglesia mencionó la presencia de proyectiles de 155 milímetros con un largo de casi un metro. Estos elementos poseen un alcance inferior a los 2000 kilómetros de los misiles convencionales. Iglesia sostiene que el régimen iraní posee tecnología para fabricar misiles hipersónicos, que viajan a 7400 kilómetros por hora, con un alcance que llega a los 2500 kilómetros.

El analista advirtió que la colocación de una ojiva nuclear en estos vectores representa un riesgo grave. “Si a eso le pudieran colocar un ojiva nuclear, el problema es gravísimo porque es muy difícil de detener”, aseguró el experto. Fuentes de inteligencia indican que el enriquecimiento de uranio alcanzó niveles cercanos al 80%.

Producción subterránea y limitaciones de la industria bélica

La capacidad de producción de estos recursos enfrenta limitaciones físicas. Las fábricas normales producen 100 drones por mes, pero el régimen iraní creó estructuras subterráneas durante los últimos 40 años, que son difíciles de detectar, según el especialista.

Y agregó: “Por eso ayer, los Estados Unidos empezaron a tirar también otro tipo de de bombas. Las GMB72 están tratando de penetrar el terreno para ir destruyendo y enterrando todo lo posible porque no están en la superficie”.