Irán lanza un ataque con misiles en represalia al complejo gasífero de Ras Laffan en Qatar y agrava la crisis energética

DOHA.– El conflicto en Medio Oriente sumó este miércoles un nuevo capítulo de alta peligrosidad tras un ataque de Irán con misiles contra el complejo industrial de Ras Laffan, en Qatar, una de las mayores instalaciones de gas natural licuado (GNL) del mundo, en represalia a un ataque israelí en la zona.

El Ministerio del Interior qatarí confirmó que equipos de Defensa Civil trabajaban para contener un incendio provocado por el impacto.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país del Golfo afirmó que los ataques de Irán contra su principal instalación gasífera, en la costa norte del país, constituyen una “amenaza directa a su seguridad nacional”.

“Qatar expresa su firme condena y denuncia el brutal ataque iraní contra la ciudad industrial de Ras Laffan y considera esta agresión como una peligrosa escalada, una flagrante violación de su soberanía y una amenaza directa a su seguridad nacional”, señaló la cancillería qatarí en un comunicado. En una declaración oficial, el vocero subrayó la necesidad de evitar ataques contra infraestructuras vitales.

Qatar confirms FIRE at Ras Laffan Industrial City



Ras Laffan Port has world’s BIGGEST LNG export facility



NAYA footage of aftermath of 'Iranian attack' https://t.co/Wb6yJoxs8T pic.twitter.com/pP8abzxy18 — RT (@RT_com) March 18, 2026

Emiratos Árabes Unidos expresó una preocupación similar y pidió moderación, en un contexto en el que la región enfrenta la posibilidad de una expansión del conflicto.

QatarEnergy informó que hubo daños significativos, aunque todos los trabajadores fueron localizados y no se registraron víctimas, según el último balance oficial.

La empresa energética precisó además que equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato para controlar los incendios generados por los misiles, en un ataque que calificó como directo contra Ras Laffan Industrial City. La entidad confirmó que todo el personal está a salvo, aunque la referencia a “daños extensos” refuerza la gravedad del episodio.

QatarEnergy Statement on Missile Attacks on Ras Laffan Industrial City



QatarEnergy confirms that Ras Laffan Industrial City this evening has been the subject of missile attacks.



Emergency response teams were deployed immediately to contain the resulting fires, as extensive… — QatarEnergy (@qatarenergy) March 18, 2026

El ataque se produjo pocas horas después de que Irán emitiera advertencias explícitas de evacuación para instalaciones energéticas clave en varios países del Golfo. La Guardia Revolucionaria había señalado como posibles objetivos la refinería Samref y el complejo petroquímico Jubail en Arabia Saudita, el campo gasífero Al Hosn en Emiratos Árabes Unidos y múltiples instalaciones en Qatar, incluida la propia Ras Laffan.

La amenaza, difundida por medios estatales iraníes, anticipaba ataques “en las próximas horas” y marcó una escalada inédita en la presión sobre infraestructura energética crítica.

• Jubail Petrochemical Complex in Jubail, Saudi Arabia

(📍27°02'01.91"N 49°32'56.98"E)



• Ras Laffan Refinery in Qatar

(📍25°56'16.23"N 51°31'21.43"E)



• Al Hosn Gas Field in UAE

(📍22°54'55.86"N 53°57'20.13"E)



• Mesaieed Industrial City (MIC)

Mesaieed, Doha, Qatar… pic.twitter.com/PQnjWAz4Ps — Wolverine Update (@W0lverineupdate) March 18, 2026

En paralelo, fuentes con conocimiento de la situación confirmaron que parte del personal en las instalaciones de GNL de Ras Laffan había sido evacuado preventivamente. La decisión reflejó la gravedad de las advertencias y el temor a que los ataques pudieran generar daños mayores en un contexto en el que el mercado global de gas ya se encuentra bajo fuerte presión.

Impacto de un ataque con misiles balísticos iraníes contra la planta de gas de Ras Laffan

Dinámica de represalias

La ofensiva iraní se inscribe en una dinámica de represalias. Más temprano, medios oficiales de Teherán reportaron ataques de contra instalaciones energéticas iraníes en South Pars y Asaluyeh, dos nodos clave en la producción de gas del país.

South Pars, en particular, es uno de los mayores yacimientos de gas natural del mundo y es compartido con Qatar, lo que subraya la sensibilidad estratégica de la zona. Aunque aún no está claro el alcance de los daños, el impacto sobre estas instalaciones encendió las alarmas en los mercados y en las capitales de la región.

El temor a una escalada sobre la infraestructura energética se tradujo rápidamente en los precios internacionales. El crudo Brent se disparó más de un 6% durante la jornada, acercándose a los 110 dólares por barril, impulsado por el riesgo de interrupciones prolongadas en el suministro.

Analistas advierten que, con el estrecho de Ormuz prácticamente fuera de operación por el conflicto, cualquier ataque adicional a rutas alternativas —como el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita o el puerto de Fujairah— podría agravar aún más la crisis energética global.

NEW - Fires rage at the world's largest natural gas field South Pars, Iran, struck by Israeli-American forces, multiple phases of processing capacity critically hit and taken offline. pic.twitter.com/12MjBkM89b — Disclose.tv (@disclosetv) March 18, 2026

El impacto potencial es particularmente significativo en el mercado del GNL. Qatar, uno de los principales exportadores mundiales, ya había paralizado completamente su producción debido a la guerra en curso. Cualquier daño adicional en Ras Laffan podría extender la interrupción más allá de los plazos previstos, con el riesgo de dejar fuera de servicio hasta una quinta parte del suministro global de gas licuado.

A su vez, las consecuencias comienzan a sentirse en países dependientes del suministro regional. Irak, por ejemplo, vio interrumpido el flujo de gas iraní, que cubre entre un tercio y el 40% de sus necesidades energéticas, luego de que Teherán decidiera redirigir su producción hacia el consumo interno en medio de la crisis.

Especialistas en energía y geopolítica advierten que el conflicto ha entrado en una fase en la que las infraestructuras energéticas se convierten en objetivos directos, lo que aumenta exponencialmente el riesgo sistémico. “La notificación para evacuar sitios específicos marca una clara escalada”, señaló un analista del sector, al tiempo que otros expertos consideran que los ataques sobre South Pars hacen más probable que la guerra se prolongue al menos hasta mayo.

Agencias AFP y Reuters