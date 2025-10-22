Un futbolista brasileño murió tras chocar contra una vaca en Brasil

El futbolista brasileño Antony Ylano, de 20 años, falleció luego de sufrir un accidente al impactar con su moto a una vaca en el estado de Piauí, en Brasil.

Su muerte fue confirmada por la Policía Federal de Carreteras (PRF, por sus siglas en portugués) y por el club de fútbol de Piauí, en el cual jugaba el deportista.

El violento choque fue captado por una cámara de seguridad que documentó el momento en que su moto impactó a gran velocidad contra una vaca que deambulaba por la vía junto a otras reses.

Ylano vestía los colores del 'Piauiçao Vibrante' desde 2024

El jugador salió disparado del vehículo y cayó sobre el asfalto. Sufrió heridas fatales y murió al instante en el lugar de los hechos. Ylano regresaba de las celebraciones del cumpleaños de su padre cuando ocurrió el accidente.

Su carrera como jugador

Antony Ylano Alencar Alves había nacido el 14 de junio de 2005, según el portal especializado en deportes Transfermarkt.

El brasilero se destacaba como delantero o atacante y pertenecía al club Piauí Esporte Clube, en la categoría sub-20. Su talento y desempeño en el campo lo habían convertido en una de las promesas más destacadas del fútbol juvenil en el estado de Piauí.

Un futbolista brasileño murió tras chocar en moto contra una vaca en Brasil

Ylano comenzó su trayectoria deportiva en las divisiones juveniles del Associação Atlética de Altos, equipo de su ciudad natal. De acuerdo con Dublin City FM, formó parte del plantel que conquistó el campeonato estadual sub-20 de Piauí en 2024, título que volvió a obtener en 2025.

Su desempeño constante y su habilidad para definir en el área le habían asegurado un lugar importante en el fútbol juvenil regional.

Su muerte conmocionó a la comunidad

Conmoción en la comunidad

El club Altos lamentó la partida de Ylano, que se estaba preparando para la Copa de Brasil de su categoría.

“Con profundo dolor, la Asociación Atlética de Altos recibe la noticia de la muerte de Antony Ylano, de 20 años, exjugador del club, a consecuencia de un accidente en la madrugada de este lunes (20)”, señalaron en Instagram.

También detallaron que era “atleta de las categorías básicas del club y natural de la ciudad de Altos” que "hizo su debut profesional defendiendo la camiseta de los Altos frente del equipo de Remo en la última ronda de la Serie C en 2023″. “En el Jacaré, Antonio también formó parte del grupo Piauí Champion para 2024″, sumaron.

Y cerraron: “En este momento difícil, Altos envía sus condolencias y deseos de fortaleza a amigos y familiares”.

Por otro lado, el equipo local Piauí del cual formaba parte, también lamentó lo sucedido.

“El Piauí Esporte Clube vive un momento de profunda tristeza por la pérdida del delantero Antony Ylano, víctima de un accidente ocurrido esta madrugada”, expresaron.

“Ylano vestía los colores del ‘Piauiçao Vibrante’ desde 2024 y compitió con nosotros en el Campeonato Piauiense Sub-20, la Copa São Paulo Junior y la Copa del Nordeste Sub-20. En un nuevo desafío con el club, el atleta se preparaba para viajar con el equipo que disputa la Copa de Brasil Sub-20″, concluyeron.

Adicional a eso, el club informó que las actividades de ese lunes fueron canceladas en señal de respeto al luto de la familia y de todos los integrantes del Piauí EC.