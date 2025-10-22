Así es la carrera contra el tiempo para recuperar las piezas robadas del Louvre
Los delincuentes siguen libres y los invaluables objetos sustraídos sin aparecer; los franceses exigen respuestas
- 3 minutos de lectura'
A tres días del cinematográfico robo del Museo del Louvre, la banda de ladrones sigue libre y las invaluables joyas de la corona sustraídas continúan sin aparecer.
De acuerdo a la fiscal de París, Laure Beccuau, que lidera la investigación, alrededor de 100 investigadores participan en la búsqueda policial de los sospechosos y las gemas tras el atraco del domingo.
Solo cuatro personas fueron identificadas por haber estado en la escena del robo, aunque la policía aún no logró dar con su paradero. La funcionaria explicó el martes que las joyas de la corona robadas tienen un valor estimado de 88 millones de euros pero que tal estimación no puede calcular su valor histórico para Francia.
“Fallamos”, dijo el ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, al hablar sobre lo sucedido y agregó que el hecho de que los delincuentes pudieron “colocar fácilmente un montacargas en una vía pública” proyecta “una imagen muy negativa” para el país.
Los franceses exigen respuestas. Muchos sienten indignación ante las fallas de seguridad del museo más visitado del mundo. Les cuesta entender la inexplicable facilidad y rapidez con que los ladrones entraron y salieron de una de la galería de Apolo, una de sus salas más importantes.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó este miércoles “acelerar” el refuerzo de la seguridad en el Louvre tras su reapertura. Sin embargo, los visitantes aún no pueden acceder a Sala Apolo, la escena del particular hurto, que permanecerá, por el momento, vedada al público.
Las joyas robadas
Si bien aún se están investigando las circunstancias del robo, cometido en apenas siete minutos, se presume que los delincuentes entraron en el museo utilizando una plataforma elevadora sobre un camión, forzaron una ventana, fracturaron una vitrina y luego se fugaron en motos.
Según un comunicado del Ministerio de Cultura, ocho objetos “de un valor patrimonial incalculable” fueron sustraídos: un diadema, un collar de zafiros y unos pendientes del ajuar de la reina María Amalia y de la reina Hortensia; un collar de esmeraldas y un par de pendientes del ajuar de María Luisa, un broche llamado “broche relicario” y una diadema de un broche representando un gran lazo de corsage de la emperatriz Eugenia.
Es incierto saber lo que los delincuentes harán con su botín. Expertos en la materia sostienen, como hipótesis mas probable, que esas joyas serán rápidamente despojadas de sus monturas y sus piedras revendidas.
Otras noticias de Museo del Louvre
No descartan cómplices. Drama en el Louvre: por qué es tan difícil calcular el valor de las joyas robadas y qué pasa si las desarman para vender
"Es un daño a la historia". Robo en el Louvre: ¿se pueden vender las joyas del museo más visitado del mundo?
102 millones de dólares. Reabrió el Louvre a tres días del robo de joyas: la zona que seguirá cerrada y el avance de la investigación
- 1
Se canceló la cumbre entre Trump y Putin y crece la incertidumbre sobre el futuro de la guerra en Ucrania
- 2
The Wall Street Journal asegura que Caputo negocia con Bessent expandir el acceso de EE.UU. al uranio argentino
- 3
Reabrió el Museo del Louvre tras el robo de las joyas de la corona
- 4
Rodrigo Paz Pereira: “Vamos a abrir Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia”