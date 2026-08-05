Un futbolista de 24 años murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido: hay nueve heridos

Una tragedia conmocionó a Tailandia cuando un futbolista de 24 años murió al ser alcanzado por un rayo en pleno partido en el distrito Su-ngai Kolok. Otros nueve jugadores que disputaban el encuentro del torneo regional resultaron heridos.

El hecho tuvo lugar cerca de las 17 (hora local) del pasado martes en el estadio Santipap. La jornada era protagonizada por equipos locales y mixtos de Tailandia y Malasia que competían en la Golok FA Cup. Esa tarde se enfrentaban el Samcolts contra Abu x Nog Sirin cuando empezó a llover a la media hora de iniciado el partido.

Un futbolista de 24 años murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido

Aunque la lluvia se intensificó y fue acompañada por una tormenta eléctrica, el partido no fue suspendido por las autoridades a cargo del torneo. Decenas de personas se encontraban alrededor del campo de juego, sentados bajo la lluvia o con paraguas para cubrirse del agua. Los futbolistas jugaron con normalidad hasta que ocurrió la tragedia.

El hecho

Mientras un espectador filmaba, un rayo cayó sobre el futbolista Sofwan Awae. La luz inundó la cancha y generó un enorme destello. Awae quedó desplomado en el campo de juego sin reaccionar. Otras grabaciones registraron que la caída del rayo afectó a otros nueve jugadores, que sufrieron el daño colateral y quedaron también desperdigados en la cancha. Sin embargo, la mayoría se encontraba consciente.

La caída del rayo vista desde una cámara de seguridad

Awae quedó desplomado en el suelo, inconsciente, mientras los jugadores de ambos equipos se acercaban a él. Uno de ellos lo puso boca arriba y comenzó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Varias personas alrededor gritaban con desesperación; otras se metieron en la cancha a ayudar.

El jefe de la Policía de la ciudad Sungai Golok, Thun Sirikhunt, dijo que recibieron una llamada cerca de las 5.30 sobre el incidente. Efectivos se desplazaron hacia las inmediaciones, donde encontraron a Awae en estado crítico.

Sofwan Awae acababa de firmar con el Yala FC

“Aunque el personal médico de emergencia hizo todos los esfuerzos para salvarlo, la víctima murió debido a las graves heridas que sufrió durante el incidente”, indicaron fuentes del caso en diálogo con la agencia de noticias malaya Bernama.

De los nueve heridos, ocho son tailandeses y fueron derivados al Hospital Sungai Kolok para recibir atención médica, reportó el medio local Bangkok Post.

Otro futbolista intenta reanimar al joven que fue alcanzado por el rayo

En tanto, el restante futbolista herido fue identificado como Mohamad Alif Ezzahan, un malayo de 22 años que volvió a su país para recibir el tratamiento adecuado.

Awae jugaba de extremo y había firmado recientemente con el club tailandés de tercera división Yala FC.